Mhoni Vidente: Horóscopos hoy 4 de septiembre, predicciones de salud, dinero y amor

Este sábado 4 de septiembre habrá cambios importantes debido a las energías que rodean a los signos. Mhoni Vidente presenta sus predicciones para la salud, dinero y amor, con el objetivo de que puedas tomar mejores decisiones.

Enfrentarás nuevos retos y tendrás oportunidades que no puedes dejar pasar. Consulta tu horóscopo y no te pierdas lo que los astros tienen para ti. Estas son las predicciones para este sábado:

ARIES

Hay que bajar el nivel de pasivo-agresividad que ha despertado en tu pareja. Además, debes ayudarle a avanzar con más seguridad. En tanto, esperas mucho de este proyecto, pero solo rendirá frutos si estás dispuesto a volcarte totalmente en él. Abandona otros negocios y trabajos, pues este en verdad es el que va a resolver tu vida.

TAURO

Escucha más a tu pareja, pues perdiste esa conexión debido a tu trabajo y a las exigencias de la vida. Regresa y sigue nutriendo ese amor. Repite las fórmulas sin miedo. A veces, como hoy, no hay espacio para la creatividad y lo que se impone es hacerlas cosas de manera efectiva. Finalmente, aléjate de los dolorosos recuerdos del pasado. No puedes darte el lujo de volver a esos paisajes y sentir el dolor que te produce no estar ahí.

GÉMINIS

No seas esa parte que se deja amar y que vive la relación como algo que le imponen. El falso orgullo no le gusta a los astros, ni ayuda en el amor. Reconoce la verdadera profundidad de tus sentimientos. Hoy llegará una propuesta que debes evaluar, pues podría significar un cambio de rumbo beneficioso para ti y para tu economía.

CÁNCER

Tu pareja lo echa de menos. Tu pareja seguirá viendo tu falta de cuidado como una consecuencia de que estás dejando de amarle. Y eso es mentira. Por otra parte, esos extravíos relacionados con tu trabajo van a ver su final hoy. Como sea, estos errores y pérdidas tienen su parte útil, pues gracias a ellos vas a poder reevaluar tu manera de enfrentar los problemas. Vas a salir de este trance mas lúcido y productivo.

LEO

Tiendes a decir las cosas con firmeza, pero ese no es el lenguaje con el que tu pareja suele comunicarse contigo: olvidas la parte más importante del amor. No le hables como si fueras un capataz y tu pareja un empleado inepto. En tano, en todo negocio y en todo trabajo las pérdidas son inevitables. Por ello debes asumirlas y seguir adelante. Finalmente, aléjate de las personas que te afectan y cuida tu salud mental.

VIRGO

El amor nos permite compartir cargas emocionales, económicas, entre otras. Ese aligeramiento nos permite crecer más allá de nuestros espacios personales. Hoy debes revisar tu carga de trabajo, pues las cosas no son el todo equitativas dentro de la organización, y no viene mal reacomodar las funciones. En tanto, es un buen día para que descanses de todos los problemas que tienes.

LIBRA

No esperes a que las circunstancias te orillen a demostrar tu amor. Es mejor que, día tras días, momento a momento, rindas tu apoyo y estés para la persona que amas. No es buen día para arriesgar, ni dinero ni esfuerzos. Las tendencias astrales te invitan a apegarte a los métodos de siempre, pues el riesgo no se ve recompensado. Habrá otros momentos para innovar, pero ahora mismo lo que cuenta es mantenerse y apegarse a todo lo que nos has funcionado bien.

ESCORPIO

Tú y tu pareja deben sentir la confianza para dejar de fingir, como lo hacen ante los demás, y ser, al fin, la mejor versión de ustedes mismo. Por otra parte, tienes que revisar la manera en que te comunicas con tu gente. Es preciso que revises las palabras y el tono que usas, y sobre todo la información que incluyes.

SAGITARIO

Hay que dar en la medida que recibes, hay que entregarse en la medida que se entregan a ti. Los astros te recalcan esto porque parece que no estás cumpliendo con tu parte, sobre todo en lo que tiene que ver con los pactos forjados en pareja. Es un buen día para desaparecer cosas de tu vida como tensiones, rencor, malos hábitos… Todo ello es un cúmulo de energía negativas que solo te hace mal y te deja en un desequilibrio emocional y físico del que te cuesta salir.

CAPRICORNIO

Este es un gran momento para dejar las convenciones, y tornarse salvajes y elementales. Así que haz rodar la ruleta y que el azar elija el destino común. No es necesario hacer las maletas por esta ocasión. No dejes en manos de terceros las decisiones que importan sobre tu vida y sobre tu bienestar. Descansa lo necesario, trabaja lo justo y mejora tu condición con una buen dieta y ejercicio constante.

ACUARIO

No tiene caso vivir una vida de precaución y encierro, atemorizados por los celos y la gente. Aislarse no va a desvanecer los problemas con tu pareja: los hará más grandes. El amor debe vivirse entre la gente. Es un buen día para encontrar un aliado, un socio, una persona que comparta este esfuerzo y crea en tus empresas. Es un día para hacer limpieza y para sustituir a quienes solo están a medias, sin comprometerse.

PISCIS

Hay pesos en la vida, de diferente naturaleza: deudas, obligaciones sociales, el trabajo… El amor nos permite compartir esa carga entre dos. En tanto, Hoy debes revisar tu carga de trabajo, pues las cosas no son el todo equitativas dentro de la organización, y no viene mal reacomodar las funciones de modo que todos hagan y se les pague por lo mismo. Recuerda hacer ejercicio por las mañanas.