En SONORA se comen TACOS DE PERRO; ¿Cómo son?

“Si no comes “tacos de perro” en tu visita a Nogales, Sonora haz de cuenta de no fuiste”, esta es una de las expresiones que más se pueden escuchar en municipio fronterizo, el manjar culinario es famoso en la ciudad y hoy te vamos a explicar por qué.

Esta receta fue creada desde el año 1957, y aunque por el nombre se puede pensar que son de este animal la verdad es que tienen relleno de res, algo que puede confundir a los comensales.

Los tacos de perro son un platillo emblemático de Nogales, se trata de tortillas de maíz frita con forma de taco, dentro de ella hay papa con carne molida, coronado con lechuga y una salsa hecha con tomate, cebolla, pimienta y ajo.

Origen del nombre

Aunque se empezaron a vender desde tres años antes, el nombre se volvió popular hasta 1960, según una publicación de El Imparcial, mencionan que fue en la colonia Buenos Aires, ubicación en el que se creó el platillo donde tambien se encontraba una perrera.

A manera de broma mencionaban que la carne que se utilizaba para crear los tacos provenía de los perros de aquel lugar, o de la comida de lata que le daban a los animales.

Con el tiempo el nombre se volvió más popular y aunque son conocidos como tacos dorados, es más usual que los habitantes de Nogales en especial de esa zona comenten que “van por tacos de perro”.