Mhoni Vidente: horóscopos HOY 5 de enero, saludo, dinero y amor

ARIES

Hoy es un día para contar un secreto. Ese que no te deja dormir desde hace algunos días. No tienes que seguir cargando con él. Si lo sigues llevando dentro va a seguir creciendo. Y será tan grande y pesado que tendrá consecuencias cuando al final salga a la luz. Mejor es que salga, ahora que sólo es una mentira blanca.

Es mejor enfrentar un problema que ocultarlo. Sobre todo, cuando se trata de dinero y de trabajo. Esos pequeños deslices crecen cuando se les deja debajo de la alfombra, y lo hacen en la forma de pérdidas y obstáculos. No pierdas tu prestigio por una nadería. Ten el coraje de reconocer tus errores, que nunca te ha faltado.

No esperes demasiado de tu cuerpo si no emprendes los cambios que (lo sabes) deberías haber implementado desde hace tiempo. De manera que pon manos a la obra con esa transformación que vienes aplazando. En el fondo todo es muy sencillo, pues se trata de seguir pautas que dominas muy bien: disciplina y amor a ti mismo.

TAURO

Hay ciertas cosas que solo se han dicho a medias y que están generando una gran pasivo-agresividad entre ustedes dos. Eso no suma, y solo los lastima. Entre dos que se aman no debe haber espacio para el sarcasmo. Hay que dejar de herirse con las palabras, pues están hechas para comunicarse.

Este periodo de sinsabores está por llegar hoy a su fin. Este es el momento en el que vas a ver una vuelta de esas circunstancias que tanto daño le han hecho a tu autoestima y a tu economía. Vas a poder levantar la cabeza y mirar con esperanza y expectativas al futuro. Lo mejor, ahora sí, está por llegar.

La esperanza, pese a lo que te digan, es buena, y hacen bien en mantenerla. Tal vez lo que anhelas sea imposible para algunos, pero lo cierto es que te permite mantener la idea de un futuro y te mueve a vivir con mayor dignidad. No renuncies a lo que te brinda la esperanza, esa vida y esa luz.

GÉMINIS

Los astros señalan que hoy es un día para las reconciliaciones. Pero para las verdaderas, no para esos simulacros que has concedido a tu pareja. Es preciso hablar, reconocer tus fallos y perdonar, de corazón y totalmente, los de tu pareja. El rencor es un lastre que termina por desfondar a la nave, si no te deshaces de él a tiempo.

Los verdaderos socios comparten éxitos, pero también las derrotas. Y sobre todo las pérdidas. De poco te sirven aliados que solo están a tu lado cuando el sol brilla en lo alto, y que se cuidan de estar cuando se trata de pasar factura para la recuperación. O se comparte todo o no se toma nada.

Cuida lo que comes y cuida lo que bebes. En este día los astros señalan, con el Júpiter a la vanguardia, que todo exceso puede ser perjudicial. La mesura es la mejor táctica para conservar y potenciar tu salud. Regresa a la buena dieta y a deber en la medida justa.

CÁNCER

No tienes que tomarte tan mal que tu pareja no se comunique contigo las 24 horas del día. Hay otras ocupaciones y otras preocupaciones. Lo que te despierta tu molestia no es el amor, sino tu deseo de controlarlo todo. Solo en una libertad total el amor puede afianzarse y fortalecerse la creatividad.

Tiendes a asumir todas las responsabilidades y todos los riesgos, pero estás rodeado de un gran equipo de gente. Es hora de compartir beneficios y compromiso. Tu espalda no puede con la carga que tú mismo que te has impuesto, por más entusiasmo que hayas puesto y pongas en la tarea. Aprende a compartir el trabajo.

Día tras día sientes que la rutina te gana terreno y que nada nuevo te espera sobre el camino. Algo que te desalienta y te hace renunciar a buscar por ti mismo esa novedad que anhelas. Este es un buen día para que recuerdes que el Destino, en buena medida, es algo que tú mismo escribes. Ese brillo en tu vida debes producirlo tú.

LEO

Uno más uno no siempre suma dos, y a veces es necesario para que dos permanezcan juntos que intervenga un tercero. Una relación está constituida por toda una comunidad que se esfuerza para que el amor sea posible. De manera que no sientas celos por esos apoyos emocionales a los que tu pareja recurre.

Tu imagen dice más que mil palabras acerca de ti. Este es un buen día para que revises la manera en que te presentas ante el mundo, y evalúes si es la más efectiva de todas. Pregunta a tus socios y compañeros, y mide el efecto que tienes en los demás. Haz lo cambios pertinente hasta conseguir el efecto que realmente deseas: despertar confianza.

Nadie puede ni debe decirte lo que debes sentir ni lo que te despiertan ciertas situaciones. Tus emociones son tuyas y de nadie más. La tristeza, el enojo, la resignación… son todas emociones y actitudes que tú debes decidir y nadie más debe imponértelas. De manera que dale rienda libre a tu corazón para sentir de manera legítima.

VIRGO

La decisión es algo que no puede faltar en ninguna relación. No te puedes quedar a mediocampo sin tomar partido. El amor tiene muchos enemigos (el tiempo, la envidia, la rutina…). Y es por ello que debes defenderlo con todas tus fuerzas. ¿Qué bando debes tomar? El de tu pareja, el de amor, sin duda.

Es un buen día para firmar la paz con tus rivales, y unirse para forjar una alianza productiva, en donde todos ganen. Tendrás que tragarte parte de tu orgullo y perdonar algunos hechos que te parecían justamente imperdonables, pero esto es parte de las obligaciones para hacer dinero.

Este es un buen día para dejarse de lamentaciones acerca de tu propio cuidado. Hay muchos factores que te rodean y que influyen en tu bienestar, pero te olvidas del peso que tu propia responsabilidad tiene. Esta es una buena noticia para ti: tienes en tus manos el poder de equilibrar tu cuerpo y tu mente.

LIBRA

Hoy sientes que el agua te llega al cuello. Tu pareja tiende un cerco a tu alrededor debido a una indiscreción que cometiste, y que le ha hecho creer que has roto las reglas de la relación. Debes actuar con calma, y demostrar que lo que imagina es infundado. Debes mostrar quién eres con hechos.

En este día vas a llegar a la culminación de toda una serie de esfuerzos, a un logro que es mérito tuyo y de nadie más. Debes felicitarte por ello, y tomarlo como una muestra de las cosas que tu talento y tu esfuerzo son capaces. Sin embargo, no celebres demasiado: mañana será tiempo de volver a comenzar otra nueva etapa.

Tienes que centrarte y descartar lo que sucede de lo que te imaginas que sucede. Todos somos dados a la hipocondría, según qué casos, pero es importante no dejarse llevar por la imaginación. Y es que la tuya es tan viva que puedes llegar a “sentir” los síntomas que te crees tener. Evitar exagerar: estás sano.

ESCORPIO

Cuando se quiere, se puede. Y todos los problemas que enfrentan ahora tienen esa sencilla solución: hay que querer. Lo importante aquí es evitar que ciertas situaciones crezcan solo para tener una ventaja sobre tu pareja. Ya demostraste tu punto: ahora lo que se impone es salir adelante.

Tu equipo es un conjunto de talentos que necesita de una mejor guía. Esa que solo tu puedes brindar. Es hora de ejercer ese poder, pues nadie más dentro de tu equipo va a asumir esa responsabilidad, Un buen líder no es fácil de encontrar, Y tú eres, como diferencia, el mejor para tu equipo.

Este es día para deshacerse de la negatividad, de las ideas preconcebidas sobre lo que debes hacer o no para ser una persona digna de la felicidad. Lo que haces, lo que dejas de hacer, lo que ganas, lo que podrías ganar… Todas son nociones que no tiene sentido responder si antes no resuelves esos conflictos internos pendiente.

SAGITARIO

Hay que saber en qué momento se le pueden pedir peras al olmo. Tu pareja es capaz de grandes hazañas, de logros inauditos, y todo puede hacerlo por ti. Pero hoy, en concreto, le es imposible. Y tendrás que ser tú quien tome las riendas de la situación. Estarás a la altura de la situación porque, al final de cuentas, has tenido al mejor de los maestros.

Es mejor que retires tu oferta. Un “no” en esa negociación va a ser de provecho para ti, pues hará que quienes te convocan se piensen mejor los términos que te ofrecen. Tienes que valorar tu talento y lo que puedes brindar. Lo que te prometen está muy por debajo de la valía de tu experiencia.

Te resientes de cierta fatiga. No sabes muy bien cómo resolverla. Sabes bien que esfuerzo llama a la vida, y lo que debes de hacer es activarte. El movimiento va a despertar de su marasmo a tu cuerpo. Inicia con unos minutos de camina, y ve incrementando el esfuerzo. Día con día verás la mejoría.

CAPRICORNIO

El amor tiene sus reglas, la mayoría de ellas no está escrita, y no es necesario decir que deben respetarse por cada una de las partes que intervienen. Sin embargo, no se deben cambiar sobre la marcha y sin aviso. Eso es tomar una ventaja indebida, y es algo que no le debes permitir a tu pareja.

Cada vez que renuncias a un compromiso, renuncias a ingresos. No relajes tus deberes en el trabajo, pues con ello solo consigues hacerte una persona que puede pasarse por alto y de la que se puede prescindir. Es una mala estrategia para avanzar en tu carrera profesional. No te dejes llevar por a apatía.

Es un día en el que debes comenzar una nueva exigencia física, pues tu cuerpo lo necesita para estar mejor. Entre mayor la demanda, mayor el bienestar que tu metabolismo disfrutará. El ejercicio físico es la vía más efectiva para poner tu cuerpo a punto, y para seguir con su desarrollo natural.

ACUARIO

Es un hecho que dos voluntades pueden más que una. Por ello el amor se vive en pareja. Dos se cuidan, se enseñan y se acompañan. Si insisten en llevar sus asuntos por camino separados, sus fuerzas también se van a ver separadas también. Para avanzar juntos, hay que vivir del todo juntos, hasta confundirnos como una sola entidad.

Tienes una imagen equivocada del miembro más destacado de tu equipo. No debes confundir o que haces tú mismo de lo que hacen otros. A veces la admiración o el afecto nos ciegan y nos hacen conceder privilegios que no deberíamos otorgar. Cada una de las personas a tu cargo merece el mismo trato.

Hoy debes fortalecer la firmeza de tu aura. Todo lo que tienes que hacer es conseguir alguna piedra relacionada con tu signo: una amatista, un fragmento de jade o un cristal de cuarzo. Todo en color verde. De este modo se potencia el vínculo que tienes con tu entorno, con las vidas que te rodean.

PISCIS

Hoy debes tomar una decisión que puede ser dura para ti, pero que es necesaria. Debes permitir que tu pareja tome ventaja sobre este tema del que vienen discutiendo. No debes verlo como una derrota, sino como una manera de firmar la paz y de seguir adelante en su crecimiento como pareja.

Nada se puede garantizar al 100%, nunca. Esa pérdida que podrías sufrir hoy no debe ser razón para que te llames a la derrota. Las subidas y las bajadas son parte de todo proceso productivo. Acepta lo que ha pasado, aprende de ello (de los posibles errores) y toma las medidas necesarias.

No deje este asunto tan delicado en manos de la suerte, pues hay mucho en juego. Tu bienestar emocional no es algo menor, y no debes abandonarla. Esa angustia y esa ansiedad tienen su explicación en hechos muy sencillos, en palabras dichas sin pensar. Pero sus efectos pueden ser muy grandes.