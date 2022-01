Vibrar alto en 2022: cómo cerrar ciclos y manifestar lo mejor para este año

Ahora que el 2021 quedó atrás, es importante priorizar y canalizar los buenos sentimientos para proyectar un 2022 próspero y lleno de buenos momentos.

Para saber más sobre este tema, la terapeuta Camila Healing, a creado Hipnosis de Manifestación, un método que consta de tres pasos, para después reprogramar y formular deseos para el nuevo año.



La hipnosis es una herramienta de salud mental esencial para Camila Healing ya que permite neuroprogramar, digerir emociones, situaciones acumuladas y reinterpretar la memoria para generar nuevos entendimientos de la dimensión espiritual.



Para lograr manifestar los deseos en la vida debes seguir tres pasos: Lo primero que hay que comprender, explica Camila Healing, es el proceso de manifestación y para ello es necesario estar tranquilo.



“El proceso de manifestación debe comenzar en un estado mental de paz, no podemos manifestar nada cuando estamos llenos de agobio, dolor, tristeza, ira y rabia”, explica Camila Healing. Cuando estos sentimientos no te dominan, es el mejor momento para practicar esta herramienta.

“Hay que soltar las emociones que no dejas fluir, permítete observar aquellas cargas que llevas y que has somatizando, sean emocionales, mentales o físicas, para poder iniciar el proceso de soltar. Cuando sueltas, este acto te lleva a un estado de paz”, comparte la terapeuta.



Si estás en un espacio de paz, puedes tener más clara la mente para saber, que es lo qué quieres manifestar, ya que al encontrarte en un estado neutro en tu mente, puedes tener la claridad para proyectar y decidir lo que quieres manifestar en verdad. Aquí es cuando vas a encontrar tu propósito.



En el tercer paso ya se puede manifestar lo que deseas para que se lleve a cabo. “Cuando tienes una clara intención en tu propósito, sumado a una fuerte determinación, visualización y decisión asociada al objetivo, puedes manifestar lo que quieres”, comenta creadora de la Hipnosis de Sanación.



Por otro lado, no hay que confundir las manifestaciones con los rituales populares que tienen un sentido para las personas y que están bien, aclara Camila Healing. “La hipnosis de manifestación no es un ritual, es un proceso de neuroprogramación, por eso lleva estos tres pasos. En este proceso es recomendable escribir qué queremos soltar, qué queremos cerrar y dejar ir. Luego escribe cómo te sientes y cómo vas en este proceso, cuáles son tus propósitos y tus expectativas. “Siempre que escribes lo que deseas te dará claridad en el proceso que estés tratando de generar”.



La escritura es otra herramienta más en este proceso pues aporta grandes beneficios. “Puedes hacer tus anotaciones en un cuaderno de apuntes o también en una hoja de papel, y si así lo deseas guardarlo hasta el próximo año o quemarlo, esto depende de lo que tenga más sentido para cada persona, porque tiene que ver con el sistema de creencias de cada uno, lo que sí es que escribir es parte de manifestar lo que quieres”, finaliza Camila Healing.

Camila Healing es la creadora de la Hipnosis de Sanación, técnica que te permite explorar la memoria, desarrollada en más de 20 años de experiencia, la cual busca guiar a las personas en su proceso de transformación desde la introspección. Es chilena y ciudadana del mundo, quien se ha embarcado en distintas travesías para obtener el conocimiento necesario para ayudar a las personas.

