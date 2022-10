Erika Buenfil presume el vestido midi ideal para este otoño

El otoño es una de las temporadas más esperadas del año y aunque las prendas abrigadoras son las grandes protagonistas, no son las únicas con las que se puede derrochar estilo y es que si bien es cierto que la temporada trae días más fríos, con viento e incluso lluvia, no se puede negar que hay días en los que el clima es perfecto para lucir un buen vestido y causar sensación. Por supuesto, para lucir perfecta y a la moda hay recomendaciones que no se pueden pasar por alto, en especial por las mujeres maduras.

Pues aunque la moda no tiene edad, no se puede negar que hay ciertas tendencias que favorecen más o están pensadas para ciertos grupos y en el caso de las mujeres maduras de más de 50 años, existen algunos trucos con los cuales mantener el glamur presente y a la vez apostar por una imagen elegante, además de cortes y diseños que resulten favorecedores para la figura. Como te hemos contado en otras ocasiones, para presumir el mejor estilo siempre se puede tomar inspiración de las famosas y qué mejor que hacerlo con Erika Buenfil.

Erika Buenfil sabe que los vestidos son indispensables. (Foto: IG @erikabuenfil50)

La actriz se ha convertido en uno de los mejores referentes de moda y estilo para las adultas y es que en sus looks siempre lleva desde los básicos del guardarropa hasta las prendas de temporada e incluso tendencias que pueden considerarse arriesgadas, pero siempre conquistando el mundo de la moda. En su más reciente look, Erika Buenfil se sumó al estilo de las royals, quienes en varias ocasiones han afirmado que un vestido midi nunca puede faltar en su cóset.

Y es que se trata de la prenda más elegante y que se puede llevar en cualquier ocasión, además que su forma resulta muy favorecedora para la figura al lograr que cualquiera se vea más alta y con un cuerpo lleno de curvas gracias a acentuar la cintura y llenar de volumen la cadera. Por supuesto, hay otros elementos que no se deben de descuidar y entre ellos destaca dar con el color o estampado perfecto.

En el caso del otoño lucir a la moda no será un problema si un vestido midi se lleva en colores neutros u oscuros, tal y como acaba de demostrar Erika Buenfil con su última publicación de Instagram, pero no todo está en los tonos, sino también en el estampado con el cual causar sensación como pueden ser las figuras geométricas o lunares, todo en un mismo look y aunque la combinación puede sonar maximalista, la actriz dejó en claro que es la alternativa perfecta para las mujeres maduras.

¿Lo usarías? (Foto: IG @erikabuenfil50)

A sus 58 años, la también madre de familia conquistó la red con un diseño que destaca por un escote discreto y elegante en forma de "V" y mangas largas holgadas, dos detalles que son perfectos para el clima cambiante de las primeras semanas del otoño. Por otro lado, la prenda destaca por ser ajustada a la cintura para así marcar la cintura y moldear la figura; en lo que respecta a la falda, hablamos de un largo a 10 centímetros por arriba de los tobillos.

El truco de Erika Buenfil para lucir icónica y que todas las mujeres maduras y bajitas pueden replicar en todos sus looks es llevar unos zapatos nude que ayudarán a que las piernas luzcan kilométricas y con ello se ayude a que la persona que los lleva se vea más alta. Finalmente, los accesorios son indispensables y para verse en tendencia, la actriz de telenovelas y "reina de TikTok" presumió un bolso de mano.

