¿Qué es y cómo prevenir el robo de identidad en línea?

La tecnología y el internet han facilitado mucho las cosas para las personas, pues además del ocio que se puede generar, ayuda a estar más comunicados e informados, además potencia en gran medida los pagos y transacciones en línea.

Pero como en todo, siempre existen dos caras de la moneda, y en este caso, sería el robo de identidad o lo que es lo mismo, el robo de datos personales y financieros de las personas, por ello es necesario conocer todo acerca del tema.

¿Cómo prevenir el robo de identidad?

El robo o suplantación de identidad es un problema cada vez más grave que puede traducirse en pérdidas económicas para una empresa y riesgos reputacionales al hacer negocios con entidades poco confiables.

Expertos de Bayonet recomienda las siguientes acciones:

Para empresas:

? Utilizar plataformas de detección de fraude y optimización de pagos para mejorar el nivel de aprobación de los pagos y transacciones legítimas, así como para reducir el porcentaje de contracargos.

? En el caso de las empresas, se recomienda implementar procesos de validación de identidad para tener certeza de con quién están haciendo negocios.

Para usuarios:

? Nunca compartir ni publicar sus contraseñas o NIP a través de alguna plataforma digital. No repetir contraseñas.

? Utilizar contraseñas para cada dispositivo móvil. (También se debe generar contraseña para la tarjeta Sim)

? Utilizar un antivirus en su computadora y desarrollen contraseñas complejas que no tengan relación con sus datos personales.

? Verificar la identidad de quien te solicita datos personales a través del teléfono, en persona o por internet para descartar que se trate de un fraude.

? Eliminar mensajes que soliciten información personal o financiera y no abrir ligas que parezcan sospechosas.

? No ingresar contraseñas en sitios que te hayan llegado a través de correo electrónico y verificar las direcciones de email.

? Realizar transacciones de manera segura. No utilizar computadoras públicas para realizar operaciones o compras por internet.

