Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy VIERNES 3 de septiembre según tu signo

La carta de este viernes 3 de septiembre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este viernes 3 de septiembre es “El Juicio” del tarot Rider, es uno de los 22 arcanos mayores y lo representa el número 20.

Esta carta está asociada al triunfo, en varios aspectos, cambios positivos se avecinan, hoy habrá reconciliaciones y perdones, pues estarás en plena renovación habrás aprendido tus lecciones e intentaras ser una mejor persona.

Amor

Si estas en pareja esta carta indica que hoy será un gran día para ambos pues están en su mejor momento intenten algo nuevo no dejen que la rutina se los coma.

En cambio si estas soltera o soltero, este viernes puede llegar a tu puerta un nuevo amor o bien reaparecerá un examor pero llegará con nuevas propuestas en las que ahora sí funcionará todo.

Trabajo

Hoy todos esos esfuerzos que hiciste en la semana te serán reconocidos y recompensados, además todo lo que hoy hagas será tomado en cuenta y repercutirá en tus mejoras laborales, se ve llegar un posible ascenso o aumento de sueldo.

Salud

Esta carta nos marca que debes tener cuidado con tus articulaciones y con las rodillas y muñecas. Además es un buen día para que inicies un nuevo plan alimenticio o de plano te despidas del cigarro.