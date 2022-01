¿Quieres ser más feliz? Experta de Harvard tienen la respuesta

¿Crees que no eres feliz? Si bien hay circunstancias en tu entorno que te impiden alcanzar la plenitud, hay cosas que sí puedes cambiar para estar mejor contigo mismo; de acuerdo con Kelly Bilodeau, editora ejecutiva de Harvard Women's Health Watch, existe una fórmula que te ayudará ser más feliz y a continuación te diremos cuál es.

Haz actividad física

El aire fresco y el ejercicio son una poderosa combinación que levanta el estado de ánimo. “La actividad aeróbica como caminar, andar en bicicleta o correr libera hormonas que aumentan el estado de ánimo y que pueden reducir el estrés y conferir una sensación de bienestar”, señala Bilodeau en un artículo.

Además, cuando los músculos se contraen en un patrón repetitivo aumentan los niveles de serotonina, que funciona como antidepresivo. Los niveles más altos de serotonina se asocian con un mejor estado de ánimo y eso se consigue con tan sólo 90 minutos a la semana de actividad.

Trata de apreciar los pequeños placeres diarios

Algunos estudios muestran que tomarse el tiempo para apreciar momentos pequeños y placenteros puede hacerte sentir más feliz. “Céntrate en pequeños eventos diarios de la misma manera que lo harías con los grandes, como el día de una boda, el nacimiento de un niño o unas vacaciones relajantes. Después de todo, son esos pequeños momentos los que componen la mayor parte de tu vida”, recomienda Kelly.

Cosas tan sencillas como sentarse frente a una ventana soleada con una taza de té, reirte con tus amigos o familia o disfrutar de una deliciosa comida sirven bastante, siempre y cuando te des el tiempo de reflexionar sobre ellos y tomar consciencia de que son momentos muy valiosos.

Limita tus opciones

Tener muchas opciones puede generar más preocupación, pues puede llegar a generar la sensación de que no tienen control en tu vida, pero entre más limites tus opciones, será más fácil no preocuparte, ¿cómo hacerlo? Limita el tiempo que gastas en escoger las cosas, de cualquier índole, para que no tengas la oportunidad de buscar y buscar.

