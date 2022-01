Sagitario: Estos signos del Zodiaco serían tu pareja ideal en 2022

Sagitario es uno de los signos del zodiaco más “complicados”, pero suele tener mucha suerte en la vida y el amor, por lo regular tiene mente abierta, pero eso sí, a veces no entiende los “no” como respuesta. Hoy te contaremos un poco cuáles signos podrían llevar una buena relación.

¿Con qué signos podría ser feliz Sagitario

Sagitario y Aries: ¡Serían la pareja del año! Debido a sus compatibilidades disfrutarán de una muy buena compañía juntos. Si bien es cierto que con el paso del tiempo la flama de la pasión se les podría apagar, si logran entablar una buena relación podrán salir adelante hablando las cosas.

Sagitario y Géminis: Tendrían una relación muy bonita, pues ambos son amistosos, aventureros y optimistas, por lo que cuando alguno de los dos tenga un problema el otro los motivará a salir adelante. La clave del éxito residirá en que ambos sean comunicativos y tengan iniciativa.

Sagitario y Leo: Ambos podrían darse mucho apoyo, pero Leo es uno de los signos que se caracteriza por saber cómo levantarle el ánimo a la gente. Aunque si bien, un signo de fuego, como lo es Leo, pide mucha atención, Sagitario puede darle eso y más sin que se sienta como una carga. Todo estará lleno de pasión, deberán tener inteligencia para no “quemarse”.

Sagitario y Virgo: Aunque de inicio parezca que tienen muchas diferencias, esto podrá ser algo bueno si llegan a hablar y no a discutir, pues aportará mucho al crecimiento de ambos. Los Virgo suelen ser muy racionales y prácticos, por lo que tomarán el papel de conciliadores en la relación.

Sagitario y Sagitario: ¿Polos positivos se repelen? No en este caso, podría ser una de las relaciones más bonitas de ambos, pues habrá mucho amor y libertad, lo cual no significa que no se acompañen en sus proyectos y se motiven a salir adelante. Es posible que discutan mucho, por ser similares, pero todo tiene solución.

