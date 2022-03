Harvard revela las claves para ser una persona más exitosa

El mundo entero siempre está en búsqueda del triunfo y el éxito, y la mayor prueba de ello es que decenas de personas se han convertido en las más importantes dentro de un círculo muy selecto entre las que destacan, por supuesto, los hombres más ricos del mundo como Jeff Bezos, Elon Musk o Bill Gates.

Sin embargo, muchos suelen confundir la riqueza con el éxito y según Harvard, una persona exitosa es mucho más que la fortuna que ha acumulado, pues lo que las caracteriza es que siempre triunfan en sus proyectos personales y no descansan hasta lograr conseguir cada una de sus metas o propósitos de vida.

Todo esto se ha determinado con varios estudios de la Escuela de Negocios Harvard, en los que incluso se ha detallado que las personas más exitosas destacan por cumplir sus metas "más a menudo por lo que hacen" y para ello se requieren de muchas claves, habilidades y hábitos diarios.

Y si tú quieres conocer las claves para lograrlo, no dejes de leer porque te compartimos los aspectos más importantes para que cumplas todo lo que te propones, no importa si estás alejado del mundo empresarial o si en un futuro cercano esperas ser un reconocido empresario, pues el camino siempre requiere el mismo esfuerzo.

Ser claros y realistas

Antes de tomar cualquier decisión es muy importante que seas claro contigo mismo, una muy buena forma de empezar es ser realista y siempre considerar cuáles son tus límites para lograr un objetivo o meta. Pues al determinar qué es lo que quieres conseguir es más fácil que logres organizarte.

El ejemplo perfecto de Harvard es con algo relacionado al cuidado personal ya que no es lo mismo ponerte como meta "bajar de peso" a decir que tienes que "bajar 5 kilogramos". Por supuesto, aquí también es importante que tomes en cuenta que los resultados no son inmediatos, pues todo toma su tiempo y tienes que disfrutar cada parte del proceso que realices hasta cumplir tu meta.

Asimismo, el mantenerte realista te ayudará a comprender que el proceso puede tener momentos fáciles, pero también se puede llenar de obstáculos con los que hay que lidiar de la mejor manera y no rendirse al primer intento, pues esto último no es una característica de una persona exitosa, recuerda que los mejores resultados siempre se ven a largo plazo.

Planificación y organización

Una vez que tienes la idea clara sigue ponerla en práctica y para ello es necesaria la planificación y organización que te permitan cumplir tu propósito; sin embargo, debes de tener mucho cuidado y únicamente prestar tu atención y esfuerzo al proyecto que tienes en mente y olvidarte de otras posibilidades.

Ya que un error común es desaprovechar el momento y las oportunidades por tratar de realizar más de una cosa a la vez. Y aunque esto no es imposible ya que es común ver a empresarios como Jeff Bezos y Elon Musk liderar más de una compañía, primero se debe de ganar la experiencia necesaria.

Es por ello que la organización resulta fundamental ya que te ayudará a aprovechar mejor tus tiempos para ir haciendo que tu meta se consolide poco a poco.

Trabajo en equipo

Como te adelantábamos, el éxito es algo que se ha estudiado en muchas ocasiones y en una encuesta que la Escuela de Negocios Harvard realizó a ex alumnos para conocer en el área empresarial y tecnológica qué es lo que se necesita para tener éxito.

Y entre ellas destaca el tener interés por los otros, ya que esto permite formar un buen equipo de trabajo al que ayudes y que te ayude a crecer. Además, destacan que muchas cosas se aprenden sobre la marcha, por lo que compartir el conocimiento también es muy necesario, así como siempre mantenerse actualizado.

Estar dispuesto a escuchar críticas

Dicha encuesta titulada "What Does an Aspiring Founder Need to Know?" también destaca que una persona exitosa está dispuesta a escuchar las críticas y comentarios que su equipo de trabajo y otras personas tienen que ofrecer, pero para ello se debe evitar a toda costa "estar a la defensiva".

En ese mismo sentido se suma una clave indispensable: ser buen negociador. Pues esta habilidad permite que algo siga adelante o llegue a su fin sin más remedio. Además, los exalumnos recordaron que "un fundador está constantemente negociando" y es la clave del éxito en las cosas más simples como puede ser un aumento de sueldo.

