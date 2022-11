La fórmula del éxito: estos son los 5 pasos del millonario John Bena para triunfar como emprendedor

John Fredy Benavides Caratar, mejor conocido por sus seguidores como John Bena, a sus 21 años ya había terminado su carrera tecnológica y se dedicó a dar clases como profesor en instituciones de educación media y superior. Sin embargo, su hambre de triunfo lo llevó a emprender.

En el 2015 descubre el marketing digital y construye su primera tienda online. Desde entonces todo fue escalones hacia arriba, pero no terminaría ahí. Dos años después inició con sus primeros cursos, donde enseñaba a la gente su forma de emprender. Pero en 2020 creó una metodología mucho más clara llamada el “Reto10k” y, con la llegada de la pandemia, incursionó en un modelo de negocio tipo agencia y empezó a prestar el servicio de lanzamientos para otras marcas.

Ahora, el creador digital de 32 años factura arriba de los cuatro millones de dólares al año y enseña a las personas a lograr su éxito. “Yo no estaba buscando ser un creador digital, no estaba buscando fama ni seguidores, yo lo único que quería era salir adelante y hacerlo en grande”, expresó.

“Cuando miro el recorrido hacia atrás, me doy cuenta de que al inicio buscaba el dinero, tener resultados y ahora comprendo que una de las razones por las que el dinero no fluía es porque había muchas cosas por sanar dentro de mí. Hoy puedo decir que me siento una persona más consciente, me enorgullece ver los cientos de casos de éxito de estudiantes del RETO10K que han cambiado su estilo de vida gracias a la metodología que les enseñé”, añadió.

Inició con sus primeros cursos, donde enseñaba a la gente su forma de emprender (Foto: Especial)

El secreto de su éxito

Al hablar de sus inicios de convertirse en creador digital, el empresario declaró que notó que muchos de los emprendedores habían iniciado con un capital y los que no tardaron en construir uno entre 15 a 20 años. “Yo no estaba en la disposición de esperar 20 años”, expresó.

“Cuando aún tenía casi cero seguidores, no tenía posibilidades de atraer clientes, en ese momento fue cuando aprendí a usar el algoritmo de los anuncios pagados. De esta manera logré burlar el algoritmo de las tendencias y de los videos virales y me enfoqué en crear anuncios que atrajeran clientes directamente”, agregó.

Ahí fue cuando descubrió el marketing digital y cómo estas herramientas estaban ayudando a diferentes negocios a tener grandes facturaciones. “Descubrí que podía atraer miles de clientes y que no necesariamente tenía que invertir grandes cantidades de dinero. Hizo que dejara mi profesión como mecatrónico, que dejara de dar clases en instituciones de educación superior para enfocarme en una sola tarea: ser muy bueno con el marketing digital”, completó.

Descubrió el marketing digital y cómo estas herramientas estaban ayudando a diferentes negocios a tener grandes facturaciones (Foto: Especial)

A su vez, el joven emprendedor indicó que para lograr el volumen de facturación en tiempo récord como él lo logró es necesario comprender que la estrategia se llama “lanzamientos” y funciona de esta manera:

El dinero no sale de un lugar escondido de internet, el dinero es el resultado de comercializar productos, servicios, asesorías, consultorías. Es más sencillo lograr el objetivo cuando se tiene claro el precio del producto que se va a vender, así como poner un objetivo de número de ventas en lugar de verlo como dinero. Para lograr 20 clientes en 24 horas es necesario tener una base de datos de clientes potenciales, en marketing digital se llaman leads que es una persona interesada en adquirir un producto o servicio. Cuando hacemos lanzamientos, sabemos que en promedio el uno por ciento podrían llegar a comprar, por lo tanto, es necesario tener 2 mil leads para generar 20 ventas. Los leads se generan incluso si tiene cero seguidores. Para esto se pagan anuncios y la cantidad de leads dependerá en gran parte del dinero que esté dispuesto a invertir. Para generar el uno por ciento de ventas en un lanzamiento, los leads participan de una serie de contenidos que le permiten tener claridad del producto que pueden comprar al final del contenido.

John Bena explicó que, para tomar un entrenamiento con él, no se necesita ser hackers o programadores. “En el fondo, aprender la metodología del Reto10k es básicamente usar las herramientas que ya el público sabe usar, solo que le muestro un camino diferente”, aseguró.

