Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 27 de septiembre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este lunes 27 de septiembre preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, el dinero y el trabajo. Descubre qué tienen preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este lunes.

Aries

El trabajo está necesitando más compromiso de tu parte y también lo está requiriendo el equipo con el que compartes labores no empieces a apartarte del grupo, no es bueno. Siempre es mejor ser parte y seguir a los demás si es que no tienes la capacidad o el tiempo para ser un líder en este momento. Es probable que estés en un excelente momento en el amor, algo que te está haciendo muy bien; pero puede ser que no estés entregando lo mismo a cambio y la persona a tu lado esté empezando a cansarse un poco de esta situación. Tus números de la suerte son 24, 43, 36 y 12.

Tauro

Si dejaste cosas inconclusas con alguien del pasado, es probable que vuelva hoy para arreglar el asunto o para dejar las cuentas claras. No te cierres a esto si es que no te implica un mayor problema el ver a esta persona. Recuerda que siempre debemos pasar sobre los hechos dolorosos del pasado. Tendrás el día de hoy la oportunidad de vivir un intenso momento en el amor, procura que la pasión sea el motor que los una, será un momento excelente. Tus números de la suerte son 14, 43, 32 y 27.

Géminis

Tu pareja te pedirá explicaciones por una situación confusa o por posibles rumores que haya escuchado sobre ti. Si esto sucede, habla siempre con la verdad. Es momento de tomar decisiones serias sobre tu futuro laboral, por lo que deberás tener la capacidad de decidir algo importante que se te consultará sobre esta materia el día de hoy. Las proyecciones que tienes dependen de ello. Es probable que tengas jaquecas durante la noche, por lo que es bueno que evites comer tarde y beber alguna bebida alcohólica. Tus números de la suerte son 12, 46, 34 y 28.

Cáncer

Temores del pasado podrían volver el día de hoy, no dejes que te afecten de manera que no puedas tomarle importancia a las buenas cosas que pueden estar llegando a tu vida. No dejes que el amor se vaya por culpa de los errores que cometiste en relaciones anteriores, tienes la oportunidad de vivir nuevamente y de disfrutar con una nueva persona. No dejes que los fantasmas te atormenten y corta todo tipo de contacto con quien te hizo daño. El amor está difícil en este tiempo. Tus números de la suerte son 43, 32, 21 y 18.

Leo

La oportunidad de ser feliz con esa persona que quieres está a la vuelta de la esquina y puedes sentirlo, no dejes que esta posibilidad se vaya y comienza a dar los pasos que te llevarán al éxito en esta nueva aventura. Los momentos buenos se viven siempre de manera alegre, es importante que te des cuenta de ello, ya que no querrás desperdiciar una buena oportunidad para sonreír y para amar a las personas que te quieren ver siempre bien. Tus números de la suerte son 43, 31, 16 y 23.

Virgo

Un familiar intentará dejarte a ti como la persona responsable de una desunión dentro del grupo, intenta explicar que tú no tienes algo que ver con esta situación y llama a la cordura a todos. Alguien te contará un secreto de otra persona que conoces, no ha sido tu culpa la imprudencia que ha cometido, pero deberás guardar silencio, no lo divulgues por otros lados. Alguien podría estar molestándote, no dejes que esta persona te baje tus niveles de felicidad. Tus números de la suerte son 23, 31, 14 y 46.

Libra

Debes confiar más en tus instintos, sobre todo en el trabajo. Tu buen ojo para los negocios te está entregando muy buenas regalías, pero hay opciones que no estás viendo, ya que te estás fijando solo en un área. Puedes expandir tus horizontes si lo deseas, comienza a buscar más opciones. Si tienes una herencia que estás esperando se resuelva en estos días, es tiempo de ponerse contento, ya que es probable que tengas noticias de eso el día de hoy. Tus números de la suerte son 43, 36, 21 y 18.

Escorpión

Amigos vendrán en tu ayuda el día de hoy, si es que estás pasando por un momento difícil. La amistad es algo que se cultiva y que tiene que ir creciendo, pero a la vez mutando en el tiempo. Algunos amigos pueden llegar a parecer como hermanos para nosotros, por lo mismo debes tener tiempo para ellos y para hacer crecer el sentimiento de cercanía con estas personas importantes en tu vida. Podría suceder algo más importante con tu pareja que les hará conocerse más. Tus números de la suerte son 21, 14, 45 y 32.

Capricornio

Es tiempo para manifestar tus ideas en el trabajo, recibirás muy buena respuesta con una idea que tienes hace mucho tiempo y que vienes madurando, por lo que es bueno que propongas lo que quieres hacer. El exceso de trabajo puede traer complicaciones a las personas que tienen alguna dificultad de salud en este momento. No dejes que esto te pase la cuenta. Si tienes la posibilidad de pedir vacaciones, hazlo sin remordimientos. Tus números de la suerte son 24, 43, 35 y 12.

Acuario

Es probable que haya pasado algún tiempo sin que veas a tu familia, no debes dejar que siga pasando esto, siempre han estado para ti cuando lo necesitas. Muy buena jornada para Acuario, serán capaces de entregar todo el trabajo atrasado que puedan haber tenido, por lo que recibirán felicitaciones por parte de sus superiores. No sientas que estás desperdiciando el tiempo solo porque le tienes que dedicar un poco a la persona que está a tu lado. Tus números de la suerte son 21, 15, 43 y 37.

Piscis

No importa si otros te han dicho que no es necesario agradecerles algo que han hecho por ti, nunca dejes de tener gratitud hacia las personas que se han portado bien contigo. Reflexionar sobre lo que estás viviendo en este momento siempre viene bien, podrías estar pasando por una excelente etapa y ni siquiera te has tomado el tiempo de agradecer lo que te está ocurriendo. Una persona de confianza quiere contactarte, por lo que hoy debes darle un espacio para conversar. Tus números de la suerte son 24, 43, 36 y 14.