Lo dice la ciencia: esto es lo que se puede adelgazar en un mes

Para bajar de peso es fundamental trabajar con un profesional de la nutrición, que nos educará y enseñará distintas técnicas para lograr nuestro objetivo, gracias a una alimentación equilibrada. Aunque además de la dieta sana es necesario realizar actividad física constante, en la medida de lo posible, dependiendo del estado de salud de la persona.

Es que todos tenemos condiciones y cuerpos diferentes, por lo tanto, en principio, no existe una cifra exacta de los kilos que se puedan perder. En este punto es fundamental saber que al momento de bajar de peso, no solo hay que enfocarse en lo que dice la balanza, sino también en otros aspectos. Es que además es vital dejarse llevar por lo que dice nuestra ropa, por lo tanto un pantalón nos puede quedar mejor, por más que la balanza diga que no hemos disminuido de peso.

El argumento radica en que el músculo y la grasa, en iguales proporciones, tendrán menor volumen: es decir que un kilo de masa muscular será menor que un kilo de grasa. En consecuencia, para bajar de peso debemos entender que el ejercicio es fundamental, ubicado en la misma línea que la dieta sana. Además, siguiendo esta línea argumentantiva, el descenso de peso se va a dar de forma diferente en personas con obesidad, sobrepeso, adolescentes, adultos mayores o diabéticos, por ejemplo.

Es por ello que más allá de la alimentación y la actividad física, la supervisión y educación del nutricionista es crucial para poder bajar de peso. Según los expertos, en promedio se puede bajar 3 kilos por mes, pero es relativo según la condición de salud de la persona, ya que un paciente con obesidad, por ejemplo, siguiendo los mismos consejos podrá adelgazar más de 5 kilos.

Foto: Pixabay

En consecuencia, expertos dicen que para bajar de peso es vital quitarse los objetivos numéricos y plazos de tiempo de la mente, y entender que se está comenzando con un estilo de vida. En lo que respecta a la dieta sana, en la alimentación se deberá reducir la ingesta de bebidas alcohólicas, harinas y dulces. Mientras que la actividad física dará grandes resultados, por lo tanto aquellos pacientes sedentarios deberán comenzar sí o sí de forma moderada.