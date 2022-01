Así puedes cultivar alhelí para embellecer el jardín como nunca

El alhelí es considerado como una de las flores más hermosas que puede lucir tu jardín. Es por eso que los profesionales de la jardinería recomiendan plantarlas en el parque con el objetivo de ornamentarlo y abastecer el lugar con un aroma único. Los colores, su sencillez y los escasos cuidados que necesita la convierten en una de las plantas más solicitadas y codiciadas.

Los tallos del alhelí pueden llegar hasta los 85 centímetros, mientras que sus hojas pueden superar los 20 centímetros de longitud. A esto se le suman los llamativos colores que se apoderan de estas flores y la convierten en una atracción del jardín: habitualmente el púrpura verdoso es rodeado de pétalos amarillos con matices de rojo.

En cuanto a sus propiedades, la flor de alhelí tiene efectos diuréticos sobre la salud de quien toma infusiones con sus pétalos. Con esta planta en tu jardín también podrás tener beneficios para combatir enfermedades coronarias y reducir inflamaciones en distintos puntos del cuerpo. Las infusiones con esta hierba se preparan con pequeños pétalos disecados y colocados en un recipiente de agua caliente. El resultado deberá ingerirse solo dos veces al día.

Maestros jardineros explican que para plantar el alhelí en tu jardín es importante que sepas que se trata de una especie rústica que no tolera demasiada agua. Caso contrario se podría dañar el sistema radicular y generar el surgimiento de hongos. Por lo tanto, la sugerencia reside en plantarla en el parque y no en una maceta. En caso que no quede otra opción, ese recipiente debe tener un buen drenaje.

Foto: Pixabay

La elección del sustrato para el alhelí es fundamental, ya que si se optan por utilizar malos productos las flores brotarán de forma débil en el jardín y las hojas se marchitarán con total facilidad. Finalmente, quienes más saben de jardinería afirman que la temperatura ideal para cultivar la planta es entre 5º y 25º.