Estos son los 7 errores más comunes a la hora de hacer ejercicio

Realizar actividad física de alto o bajo impacto es esencial para gozar de una mejor salud. Es por ello que expertos recomiendan realizar algún ejercicio como ciclismo o caminar, por ejemplo, o practicar distintos deportes, gozando así de un mejor estado físico y luciendo una figura de soñada.

Desarrollar actividad física no solo nos servirá para tener un mejor cuerpo y más estado físico, sino también será útil para tratar algunas enfermedades específicas como hipertensión, cardiopatías coronarias, accidentes cerebrovasculares, colesterol y depresión. También fortalecerá los músculos y el sistema respiratorio. Sin embargo todo esto carecerá de beneficios para la salud si se comenten algunos errores, como los 7 que abordaremos a continuación.

El primer grave error al momento de comenzar a realizar algún ejercicio es no evaluar la condición de salud, incrementando los riesgos de padecer enfermedades y lesiones. Por lo tanto será vital asistir a un cardiólogo para que evalúe el estado del corazón antes de hacer deportes. Además, no realizar un calentamiento previo también es un error frecuente que podrá causar grandes lesiones y que el deportista no desarrolle su máximo potencial.

A estos dos iniciales le podemos sumar otros tres que van de la mano: improvisar, hacer siempre lo mismo y entrenar sin asesorarse. En estos casos no se recomienda realizar actividad física sin una planificación adecuada, por lo tanto es fundamental entrenar bajo la supervisión de un profesor de educación física. Además, esta persona tiene que proveernos de una rutina para no hacer siempre los mismos ejercicios.

Foto: Pixabay

Finalmente un error garrafal al momento de realizar actividad física es utilizar el celular durante cada sesión ya que evitará que el deportista esté concentrado y pueda accidentarse. Por otro lado, siguiendo la misma línea, la hidratación antes, durante y después del ejercicio será crucial para la salud deportiva, colaborando en la recuperación física.