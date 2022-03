Higiene de sueño: Dormir mejor te hará tener un mejor día, checa este remedio

El insomnio y los problemas para dormir son un problema que se ha convertido en un rasgo característico de la sociedad actual. Esta condición se puede generar por diferentes causas, pero tiene muchas consecuencias en la vida diaria, como pérdida de memoria, cambios en el apetito, estrés y mal humor durante la jornada.

Y como no nos genera ningún dolor o malestar físico, el insomnio no siempre se toma como un problema de salud. Se cree que se resolverá de manera más sencilla como dormir y ya. Pero no es así de fácil, los problemas a futuro que puede generar el insomnio son algo que se debe tomar en serio.

Afortunadamente, los científicos han trabajado para solucionar esta clase de problemas que cada día se hace más normal. Este plan es muy útil para maximizar las posibilidades de dormir bien por las noches y descansar mejor. Te decimos qué es la "Higiene del sueño”.

La higiende de sueño ayuda a la salud de las personas

¿Qué es la higiene de sueño?

El concepto higiene no sólo se refiere a limpieza, sino a las medidas que se toman para cuidar un sistema o un órgano de nuestro cuerpo. Por eso, es necesario crear hábitos saludables que se vuelvan rutina en nuestra vida. Por esa razón te compartimos cuatro hábitos sencillos que todos podemos hacer desde casa y que ayudarán a alcanzar una buena rutina de sueño.

1.- Renovarse con la luz del sol

El reloj biológico que regula nuestro sueño, funciona con luz solar. Entonces, la exposición prolongada al sol puede ayudar a nuestro reloj interno. Así, podrá definir de manera correcta cuándo es momento de dormir y cuando es momento de estar despierto. Mientras más melatonina tengamos, provocada por la luz del sol, más ganas tendremos de ir a la cama.

2.- Crear una habitación sin tecnología

Para poder dormir debemos concentrarnos sólo en dormir. Si tenemos una tele, un celular, tablet o cualquier otro aparato tecnólogico que nos pueda distraer, el sueño se verá afectado. A diferencia del sol, las pantallas inhiben la segregación de melatonina en el cuerpo, haciendo más complejo que se pueda conseguir el sueño y el descanso. Hay que alejar lo más posible la tecnología de nuestra habitación.

Una habitación sin tecnología es mucho más saludable para dormir bien

3.- Tomar acciones preventivas

El sueño también se puede ver afectado por costumbres ajenas a la vida cotidiana o por el consumo de agentes que no lo favorecen. Algunos ejemplos son la cafeína, el alcohol o los altos niveles de cortisol, la hormona que genera el estrés.

El sueño depende, en buena medida, de lo que ingerimos durante el día. Por eso, los especialistas en sueño aseguran que “las personas no pueden dormir con el estómago vacío o intoxicado”. Y la cosa no es dejar el consumo de alcohol o cafeína, pero sí hacerlo en proporciones prudentes y en horarios que no estén cercanos a la hora de sueño.

4.- Relajar el cuerpo antes de dormir

Para poder dormir bien debemos relajar nuestra cabeza y torso, de forma en la que se vaya la tensión y el cerebro sólo se preocupe por dormir. Quizás tengas que cambiar el colchón cuando ya está desgastado, incorporar Yoga a nuestra vida y usar algunos aceites relajantes para el cuerpo.

