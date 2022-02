¿Hambre? Prueba estos 5 snacks saludables para picar entre comidas sin miedo a engordar

Tener hambre entre comidas es más común de lo que te imaginas, de hecho, los especialistas en nutrición recomiendan ingerir "colaciones" entre el desayuno y la comida; y entre la comida y la cena, lo cual, aunque parezca contradictorio permitirá que controles tu peso.

¿Por qué? Sencillo, ¿alguna vez has escuchado la frase 'Nunca vayas al super con hambre'? Algo similar pasa con las comidas 'fuertes' que realizas en el día; si no comes entre ellas, es evidente que acumulas tu apetito y cuando llega la hora de ingerir tus ansiados alimentos eres más proclive a darte atracones o alimentarte con más de lo que tu cuerpo necesita.

En cambio, si comes pequeños snacks puedes llegar con cierta saciedad a la hora de la comida y la cena, aunque OJO, esto no quiere decir que debas ingerir unas papitas o galletas entre cada comida, ya que con esto, en vez de mantener tu peso, lo más probable es que lo eleves.

Cuando los profesionales se remiten a 'colaciones', a lo que se refieren es a snacks saludables, los cuales, por cierto, no tienen que saber feo necesariamente, por ello si no tienes idea de qué picar entre comidas, te presentamos cinco deliciosas alternativas.

1. Manzanas, las mejores aliadas para combatir el hambre

¿Eres fan de la fruta? Entonces este snack es para ti, ya que las manzanas además de ser deliciosas tienen múltiples propiedades nutricionales, tales como su aporte de potasio y vitamina C, sin mencionar su alto contenido en fibra, la cual, de acuerdo con el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina del Norte, disminuye el colesterol, reduce el riesgo de endurecimiento de las arterias, de ataques al corazón y de apoplejía.

Puedes comerla sola, amarilla, roja o verde; también puedes picarla y aderezarla con un poco de chile piquín y limón, sólo no olvides ingerirla con todo y cáscara para aprovecharla al máximo.

2. Avena, la reina de los snacks saludables

Multifacética, deliciosa y con múltiples beneficios, así es la avena, la cual puedes ingerir de manera tradicional, con frutas y hasta en bebidas, pues ten por seguro que un vaso de agua de avena te mantendrá satisfecho por un rato, contribuyendo así a controlar tu apetito.

Además, la Fundación Española de la Nutrición señala que diversos estudios han demostrado que la ingesta continua de avena ha ayudado a personas con sobrepeso y obesidad a disminuir algunas tallas, aunque claro está, esto debe acompañarse de ejercicio y una alimentación saludable.

Por si fuera poco, la avena es fuente de proteínas y posee un alto contenido en fibra, hierro, magnesio, zinc, fósforo, tiamina (vitamina B1), vitamina B6 y folatos, además de ser fuente de potasio y vitamina E.

3. ¡Y échele aguacate!

Si con esto piensas que puedes sentarte a comer sin culpas un plato de guacamole, lamentamos decirte que no. Pues, aunque el aguacate es un snack saludable, debes considerar que justamente es sólo una colación, por lo cual no debes ingerir grandes cantidades, ya que a pesar de sus beneficios nutrimentales, también es una fruta alta en calorías.

Sin embargo, diversos estudios han demostrado que el consumo de aguacate reduce los niveles de colesterol malo y de triglicéridos en la sangre, acción posiblemente derivada de su riqueza en ácidos grasos y en fibra.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, algunos trabajos de investigación también han determinado que ciertos compuestos aislados del aguacate tienen propiedades antioxidantes "y podrían inhibir la producción de radicales libres (implicados en el envejecimiento y la aparición de diversas enfermedades crónicas)".

4. Frutos secos, una delicia para matar al hambre

¿Existirá una mejor colación que los frutos secos? Posiblemente haya posibilidades menos crujientes, pero difícilmente, más deliciosas y nutritivas, de hecho, la Secretaría de Agroindustria Argentina indica que este alimento es la mejor opción de snack saludable y práctico, ya que además de ser fáciles de transportar, pueden añadirse a ensaladas para darle un elemento 'cronchi'.

Esto sin mencionar que los frutos secos son muy energéticos y completos, ya que aportan vitaminas, minerales, proteínas y ácidos grasos insaturados. Además, este tipo de alimentos son ricos en fibra y antioxidantes, lo cual previene la aparición de enfermedades degenerativas y retrasa el proceso de envejecimiento.

5. Zanahoria, la vieja confiable

Aunque los conejitos son rellenitos, la zanahorita no engorda, de hecho, es una opción de colación saludable que puedes acompañar de chilito en polvo y limón, pero si lo prefieres, también puedes ingerirla sin ningún ingrediente extra o incluso en forma de jugo.

Una propiedad interesante de este alimento es su elevado contenido en vitamina A, la cual contribuye al mantenimiento de la visión, la piel y las mucosas en condiciones normales, lo cual tiene sentido porque ¿cuándo has visto a un conejito con lentes?

