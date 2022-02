Mascarilla de limón, la solución para despedirse del pelo graso

El pelo graso es uno de los problemas más frecuentes tanto para mujeres como para hombres, ya que a pesar del lavado diario tras el paso de unas horas la grasa comienza a acumularse en las raíces y, en algunos casos, hasta en las puntas, hecho que puede resultar molesto para quien lo sufre.

Debido a esta razón muchos no se pueden sumar al tip de belleza en el que el cabello se mantiene más sano si se lava cada tercer día y no diario. Aunque el pelo graso no suele ser fácil de tratar y para ello se recomiendan tratamientos y productos especiales, existen varios remedios caseros que tienen un efecto similar y que pueden resultar más económicos.

El ejemplo perfecto para reducir significativamente las molestias es esta mascarilla de limón con la que oficialmente te podrás despedir del cabello graso, pues sabemos muy bien que este factor puede llegar a afectar la autoestima de las personas, ya que genera una imagen no tan agradable para muchos.

(Foto: Pexels)

Estudio descubre que dormir mal afecta la capacidad para recordar rostros y nombres

Además, esta característica tan común impide que se luzcan peinados con el pelo suelto ya que genera un efecto de pesadez; es por ello que la mejor opción para ocultarlo es recogiéndolo por completo. Y aunque hay muchas soluciones como la aplicación de talcos, champús secos y sin sulfatos, lavados diarios e incluso hasta evitar el cepillado frecuente, no hay nada más efectivo que aplicar una mascarilla de limón.

Sin embargo, te recomendamos consultar a un experto, pues algunos factores importantes por los cuales se suele desarrollar el pelo graso es por una mala alimentación y desequilibrios hormonales que probablemente requieran de un tratamiento médico específico según el caso.

Prepara tu mascarilla de limón

El mundo de la belleza tiene muchas alternativas para cuidar la piel, el cutis y el cabello. Para este último caso la opción ideal es el limón, ya que sus propiedades naturales son perfectas para olvidarse del pelo grasoso.

Para lograr esta mascarilla necesitas el jugo de medio limón grande y un cuarto de vinagre de manzana; mézclalos bien y aplica el preparado sobre el cuero cabelludo por al menos cinco minutos. Una vez transcurrido el tiempo de espera, retira el exceso con agua tibia.

(Foto: Pexels)

Mechas Teasylights: El efecto de color que hará olvidar al balayage y es tendencia 2022

Como último paso lava tu cabello de forma regular, si utilizas champús y acondicionadores especiales, continúa con su aplicación. Una vez que tu pelo esté limpio, deja secar de manera natural y comienza a peinarlo.

No olvides que antes de realizar cualquiera de estas mascarillas debes realizar una prueba de alergia, ya que el limón puede irritar la piel. Además, durante la aplicación trata de no realizar masajes sobre el cuero cabelludo, ya que estimulo estimula la aparición de grasa.

Finalmente te recomendamos realizar este procedimiento por las noches o en días en los que no te vayas a exponer al sol o de lo contrario no notaras resultados de la mascarilla e incluso puedes dañar tu cabello.

SIGUE LEYENDO

Por esta razón debes comer plátano en ayuna

Estos hábitos debes implementar para evitar el estrés

Estos son los 3 remedios caseros que te ayudarán a combatir el asma