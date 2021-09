Mente Mujer: Cuando tu cuerpo cambia, ¿conoces la perinopausia?

Poco más de mil millones de millones de mujeres en el mundo habrán experimentado perinopausia en el 2025; que significa una menopausia precoz que suele aparecer alrededor de los 40 años; es la anticipación final del ciclo menstrual y la edad reproductiva de una mujer.

Sin duda, estos cambios representan para muchas de ellas un shock, porque ha habido casos que aparecen los síntomas a finales de los 30 años y los ginecólogos destacan que se manifiestan con una menstruación irregular, bochornos, insomnio y pérdida excesiva de cabello, además de problemas de memoria.

Los especialistas detallan que hay una variedad de síntomas asociados al bochorno. “Algunas mujeres experimentan alucinaciones táctiles y sienten que su piel se eriza; otras tienen palpitaciones”.

Cabe destacar que el bochorno también está relacionado con el insomnio y la interrupción del sueño.

Pero la perinopausia se debe a que el nivel de estrógeno, la hormona femenina principal sube y baja irregularmente durante este periodo en el cuerpo de la mujer. De acuerdo con Mayo Clinic, sus ciclos menstruales pueden alargar o acortar, y podrán empezar a tener ciclos menstruales, en el que los ovarios no liberan un huevo (óvulo). También puede experimentar síntomas parecidos a la menopausia, como sofocos, problemas de sueño y sequedad vaginal.

“Justo fue en mi cumpleaños 43, me sofoqué más de lo normal, se me subia y bajaba el calor repentinamente y cuando quise llamarle a uno de mis hijos, grite todos los nombres de la familia, hasta que logré recordar el suyo, todos se reían por mi falta de memoria, pero en realidad era como si se me estuviera secando el cerebro”, relató Clara Ortiz, diseñadora de modas.

“Busqué atención médica después de un par de meses, mientras toleré los cambios, más bien, sencillamente los dejé pasar porque no tuve síntomas que fueron lo suficientemente intensos como para requerir atención”, dijo para Mente Mujer.

Clara Ortiz detalla que, cuando su médico le indicó que había entrado a la perinopausia, fue “un shock, pues apenas hace dos años había sido mamá, con una lactancia exclusiva durante seis meses, y ahora lidio con sofocos, cambios de humor o cambios en la función sexual”.

Juan Manuel JoachinMallard, Ginecólogo Obstetra, comentó que la perinopausia “puede adelantarse en mujeres fumadoras, en las que se extrajeron el útero (matriz) o los ovarios, en aquellas que han recibido quimioterapia y en las que tienen condiciones médicas que afectan los ovarios. La menopausia generalmente se completa a los 51 años de edad”.

Agregó que “muchas mujeres notan que cambios en el estilo de vida como ejercitarse con regularidad, reducir el consumo de cafeína y alcohol, seguir una dieta saludable y mantenerse socialmente activas, puede ayudar a controlar los síntomas”.

¿QUÉ ES?

La perimenopausia es la transición a la menopausia y es el periodo durante el cual una mujer sale de la etapa fértil y entra en la menopausia. Aparece a partir de los 40 años y generalmente dura cinco años. Si el ciclo menstrual dura más de siete días, es posible que estés comenzando la perimenopausia. Si transcurren 60 días o más entre un período y otro, es probable que estés terminando laperimenopausia. El bajo nivel de estrógenos te hace más vulnerable a las infecciones vaginales. La pérdida de tono tisular (de los tejidos) puede contribuir a la incontinencia urinaria.

SÍNTOMAS

Períodos menstruales irregulares.

Sofocos y problemas para dormir.

Cambios bruscos en elhumor.

Problemas vaginales y de la vejiga.

Disminución de la fecundidad.

Cambios en la función sexual.

Además de pérdida ósea.

Cambios en los niveles de colesterol.

