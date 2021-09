Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 7 de septiembre: Conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene para ti las predicciones de los horóscopos del mares 7 de septiembre, según tu signo del Zodiaco. Te dice cómo te irá en el amor, el dinero, la salud y el trabajo. Inicia el día de la mejor forma, con energía y buena actitud

Aries

Es un gran momento para salir de ese bache en el que estás desde hace días. Sólo trata de ser más discreto en tu vida personal y no platicar todos tus logros. Te invitan a salir de viaje en estos días. Cuidado, en el trabajo alguien está esta hablando mal de ti, así que trata de buscar un mejor ambiente laboral. El amor comienza por amarse uno mismo, así que trata de enamorarte de ti mismo y comenzar una nueva etapa en tu vida que siempre va regresar a ti.

Es un buen momento para buscar un meor entorno laboral

FOTO: El Heraldo de México

Tauro

Así es la vida, palabras que te dicen que no todo va salir como tu deseas y que debes aprender a quitarte de tu vocabulario. Lo mismo con las personas tóxicas que sólo buscan un interés económico y te llevan por malas decisiones. Son momentos de madurez y empezar a formar una nueva etapa en tu vida, que en estos días llegará esa oportunidad. Podría ser un negocio propio o entrar a un proyecto nuevo.

Ten cuidado con las personas que te rodean, que no sean de plena confianza

FOTO: El Heraldo de México

Géminis

Paciencia va ser una palabra que vas que tener que utilizar todos los días, para que puedas estar en paz y lograr lo que tanto deseas. Recuerda que tu signo es muy volátil y a veces se llena de energías negativas que no son tuyas y eso te hace tener un carácter muy intenso. Trata de no convivir con personas que son muy tóxicas y aprender a alejarse de todo ese tipo de personas, te llega la propuesta de un trabajo mejor pagado pero va ser en otra cuidad o país. Es momento de mover energías.

Es momento de mover las energías que están a tu alrededor

FOTO: El Heraldo de México

Cáncer

Esta semana la atmosfera astrológica se modificará y te dará las oportunidades que tanto estabas deseando en el amito laboral. Recuerda que los astros te ayudarán en tus finanzas y a tener más ingresos, sólo trata de no ser tan comunicativo con tus planes para que no tengas problemas de envidias. Trata de comer saludable y sentirte de lo mejor, veraz que estos días andarás de maravilla.

Buenas noticias vendrán en el ámbito laboral

FOTO: El Heraldo de México

Leo

Analiza quién eres y a dónde vas. Va a ser una semana muy fuerte de energías para tu signo, recuerda que estas palabras te están diciendo qué debes hacer para estar mejor y meditar hacia dónde llevas tu futuro. Sin duda va ser una semana de entrega total a tu trabajo y escuela, vas a tener una junta de cambios en cuestión laboral, en la que te van a dar un puesto mejor pagado y con mayor jerarquía.

No pierdas la esperanza, vienen cambios en tu vida

FOTO: El Heraldo de México

Libra

Los astros en esta semana te regalan la buena suerte y sobretodo las oportunidades de crecimiento laboral que estás buscando. Es tiempo de crecer más en todos los sentidos, así que no desaproveches y trata de seguir adelante con tus planes, te busca un amor del pasado para volver. Si no tiene compromiso, podrías intentarlo de nuevo.

Una nueva oportunidad en el amor podría llegar

FOTO: El Heraldo de México

Virgo

Tu espíritu analítico y previsor te facilitará estar bien en lo económico, pero no debes ser tan confiado, siempre alerta que todo mundo quiere tu suerte, así que a protegerse. Semana de poner en orden tu vida amorosa y pensar que es lo mejor para ti en este momento.

Virgo tendrá una buena oportunidad en el el amor

FOTO: El Heraldo de México

Escorpión

El esfuerzo y la disciplina tiene su premio. El signo de escorpión, en esta semana va estar atravesando por una buena racha de suerte y logrará varios objetivos que tiene. Ten en cuenta que es un signo muy impulsivo y el toma decisiones que no son las mejores. Piensa dos veces lo que vayas a hacer, para tener el mejor resultado.

Tu esfuerzo y disciplina serán recompensados

FOTO: El Heraldo de México

Sagitario

Semana de buena energía que se aplicara en tu trabajo y estudios. No obstante debes de tener en cuenta que un retraso en algunos asuntos, así que trata de llenarte de paciencia y no caer en enojos y dificultades, que al final vas a poder solucionar todo a tu favor. Días de estar con muy buen animo para seguir con el ejercicio y verte de lo mejor. Trata de no pelear con tu pareja sentimental y si vez que ya no se entienden, es mejor darse un tiempo para que te valore.

Cuida tu relación, podría estar en un momento bajo

FOTO: El Heraldo de México

Capricornio

Semana de buenos tiempos. Se te reconocen tus logros y te aplaudirán tus méritos, pero no debes dejar que la soberbia inunde tu vida en estos momentos. Sigue así, sencillo y ten cuidado con problemas de gastos. Te invitan a dar una conferencia o curso, tu di que sí, que se te da sin problema todo eso.

Buenas oportunidades de trabajo se presentarán

FOTO: El Heraldo de México

Acuario

Todo volverá a su cause normal , ten paciencia que todo pasará. Recuerda que no todo es miel y a veces hay que probar la hiel, para valorar lo que tenemos en nuestra vida. Va a ser una semana de mucho trabajo y juntas, para cambios de puesto laboral, ten cuidado con problemas de asuntos legales.

Cuida las fianzas de tu familia y de tu trabajo

FOTO: El Heraldo de México

Piscis

Tu éxito profesional continúa sin limites, es decir, que las buenas energías te siguen rodeando para que prosperes en tu ambiente laboral. Eso sí, deberás ser mpás generoso contigo mismo y no quedarte con las ganas de tener ropa y zapatos nuevos. Un amor del pasado te busca para pedirte perdón, di que no y cierra el ciclo.