Las mechas teasylights son ideales para un cambio de look en invierno

El año está por terminar y si hay algo que pasa por nuestra mente en esta temporada es un cambio de look, pues iniciar un nuevo ciclo siempre es el pretexto perfecto para atrevernos a lucir un estilo diferente o modificar el largo o el color de nuestro cabello. Por supuesto, esto no es lo único que se incluye, pues también es posible darle la bienvenida a una nueva estación, en este caso, el invierno. Y es que las tendencias de belleza para el pelo que ya se vieron dejan de tener tanta popularidad y entre ellas se encuentran los tintes castaños o cobrizos que conquistaron el otoño, pero que lamentablemente no se verán más para despedir al 2022 e iniciar el 2023.

Ahora los mundos de la moda y la belleza ya comienzan a tener en la mira al invierno, ya sea en los looks que se pueden usar o en las formas de renovar el estilo del cabello, ya sea con un corte, tinte o con un efecto de color y si tú eres de las mujeres que ya están listas para dejar el 2022 en el pasado debes comenzar a pensar en tu nuevo look. Aunque existen muchas tendencias en puerta, una de las más populares son las mechas teasylights con las que te despedirás de los famosos hilos dorados o mechas sunkissed que guardaban mucha nostalgia por el verano y es que en esta temporada eso ya suena muy lejano.

De acuerdo con los profesionales de belleza, las mechas teasylights son las preferidas del momento y magníficas para la próxima estación, ya que no dañan el cabello ni mucho menos requieren demasiado mantenimiento con el cual visitar a tu estilista más de una vez por mes. Por si fuera poco, se habla de una tendencia que es perfecta para todo tipo de rostros y pieles, incluyendo las frías y cálidas, ya que los tonos que se utilizan para iluminar la cabellera son personalizados.

¿Qué son las mechas teasylights?, esto es todo lo que tienes que saber

Algo que debes de saber es que para lograrlas la decoloración en el cabello es necesaria, pues se trata de una técnica en la que se aplican tonos rubios en la melena; sin embargo, no debes preocuparte porque sea el rubio más claro, ya que somo señalábamos arriba, este efecto de color se consigue personalizando los tonos, por lo que incluso un rubio oscuro te ayudará a conseguir el resultado perfecto para llenar tu melena de luz.

Por otro lado, es importante resaltar que se trata de una tendencia magnífica para mujeres de todas las edades y la razón es muy simple, ya que en las más jovencitas resalta sus mejores facciones y las ayuda a estar en tendencia; mientras que en las maduras, la iluminación en la cabellera también ayuda a llenar de luz al rostro y con ello conseguir un efecto rejuvenecedor al instante, además que son perfectas para olvidarse de las canas. Así que no hay pretexto para dejar pasar esta oportunidad.

El truco que siguen los estilistas para conseguir las mechas teasylights es dejar las raíces intactas o con los tonos más oscuros par así darle profundidad a la melena; mientras que los tintes más claros quedan de medias a puntas para conseguir ese estilo muy iluminado. Pero no es lo único que se debe de tomar en cuenta, ya que los mechones más cercanos al rostro sí deben ir claros casi en su totalidad, esto para enmarcar la cara, iluminarla y rejuvenecerla al instante.

