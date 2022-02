¿Cada cuánto hay que regar las suculentas?

El jardín que posea suculentas tendrá unos ejemplares más particulares debido a que estas plantas se caracterizan en tener algún órgano especializado en el almacenamiento de agua en cantidades mayores a los demás vegetales. En consecuencia, crece la controversia en cuanto a sus cuidados, especialmente en lo que respecta al riego debido a su propio almacenamiento. Es por ello que te recomendaremos algunas técnicas para su hidratación.

En primer lugar, especialistas de cuidados de jardín sugieren realizar el regado de las suculentas de forma semanal entre los meses que comprenden la primavera, todo el verano y un segmento del otoño, arrojando agua y esperando que esta salga por el drenaje rápidamente. En este punto, es vital tener un calendario de riego para no perjudicar a las plantas y causar su muerte.

Por otro lado, es fundamental saber que las suculentas no cactáceas son plantas que no soportan el exceso de calor y el sol fuerte del cruel verano debido a que en estas temporadas ingresan en reposo. En consecuencia, habrá que colocarlas bajo la sombra o en lugares donde el sol no incida directamente. En estos casos, aprovechando que también sus dueños pueden irse de viaje por temporada estival, se puede practicar un riego profundo ya que durará hasta dos semanas.

Maestros jardineros también aconsejan no regar las suculentas con manguera, en forma de lluvia. El argumento radica en que la mencionada técnica fomentará la aparición de hongos y que los ejemplares comiencen a pudrirse. Acá es importante saber que las plantas que más soportan la falta de agua son las sansevieria, adromischus, agave y gasteria, entre otras.

Foto: Pixabay

Por último y no menos importante, el exceso de agua también podrá causar que las suculentas se marchiten Las plantas del jardín tendrán sus tejidos acuosos llenos de agua, con hojas blandas y de otro color que puede ser amarillo. A su vez, en lo que respecta a la falta de riego, los ejemplares se verán arrugados, delgados y secos.