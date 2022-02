¿Los rubios pasaron de moda? Así se deben llevar según las nuevas tendencias

El año inició listo para despedirse de los tonos rubios en las cabelleras, pues desde finales de 2021 muchas celebridades sorprendieron con impactantes cambios de looks en los que adoptaron los castaños y negros como los colores perfectos para lucir en los próximos meses. Esta tendencia estuvo liderada por cantantes como Billie Eilish y Danna Paola, quienes hasta la fecha mantienen su nuevo estilo.

Sin embargo, miles de personas, entre ellas algunas famosas, aún no están listas para dejar morir el dorado en el cabello, por lo que demostraron que los rubios no pasaron de moda, pero no se deben de llevar en cualquier tono y para que no te despidas de ellos te contamos todo lo que debes saber sobre cómo lucirán este 2022.

Rubios platinados, se mantienen como los favoritos del año

La semana de Alta Costura en París presentó a muchas modelos con el cabello rubio platinado y desde entonces se rumoreaba que se popularizaría como la tendencia perfecta para los próximos meses y la actriz Anne Hathaway llegó para confirmarlo, pues a finales de enero le dijo adiós al castaño oscuro para protagonizar su nueva película "Eileen".

Por lo que esto solo es el inicio de un nuevo estilo del pelo; sin embargo, es importante recordar que el tono se debe adaptar a las otras tendencias para el cabello, entre ellas las melenas cortas o afeitadas por completo, por lo que es muy probable que este tipo de rubio no se vean con mucha frecuencia en cabelleras XXL.

Y es que tanto Dior como la actriz lo dejaron en claro, por un lado, la protagonista de "El Diablo viste a la moda" optó por llevar el pelo por arriba de los hombros con unas cuantas ondas que son perfectas para crear volumen; mientras que la firma de lujo se fue al otro extremo con un buzz cut, mejor conocido como rapado, en más de una de sus modelos.

Cabe recordar que el 2022 llegó con muchas opciones para llevar el cabello corto o mediano, porque los cortes estrellas del año son los Bob, Pixie, Mullet, Shaggy, además de los rapados y otros más, por lo que también resultan ideales para llevar un rubio platinado.

