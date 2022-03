Paso a paso: Haz tu propio top pearlcore en casa sin gastar una fortuna

Las perlas llegaron como anillo al dedo para disfrutar de la primavera pues no sólo tienen ese color blanco y brillante que conquista a todas, sino que también se renovaron hasta el nacimiento de toda una tendencia conocida como "pearlcore" que no sólo ha alcanzado a accesorios como los collares y bolsos.

Ahora las prendas de ropa de temporada no sólo las llevan como adornos sino que ¡están hechas de perlas!, seguramente la noticia no te sorprenda porque desde hace días en redes sociales nadie puede dejar de hablar del top pearlcore más popular del momento que con unos jeans, camisa y tacones luce fantástico.

Sin embargo, muchas personas que afirman amar esta nueva tendencia de moda han dejado en claro que no están dispuestas a pagar una fortuna por un top pearlcore y si tú eres una de ellas, te invitamos a que te sumes a la fiebre de las perlas y lo crees tú misma desde la comodidad de tu casa y con poco dinero.

Sombreros y vestidos en crochet, así te debes vestir esta primavera para lucir a la moda

DIY: Así puedes tener tu propio top de perlas

Antes de iniciar debes de tener en cuenta que el diseño será totalmente a tu gusto, por lo que si decides dejar el blanco para otros accesorios, puedes conseguir perlas de colores como el rosa o el beige que lucen muy elegantes.

Asimismo, el tamaño de estas joyas puede variar dependiendo de los gustos o incluso mezclarlas, ya que hay modelos en los que el top es de perlas de tamaño mediano y los tirantes, con perlas grandes. Ahora bien, sólo necesitas tres materiales que puedes conseguir en mercerías: tela del color de tus perlas, hilo, tiras perlas, silicón y tijeras.

La forma más sencilla de realizar este topes trazar sobre la tela el patrón del top que deseas tener, pues algunos de los más virales únicamente tienen la forma rectangular, mientras que otros más tienen los triángulos de la copa. Para iniciar con el trazo mide el ancho de tu pecho, costillas y el largo que quieres.

Para el ancho perfecto agrega cinco centímetros extra a cada una de las medidas, menos a los tirantes; trázala y recórtala; mientras que para evitar que la tela se deshile puedes darle una bastilla de dos centímetros. Ahora, con las perlas, ya sea que las hayas comprado cosidas o por separadas, pégalas a la tela con silicón caliente.

En este paso es muy importante que te guíes por las líneas de tu patrón y cuides que la posición de las perlas no las haga quedar unas sobre otras; intercálalas para que no queden huecos. Finalmente, para los tirantes toma de dos a tres tiras de perlas, dependiendo del grueso que los quieras, y cóselas con hilo transparente, ya que esto te ayudará a que tengan un movimiento muy natural y no queden rígidas.

Ahora sólo queda disfrutar de tu top pearlcore y lucirlo con tus mejores looks primaverales y convertirte en la sensación de todos sin tener que haber gastado una fortuna. Lo mejor es que puedes llevar esta prenda en tus looks más formales e incluso en la playa en sustitución del top de tu bikini.

SIGUE LEYENDO

Guía básica de moda: Estos son los básicos que necesitas después de los 50 años

Baggy jeans son el básico que necesitas para lucir a la moda esta primavera

Kendall Jenner y Barbie Ferreira confirman que las coletas altas están de regreso para esta primavera