¿Cómo ayudar a mi hijo a elegir carrera universitaria? 4 claves para orientarlo

En nuestros artículos anteriores, hablamos de los valores, emociones, y habilidades que cada uno tiene y cómo el auto reconocimiento nos ayuda a fortalecerlas. Esto es, cuando identifico que soy líder (por ejemplo), entonces debo reconocer que tipo de liderazgo ejerzo, para seguirlo fortaleciendo. Sin embargo, entre más destrezas tengo, el espectro es más amplio, y las posibilidades infinitas, por lo que de acuerdo con la “Paradoja de la elección”, entre mayor sea el número de opciones, menor será la capacidad de tomar decisiones y como resultado, nos sentiremos menos satisfechos ante nuestra voluntad.

Lo anterior es importante, dado que actualmente nuestros jóvenes y adolescentes cuentan con una gran cantidad de opciones para todo, y esto hace mucho más complicado el proceso de elección de una carrera universitaria o una vida profesional. Por ejemplo, cómo o con base en qué, deciden entre ingeniería en sistemas, en procesos electrónicos, en software, en computación aplicada, entre otras. Requieren de un asesor que conozca la diferencia entre cada una de las opciones y las habilidades se requieren, para que el joven pueda tomar la mejor decisión a partir de sus intereses, expectativas, sueños y demás.

Otro factor fundamental, y que pocas veces (como padres) nos atrevemos a tocar, es el de permitirle expresarse sobre ¿Cómo se ve en unos años?, ¿Qué le gustaría hacer (independientemente de la carrera que elija)? O ¿Cómo le gustaría vivir? Estas preguntas son quizá incómodas para los adultos, ya que es posible no estemos listos para escuchar que quieren irse a vivir a otro país, por ejemplo. Pero contribuyen para guiar a los jóvenes en este proceso, con una orientación sana y bien fundamentada. Dicho de otra manera, que pasa si tu hijo quiere estudiar Turismo Alternativo en la Universidad Intercultural de Chiapas, pero sabe que tú no permitirás que se vaya a vivir tan lejos, entonces su proceso de decisión, no dependerá de sus intereses, sino de los tuyos.

La vida laboral está cambiando de manera acelerada, y para cuando tu hijo haya terminado la escuela, es posible que la carrera en sí misma, dentro del mercado, tenga otras características. Por ello, es importante que elija algo que realmente le apasione.

Entonces, ¿Cómo contribuir sana y respetuosamente en la elección de carrera de tus hijos?

Pregúntale ¿Qué quieres hacer? Escucha con atención cuando hable sobre sus intereses. Ayúdalo a identificar para que es bueno y enfóquense en los logros. Evita comentarios descalificativos o sarcásticos. Recuerda que es un momento sensible y complicado emocionalmente para él.

Es fundamental que te diga ¿Cómo quiere vivir? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Para qué? Aunque te responda cosas que te inquieten, no respondas emocionalmente. Trata de ser objetivo en todo momento y ayúdalo a aterrizar esas ideas. Esto fortalecerá su capacidad de decisión. Ojo, no le des todas las respuestas, la finalidad es que encuentre las suyas propias.

Con las respuestas que anteceden, ayúdalo a establecer un plan de vida, ponerlo como un objetivo, considerando: ¿qué? ¿para qué? ¿Cómo? ¿Qué necesito? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué estás dispuesto a aportar? En fin, todas las preguntas que lo llevarán de la mano hacia el establecimiento de una meta viable y sobre todo alcanzable. Y con esta información será mucho más fácil elegir la carrera acorde para él.

No permitas que se aleje de sus objetivos. Es decir, si no logra ingresar al primer intento, sugiérele que se siga preparando y que lo vuelva intentar, ya que la vida, a veces nos pone a prueba, para ver si realmente estamos dispuestos a lograrlo. Muéstrale la importancias de ser resiliente y perseverante.

Para concluir, te recomendamos que, a medida de lo posible, te involucres en el proceso de selección de carrera de tu hijo, pero como un compañero que escucha, pero no juzga, que brinda herramientas y comparte experiencias, pero que permite que se exprese claramente. Al final, los hijos “están de paso”, y si lo hacemos bien, siempre volverán por un consejo. Y recuérdale que pase lo que pase, siempre habrá oportunidad de cambiar el rumbo, sabiendo que lo aprendido te servirá para siempre, pero no te definirá como persona.

Por: Lic. Adriana Gómez Salazar. Fundadora de Somos Fuerza.

Área de experiencia: Educación en Valores, Habilidades y Competencias para el primer empleo.

Redes: @SomosFuerzaMx (Facebook e Instagram)