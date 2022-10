Paola Rojas lleva el look elegante ideal para ir a la oficina

Las amantes de la moda siempre se enfrentan a un reto a la hora de ir a la oficina y es que muchas veces se piensa que para cumplir con la elegancia y el código de vestimenta que se implementa en algunos trabajos, es necesario sacrificar el estilo y sólo recurrir a prendas "aburridas", en colores neutros u oscuros y din detalles que le digan al mundo "esta soy yo"; sin embargo, esto no es del todo cierto, pues muchas de las tendencias actuales son magníficas para lucir perfecta sin descuidar la imagen.

En otras ocasiones te hemos contado que los trajes sastre se han convertido en los preferidos del street style y la buena noticia es que así como se pueden llevar con tenis para un look más casual, los tacones son excelentes aliados para lucir formal tal y como han demostrado la reina Letizia de España y la princesa de Gales, Kate Middleton. La buena noticia es que no son las únicas alternativas y ahora la periodista y conductora Paola Rojas acaba de confirmarlo con un look de impacto y que se merece una revisión a detalle.

Paola Rojas se ha convertido en uno de los rostros más queridos por los mexicanos y además ha demostrado que su estilo único es perfecto para siempre acaparar todas las miradas; en su última combinación, la conductora de "Netas Divinas" se olvidó de los vestidos y las faldas lápiz para llevar un conjunto de pantalón de vestir y una blusa elegante, dos prendas con las que dejó en claro que incluso con básicos del guardarropa se puede lucir icónica.

¿Lo usarías en la oficina? (Foto: IG @paolarojas)

Por supuesto, hay ciertos aspectos que se deben de cuidar a la hora de ir a la oficina, en especial si se quiere lucir en tendencia y dejar en el pasado las prendas o cortes que te pueden hacer lucir anticuada o poco actualizada dentro del mundo de la moda. Es por ello que la periodista siempre apuesta en llevarlas a sus diseños, el ejemplo perfecto de lo anterior es que en un pantalón de vestir, destaca un acampanado con el cual ayudar a crear armonía en la figura y llenarla de curvas.

Lo anterior se logra gracias a campanas medianas en la parte inferior que ayudan a crear un contraste con el ancho de las caderas, además que si la prenda también cuenta con un tiro alto, se marca una minicintura favoreciendo aún más la silueta. Por otro lado, Paola Rojas combinó este diseño con una blusa de manga larga y cuello en "V" para terminar de marcar su estilo y mantener esa imagen elegante digna de una oficina.

Como te hemos contado en otras ocasiones, zapatos como los mocasines, bailarinas y mules son perfectos para ir a la oficina, aunque Paola Rojas afirma que para un look monocromático como este, los tacones son indispensables y un truco para dar con el mejor modelo es apostar por aquellas zapatillas de punta triangular, que ayudan a mantener la elegancia; sin embargo, es fundamental que siempre queden cubiertas por los pantalones para no romper la armonía.

SIGUE LEYENDO

JLo presume el vestido negro con pronunciado escote ideal para mujeres maduras

5 prendas de cuero que debes incluir en tu guardarropa este otoño 2022

Al estilo Marilyn Monroe, este es el mejor corte para lucir elegante