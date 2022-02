Salud: Este superalimento es capaz de reducir el colesterol hasta un 33%

El colesterol es una de las sustancias más estudiadas en el mundo entero, ya que millones de personas padecen de altos niveles en la sangre, siendo los alimentos uno de los principales por los que sube. En esta ocasión vamos a presentar un alimento que hará que se pueda reducir la sustancia cerosa producida por el hígado.

El alto índice de esta sustancia en el cuerpo puede ser un factor importante para que las personas terminen con una enfermedad cardiaca, por lo que el cuidado de los niveles es de suma importancia. En esta ocasión presentaremos un superalimento que ayuda de forma natural el poder mantenerse saludables en este sentido.

El alimento del que vamos a hablar se trata de las semillas de fenogreco, las cuales pueden recudir el colesterol en el cuerpo humano hasta en un 33 por ciento. Esto de acuerdo con una investigación que se publicó en el Journal of Family Practice.

Por qué es buena esta semilla

Los especialistas recogieron datos de Medline, Embase, Cinahl, AMED y Biblioteca Cochrane y donde observaron que había una reducción entre un 15 y un 30 por ciento. En dicho estudio se indicó que solo se encontraban las semillas, pero ¿cómo funciona y por qué baja el colesterol?

Los beneficios de esta semilla se encuentran en el alto contenido de fibra. Esta fibra es soluble y absorbe agua, por lo que esta función de absorción es la que ayuda a reducir el colesterol en el torrente sanguíneo. La idea es poder ingerir entre cinco y 10 gramos.

Este alimento es cultivado en el sur de Europa, oeste de Asia y el norte de África. Pero eso no quiere decir que no se pueda conseguir en México. Así que si tienes niveles altos de colesterol no dudes en buscarlo y preguntarle a un nutricionista para poder incluirla en la dieta.

