Evita estos 7 errores al hacer dieta y baja de peso sin riesgos

Empezó el año 2022 y uno de los propósitos que más se repite es el de hacer una dieta, bajar de peso y tener una vida más saludable. Es un propósito que pudiera parecer difícil, pero sus resultados son muy buenos para la salud y para la autoestima de la persona que se decide a conseguirlo.

Aunque hay una serie de errores que son muy comunes y que podrían echar a perder el esfuerzo que hacemos con la dieta. Por esa razón, te decimos cuáles son los siete errores más comunes a la hora de hacer la dieta, para que los evites y logres tus objetivos mucho más rápido.

Recuerda que para que tu dieta sea efectiva y no ponga en riesgo tu salud, debes ser muy cuidadoso. Por ejemplo, no es necesario matarse de hambre, no se deben sacar todos los grupos alimenticios de tu consumo y no significa sólo comer cosas verdes.

Errores al hacer dieta

1.- Hacer ayuno

Ayunar o comer pocas veces al día es un grave error. Además de que no ayuda a bajar de peso, tu metabolismo se altera y comienzas a perder masa muscular y no grasa. Lo recomendable es hacer de 3 a 5 comidad diarias, pero cuidar lo que comes.

2.- Saltar comidas

Va muy relacionado con el primer punto. Pasar por alto una comida hará que llegues a la siguiente con más hambre y eso puede ser contraproducente. No cenar también es algo malo, pero buena idea es hacer una cena liviana.

Saltarse comidas es un error muy comun a la hora de hacer dietas

FOTO: Twitter

3.- Eliminar alimentos de la dieta

La dieta diaria debe incluir vegetales, frutas, lácteos, carne y almidones. Quitar alguno de estos alimentos podría borrar de nuestra dieta elementos necesarios como vitaminas, minerales, proteínas o ácidos grasos, indispensables para el organismo. Ló unico que se debe eliminar de la dieta son las azúcares refinadas.

4.- Abusar de los productos light

Mucha gente se inclina por la versión light de los productos de consumo diario. Pero el término light no siempre significa que no tienen carbohidratos elevados o azúcar. Lo que se debe hacer es leer las etiquetas para verificar el contenido calórico de lo que te llevarás a casa.

No es buena idea abusar de los productos light

FOTO: Twitter

5.- Picar entre comidas y comer con prisa

Toma tu tiempo para sentarte a comer. En muchas ocasiones nuestra calidad de vida es muy rápida y no nos deja hacer tiempo para hacer cosas básicas. Deja de lado todo lo que te distraiga y dedica al menos 40 minutos para cada una de las comidas fuertes. Mastica bien cada bocado y come despacio. Esto ayuda a generar saciedad más rápido y comer menos.

6.- Tomar alcohol

Las bebidas alcohólicas tienen muchas calorías y engordan casi el doble que el azúcar. Bebidas como la cerveza o el alcohol dulce son el peor enemigo de las dietas.

7.- Comer únicamente vegetales

Los platos a base de verduras son sumamente saludables y livianos, pero no son completos. Para aprovecharlos mejor es necesario acompañarlos con carne magra, proteína en forma de semillas o cereales integrales.

Evita comer únicamente ensaladas y vegetales

FOTO: Twitter

