¡Con motivación! 5 playlists de Spotify para hacer ejercicio

Si eres de las personas que como propósito de Año Nuevo aseguró que el 2022 era ideal para comenzar a cuidar su figura y además prometió hacer ejercicio de manera constante, pero aún no encuentras la motivación, tal vez esta información te ayude, pues no hay mejor opción que acompañar tus entrenamientos con un poco de música.

Es por ello que te compartimos las cinco mejores playlists de Spotify con las que no sólo podrás disfrutar de tus canciones favoritas y conocer otras, sino que también se convertirán en el último impulso que necesitas para realizar cada uno de los ejercicios necesarios para ponerte en forma.

Y como nosotros mejor que nadie sabemos que los gustos de persona a persona son muy variados, cada una de las playlists que estás por descubrir tienen diferentes géneros musicales que van desde el reguetón (en nuestra opinión la opción perfecta para motivarse), la electrónica, el rock y por supuesto, un mix que te va a encantar.

Reguetón para entrenamientos pesados

La playlist estrella en esta ocasión es "Perreo para entrenar" a la que puedes acceder en este link y que te ayudará a encontrar la motivación que te faltaba para tener una figura torneada y que despierte las envidias.

Entre los cantantes que encontrarás ahí destacan J Balvin, Rosalía, Becky G y por supuesto Bad Bonny, pues sus canciones ya no pueden faltar en ningún lugar. Asimismo, destacan temas del "reguetón viejito" con éxitos de Don Omar.

Electrónica para darlo todo en el gym

Si el reguetón y el bellakeo no son lo tuyo, tal vez esta playlist de música electrónica con un poco de Deep House, Lounge Chillout, House, Dance, EDM y Slap House es la ideal para ti.

Además se ajusta a los entrenamientos, pero en especial a los largos, pues con artistas como Tiësto y varios más podrás disfrutar de tres horas continuas de música y para disfrutarla en tu próxima visita al gym sólo tienes que entrar a este enlace.

Rock y ejercicio, la combinación perfecta

Si definitivamente lo tuyo es el rock y no estás dispuesto a dejarlo ni siquiera mientras entrenas, la opción perfecta es la playlist "Rock para hacer ejercicio" a la que puedes entrar en este enlace.

Te podemos asegurar que lo más probable es que la ames tanto como nosotros ya que tienen canciones que nunca pueden faltar como es el caso de "Like a stone" de Audioslave o "Don't stop me now" de Queen. Asimismo encontrarás a David Bowie, Led Zeppelin y Aerosmith.

¿Lo tuyo es el pop?

Por otro lado, si lo tuyo es el pop en español la mejor opción para ti es una playlist de poco más de dos horas en la que suenan canciones de famosos como Carlos Vives, Jesse & Joy, Jennifer López, María José o Magneto, por mencionar algunos.

Algo que debes de tener en consideración es que cada una de las canciones destaca por tener el ritmo perfecto para que tus ganas de hacer ejercicio incrementen. Accede a ella dando clic en este link.

El mix perfecto de Spotify

En esta lista de playlists no podía quedar fuera una de las recomendaciones de Spotify titulada "Adrenaline Workout" a la que puedes entrar por este enlace.

Lo mejor de esta lista es que podrás escucharla en más de uno de tus entrenamientos ya que cuenta con 120 canciones, es decir, más de 7 horas de música que resultan ideales para repartir a lo largo de la semana.

