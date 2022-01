3 suculentas para colocar en la cocina y atraer la buena suerte

Las suculentas son plantas caracterizadas por tener órganos especializados en el almacenamiento de agua en cantidades mayores, en comparación con otros ejemplares. Estas son especialices por su belleza y también por la capacidad de adaptarse a jardines y al interior del hogar. Además, los integrantes del Feng Shui sostienen que atraen buena suerte dentro de casa por lo tanto sugieren colocarla en la cocina.

Las suculentas no soportan el exceso de calor y tampoco el sol fuerte del verano, por lo tanto no deben estar expuestas a estas condiciones, sí bajo una sombra o detrás de la ventana de la cocina. Estos ejemplares que atraen buena suerte no necesitan cuidados en exceso, por lo tanto con un regado paulatino se podrá conservar su buen estado, evitando el exceso de agua ya que las podría marchitar.

En consecuencia, te sugerimos decorar el interior de tu hogar con alguna de las 3 suculentas de las que te hablaremos a continuación, aportando una inmejorable ornamentación y también buen suerte, según representantes del Feng Shui. Estos ejemplares solo deberás abastecerlo de mucha luz, ya sea la que ingresará por la ventana o luz artificial, logrando así una larga vida a la echeveria, planta de dinero y aloe vera.

El Feng Shui es definido como un antiguo sistema filosófico chino centrado en la ocupación consciente y armónica del espacio, con el fin de lograr una influencia positiva sobre las personas que lo ocupan. Estos determinan que dentro de las suculentas, la echeveria es una de las plantas imanes para la buena suerte. Este ejemplar puede colgarse, por lo tanto resultan perfectos adornos en la cocina.

Foto: Pixabay

Por otro lado, el aloe vera tiene propiedades esenciales para tratar la piel, pero también tiene cualidades ornamentales, además de atraer dinero. Finalmente el Feng Shui considera a la planta del dinero como una de las mejores para atraer buena suerte. Este tipo de suculentas brindará prosperidad económica y una belleza única gracias a sus hojas.