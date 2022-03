¡Olvídate de los hip dips! Este es el ejercicio para unas caderas como las de Kim Kardashian

Los hip dips, es decir, aquellos pequeños hundimientos en las caderas, se han convertido en la inseguridad de muchas mujeres y aunque famosas y modelos han roto los paradigmas al mostrarlos con orgullo, hay quienes prefieren un silueta llena de curvas al estilo de Kim Kardashian, quien presume un cuerpo de infarto.

A pesar de que se cree que el único camino para llegar a esas caderas redondas perfectas sólo es la cirugía, lo cierto es que con el ejercicio se puede llegar a lograr una imagen similar con la cual cualquier se puede despedir de los hip dips que, en muchas ocasiones, pueden "arruinar" los looks más hermosos.

Claro que todos tienen sus preferencias y cada vez es más común olvidar los cuerpos voluminosos como el de Kim Kardashian y todo su clan, pues la llegada del body positivity trajo consigo la inclusión y sobre todo el reconocer que no todos los cuerpos son iguales. Es por ello que no sorprende ver cada vez más la inclusión en todos lados de cuerpos con hip dips, ¡porque son normales y hermosos!

Sin embargo, si te causan alguna inseguridad, no debes dejar de realizar este ejercicio que no te tomará mucho tiempo y con el que además ayudarás a tus piernas a lucir torneadas y sin nada de grasa en la entrepierna. Lo mejor es que no tendrás que ir hasta el gym ni mucho menos tener que cargar pesas con sentadillas, pues basta con recostarte por menos de 15 minutos.

¿Cómo lograr olvidarse de los hip dips?

Después de realizar esta corta rutina desearás haberla conocido antes, pues sus resultados son súper efectivos, no requieren mucho esfuerzo, además de que ayudan a estilizar la figura sin importar qué tipo de cuerpo tienes. Y a continuación te contamos todos los detalles.

Primer ejercicio. En un lugar con el espacio suficiente para moverte con libertad y sin que corras el riesgo de golpearte con algún mueble, recuéstate sobre un mat o toalla para que tu cuerpo esté más cómodo. Ahora trata de pegar lo más que puedas los hombros al piso, pon tus manos sobre tu abdomen y sube las piernas hasta que con tu cuerpo formes un ángulo de 90 grados.

Haz fuerza con los músculos y comienza a abrir y cerrar las piernas con movimientos hacia los lados, es muy probable que sientas "tirones" en las piernas, así que trata de no sobreestirar para evitar lesiones. Este primer movimiento lo debes realizar 50 veces, descansa un minuto con las piernas apoyadas en el suelo y repite otras dos sesiones de 50, con su respectivo descanso.

Segundo ejercicio. También recostada, pero esta vez con los brazos apoyados sobre el suelo y pegados al cuerpo, una vez que estés lista alza las piernas hasta formar con tu cuerpo un ángulo de 90 grados y comienza a cruzar las piernas. Este movimiento lo deberás realizar 50 veces por tres tiempos con sus respectivos descansos.

Tercer ejercicio. En la misma posición, cruza tus piernas a la altura de tus tobillos y comienza a flexionar las rodillas hasta que tus talones se acerquen lo más posible a los glúteos.

