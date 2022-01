Horóscopos: signos del Zodiaco que destacan por su tristeza

Los signos del Zodiaco influyen en muchos de los aspectos de nuestras vidas. En buena medida pueden definir nuestra personalidad y nos hacen actuar de un modo específico ante momentos de nuestra vida diaria. Entre las cosas que pueden definir es nuestro estado de ánimo.

Y aunque estar feliz o triste puede ser algo pasajero o cambiante, hay tres signos del Zodiaco que tienen una mayor tendencia a estar tristes. Te decimos cuáles son:

¿Cuáles son los tres signos del Zodiaco más tristes?

FOTO: Twitter

Los 3 signos del Zodiaco más tristes

1.- Piscis

Los Piscis usualmente son emocionales y sensibles, por eso sienten todo con una mayor intensidad. Los lapsos de tristeza pueden ser más notorios y frecuentemente se encuentran abrumados, decaídos o afligidos. En ocasiones ven el mundo en blanco y negro y esto puede afectar su humor.

La buena es que estos contrastes también afectan para los momentos de alegría. Es por eso que siempre se le cuentan las cosas buenas y a veces les tratan de esconder los aspectos negativos de la vida.

Los Piscis pueden estar tristes con mayor frecuencia

FOTO: Archivo

2.- Escorpión

Los Escorpión mantienen una actitud alegre y jovial, pero en los momentos adversos son propensos a sentirse abatidos e infortunados. Las circunstancias pueden convertirlos en pesimistas y malhumorados. Los Escorpión llorarán en la privacidad de su hogar y preferirán que los demás no vean lo afectados que pueden ponerse ante circunstancias complejas.

Los Escorpión pueden afectarse por las circunstancias adversas

FOTO: Archivo

3.- Virgo

Los Virgo controlan sus emociones para no sentirse vulnerables, pero cuando están tristes no es tan fácil que lo consigan. Actúan con pesadumbre y melancolía. Los contrastes en el estado de ánimo los identifican sobre cualquier otro signo. Su tristeza no dura largos periodos, pero su baja energía puede llegar a contagiar a quienes los rodean.

Los Virgo pueden contagiar su estado de ánimo cuando están decaidos

FOTO: Archivo

