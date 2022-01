Moda: Los tonos de cabello oscuros ideales para todas las mujeres

El 2022 no deja de sorprender con nuevas tendencias, en especial para llevar el cabello, y es que este año no sólo van a predominar los cortes Bob o los tonos oscuros con los que se pone fin a toda una era de tintes rubios, que eran el sueño de muchas personas. Pues conforme van pasando los días más famosas sorprenden con radicales cambios de look con los que se está abriendo paso a los tonos oscuros ideales.

Que quedan más que perfectos si se agregan reflejos de rubios como el dark vainilla eso sin mencionar que ayudan a rejuvenecer el rostro; sin embargo, este 2022 viene cargado de nuevas tendencias con las que las mujeres de todas las edades tendrán más de una opción para lucir fantásticas.

Rubios oscuros

¡Que nadie diga que el rubio no le queda a cualquiera! Pues es una total falacia, en especial si se tratan de tonos oscuros que tienen las puertas más que abiertas para ser los favoritos de la temporada primavera-verano. Prueba de ello es la actriz y presentadora española Pilar Rubio, quien sorprendió al mundo entero con una imagen totalmente diferente y rejuvenecida.

Pues la famosa le dijo adiós al negro y adoptó el dark vainilla con reflejos rubios y avellana, un toque que iluminó su rostro y la llevó a lucir más guapa que nunca.

(Foto: @pilarrubio)

Tonos chocolate

Asimismo, los tintes chocolates van a imponer moda este año, sin importar en qué tono se lleven, ya que van desde los oscuros, los clásicos, cenizos, caoba y hasta los rubio oscuro.

Una de las famosas más queridas del momento que lleva un chocolate brilloso es Danna Paola, quien sorprendió a sus millones de fans al abandonar su cabellera rubia para lucir un color oscuro para año nuevo. "Hola morena", dijo entonces la cantante.

(Foto: @dannapaola)

Castaños

El color ideal para las mujeres sin importar su edad es el castaño y en especial el oscuro, pues desde finales del 2021 se ha mantenido como uno de los favoritos de las famosas, entre ellas la mexicana Eiza González, quien siempre impone moda.

Por otro lado, para quienes quieren buscan algo diferente un tono claro es perfecto, ya que al igual que el dar vainilla agrega mucha luz al ostro, por lo que también se crea una imagen más rejuvenecida y fresca.

(Foto: @eizagonzalez)

Cobres

¡Los favoritos del año! Los tintes cobres se mantienen este 2022 como una de las tendencias preferidas ya que provoca que el rostro se vea más radiante que nunca.

(Foto: @cr.haircolorsstudio)

Honey Brown

Por otro lado los colores miel también dan un aspecto magnifico, en especial el honey brown, pues el tinte castaño resalta a la perfección si se agregan algunos reflejos dorados.

Y si no tienes muy claro cómo luce este tinte de cabello, sólo hace falta recordar la melena de JLo, quien lo ha lucido en más de una ocasión y le queda perfecto.

(Foto: JLo)

