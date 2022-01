Sombreros: La tendencia favorita del 2022, ¿cómo se deben llevar?

¿Tienes el look perfecto, pero no los accesorios correctos? Tal vez los sombreros se conviertan en tu mejor aliado para elevar tu look y verte al último grito de la moda, pues son una de las tendencias favoritas para el 2022 ya que completan a la perfección cualquier atuendo.

Y si algo le podemos agradecer a las celebridades del momento es que nos han mostrado looks increíbles a los que se les puede agregar un sombrero como accesorio ideal para dar una imagen elegante o del street style; sólo basta saber y tener claro el estilo al que perteneces.

Pues diseños hay muchos e incluso algunos quedan más que perfectos para la temporada invernal pues ayudarán a mantener tus orejas calientitas. Con el fin de que no dejes pasar esta tendencia y la agregues a tu día a día, te compartimos todo lo que debes de saber sobre cómo llevarlos en 2022.

MODA: 5 cortes de cabello que no necesitan peinarse y son tendencia en este 2022

Coloridos y afelpados, perfectos para el invierno

No cabe duda que las tendencias preferidas del año son los accesorios y prendas coloridas, pues los tonos deslumbrantes estarán presentes este 2022 no sólo en faldas, sino también en los sombreros; mismos que se pueden adaptar desde los clásicos y característicos del street style, hasta los afelpados para el invierno.

Una de las famosas que lució estos sombreros desde la llegada del invierno es Eiza González, quien tiene el look perfecto con diversas tonalidades de verde.

(Foto: @eizagonzalez)

Otra de las mexicanas que la está rompiendo con sus proyectos y con su característica forma de vestir es Danna Paola; quienes siguen de cerca a la cantante sabrán que los sombreros y gorras forman parte de sus looks del día a día.

(Foto: @dannapaola)

Claro que no son la única opción para llevar durante las temporadas del año más frías, pues también hay varios modelos con tejidos y diversas formas que resultan perfectos. Prueba de ello es el que Hailey Bieber escogió recientemente,

(Foto: @haileybieber)

Blazers oversize: El secreto de Hailey Bieber para lucir perfecta

Sombreros para primavera-verano 2022

Afortunadamente la tendencia de los sombreros se quedará todo el 2022, además son uno de los accesorios que regresan año con año para completar los looks de primavera-verano. Para llevarlos se puede apostar por los clásicos de palma, perfectos para la playa.

Y para esto último Salma Hayek tiene la opción perfecta, que es combinar un bikini de dos piezas, un kimono y un sombrero.

(Foto: @salmahayek)

O bien, un sombrero más amplio, también ideal para unas vacaciones en la playa.

(Foto: @salmahayek)

Por otro lado, para mantener ese ambiente de frescura en la ciudad se pueden agregar sombreros más simples.

(Foto: @dannapaola)

Una última forma de lucir increíble en la ciudad con un estilo más casual, y para ello no hay nadie mejor a quién imitar que la modelo Hailey Bieber, quien acostumbra llevar sombreros en sus looks. Una idea es agregarlo como accesorio en un atuendo monocromático.

(Foto: @haileybieber)

SIGUE LEYENDO

MODA: 5 zapatos que robarán todas las miradas en 2022

Skinny jeans: ¡Cuidado! Estos son los errores que cometes al usarlos

Botas UGG: ¡Se quedan en 2022! Así se deben llevar según las famosas