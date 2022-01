Té de cedrón lo cura TODO, diarrea, cólicos y ansiedad

Mejorar tu salud no es tan difícil, pues tienes a tu alcance opciones muy sanas como el té de cedrón, el cual se obtiene con las hojas del árbol homónimo. Esta infusión se ha usado muchísimo tiempo para tratar ciertos padecimientos o malestares, cuyos beneficios han sido avalados por médicos. Este árbol de origen sudamericano por lo regular se consigue en las tiendas de hierbas medicinales y no es para nada caro, por lo que no tienes pretexto para salir y conseguirlo.

El té de cedrón es recomendado para todos los que hacen actividad física, pues disminuye los dolores musculares, además de que tiene las siguientes propiedades:

Ayuda al sistema digestivo

Disminuye el insomnio

Alivia la diarrea

Reduce el estrés y la ansiedad

Expulsa la mucosa provocada por infecciones en vías respiratorias

Controla el dolor, espasmos estomacales

disminuye dolores reumáticos.

Evita contracciones musculares

¿Cómo preparar el té de cedrón?

Para prepararlo necesitarás lo siguientes ingredientes:

Agua

Hojas secas de cedrón

Miel (opcional)

Pondrás a calentar el agua y cuando esté a punto de ebullición, apagar la flama y poner las hojas de cedrón durante 5 minutos para que suelten todas sus propiedades. Cuando despida un olor a lima fresca, la infusión estará lista para beberse.

