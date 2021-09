Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 24 de septiembre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

La astróloga más reconocida, Mhoni Vidente, te dice qué tiene preparados los astros para este viernes 24 de septiembre y qué le deparan los horóscopos a tu signo del zodiaco. Mhoni tiene listas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, salud y dinero. Descubre qué te tienen preparado para ti los astros y continúa la semana de la mejor forma, con energía y buena actitud.

ARIES

Este es un día en el que debes llegar a una conclusión muy saludable: a veces es mejor no intervenir. Deja que tu pareja sea quien lidie con sus amistades y con sus problemas, y evita enfrascarte en controversias que no tienen caso, y que solo van a descartarlos a ambos. Respeta su intimidad.

Espera a que el polvo se asiente. Han sido jornadas rudas y todavía es pronto para saber cuál debe ser el siguiente paso a dar. Es importante que analices lo sucedido para aprender de este problema y de los retos que supuso. Los astros saben que tienes lo que hace falta para levantarte y comenzar de nuevo.

Las estrellas son la guía que debes adaptar como filosofía de vida. La mayor parte de ellas dejaron de existir hace millones de años, pero su luz nos sigue impactando y guiando. Haz de tu vida una obra que resuene, que brille, y que permanezca mucho tiempo después de que te hayas ido.

TAURO

A veces la llamada a la puerta se escucha, o el teléfono se corta, o el mensaje no se envía. El azar puede jugar su papel en contra de amor, y es algo que debemos considerar. Reconoce el papel de lo inesperado, y no le achaques a tu pareja una agresividad que no te mereces y que no ha ejercido. Todo es un error.

Hoy es un día para abandonarse en manos del caos, y ver qué puede hacer por nosotros. No planifiques no contemples: sencillamente déjate llevar por tu instinto. Al trabajar, al apostar, al gastar, al invertir… Hoy es uno de esos días que Marte llena tu Cielo, y le gusta y premia que te atrevas a retar al destino.

Para comprender mejor tus estados de ánimo, y esos trances que te angustian tanto, es mejor estudiar. Leer sobre psicología y astrología, sobre campos energéticos y sanación. Tienes razón al pensar que eres tu mejor doctor. No hay una exploración más completa que aquella que emprendemos a nuestro interior.

GÉMINIS

La libertad es el cimiento del amor. Sin embargo, este cimiento requiere de reglas muy claras. Por ello debes evitar celar de manera excesiva. No estamos sujetos por riendas ni somos animales de costumbres. A veces una acción puede llevar a una reacción insospechada: si te rodeas de tentaciones, puedes hacer que tu pareja se desquite.

Nadie sabe lo que tienes hasta que lo ver perdido, dice el dicho. Pero no has llegado a ese punto. Un esfuerzo extra hoy evitará consecuencias mañana. No es el fin del mundo, ni va a serlo, si te recompones y convocas a ese talento que tienes para hacer las cosas como nadie. No dejes pasar esta segunda oportunidad.

Nada se puede contra el desánimo cuando te toma por asalto. Tu tendencia a la melancolía y la apatía debe prevenirse, y evitar que te invadan. Tu alimentación puede ser parte vital de esa estrategia. No saltes comidas, ni abuses del azúcar ni de las grasas, pues su breve algarabía es seguida de pozos emocionales.

CÁNCER

Los gustos de tu pareja no pueden ser una ofensa para ti. Por muy terribles que te parezcan, debes aceptarlos y celebrarlos, compartirlos en la medida de lo posible. Tratar de cambiarlos es un error, y despreciarlos más, pues cada uno de nosotros es lo que le gusta. La música y las artes que elegimos reflejan nuestra esencia, nuestro origen.

Lo mejor está por llegar. Los astros te lo dicen, y no mienten. Hoy sientes desaliento porque las cosas (el negocio, el trabajo, las ventas…) no rindes como necesitas. Sin embargo, debes mantenerte, pues las cosas van a cambiar hasta brindarte una tendencia positiva. No es hora de rendirse.

Esa sensación que te quita energías es la melancolía, y si no tomas las medidas que debes, puede convertirse en algo más grande e indomable. Este es un día para disiparla, y puedes hacerlo de una manera directa y efectiva: concéntrate en agradecer el ahora y el hoy. Muestra gratitud hacia ti mismo por el lugar en el que estás.

LEO

Te asusta que tu pareja no sea capaz de ver la hipocresía de la gente, algo que eres capaz de determinar muy bien. Hay cosas que cada uno tiene que averiguar por sí mismo, y en este caso vale para la persona que amas. Alértale sobre el traidor en su vida, pero no intervengas. Deja que viva sus aprendizajes.

Este es un buen día para dejar de lado aquellas cosas que separan a tu equipo, y potencia aquellos que les unen. En concreto las metas que deben alcanzar y que son su razón de existir como ente profesional. Es hora de aparcar las diferencias y de sumar voluntades. Hay grandes retos en camino.

Hoy debes realizar un pequeño rito para sanear tus relaciones afectivas, para eliminar de ellas toda conveniencia y para convertirlas en puentes que te inspiren a avanzar en tu desarrollo personal. Con este fin coloca en un plato monedas y una flor separadas por una ramita. Hazlo esta noche.

VIRGO

Hoy vas a reconectar con un amor del pasado. Vas a emocionarte sin poder controlarlo, pero debes moderar tus emociones y tus reacciones. Sabes que tu pareja no ve con buenos ojos esa “amistad”, pues sabe que donde hubo hogueras, cenizas quedan… Ve con cuidado: no juegues con fuego.

Consideras volver a un puesto o a un estadio anterior de tu negocio como una forma de enfrentar esta crisis. Menos ingresos, pero también menos responsabilidades. Hacerlo, dicen los astros, sería un error, pues, sin importar el punto de vista, es un paso atrás que no debes dar. No hay retirada posible: sigue adelante.

No descanses, no reposes, no abandones. Te has dejado avasallar por las demandas de este plan de mejora, y crees que lo mejor es tomarse un descanso. No vayas por ese camino, pues sabes que tu naturaleza va a hacerte abandonar del todo. Hay que seguir con el buen esfuerzo hasta el justo final.

LIBRA

Hoy debes mirar a los ojos de tu pareja y tratar de comprender por el momento que atraviesa. Hay cosas que no podemos decir, experiencias que rebasan nuestras palabras, y que no estamos en posición de transmitir. Usa tu intuición para conectar con su experiencia y para comprenderla. Evita interrogarla directamente.

No es buena idea reclamar airadamente. Sabes que es tu derecho y que solo pides lo que es tuyo por derecho. Sin embargo, ese tono encendido solo va a empeorar la situación. Es mejor que pidas ayuda a un tercero que sirva de intermediario y que pueda solicitar un veredicto justo que te beneficie, pero de manera serena.

Hoy es un buen día para sacar a la superficie tu esencia animal. Entra en contacto con criaturas no humanas. Si no tienes mascotas, acude con las de un amigo o visita un refugio. Deja que la honestidad de su mirada y la bondad de sus corazones te llene al tocarlas. También contágiate de su amor por la vida.

ESCORPIO

Hoy debes hacer todo lo necesario para aliviar la presión que sufre tu pareja. Teme que por los eventos de las últimas fechas llegues a tomar decisiones que los afecten en su relación. Nada más lejos de la verdad, pero debes hacérselo saber, para que el miedo deje la casa, y ambos estén tranquilos.

No defiendas como un pajarito aquello que reclaman los leones. Es necesario que te fortalezcas, que tengas un mayor dominio de tus recursos y una mayor participación de los miembros de tu equipo. La competencia está creciendo ante tus ojos, y no estás tomando las medidas que debes tomar.

Cuando tu signo se enoja, se olvida de la serenidad, y comporta como un león hambriento, que no piensa y mucho menos se detiene a negociar. Por ello, ante esa situación que va a presentarse hoy, debes dar un paso atrás, respirar hondo y contar hasta diez. O tendrás que lidiar con la culpa que te da perder los papeles.

SAGITARIO

No hay lugar demasiado lejano ni cima demasiado alta si la travesía se emprende entre dos. Esa es la finalidad del amor que tengamos un alma gemela que nos ayude a llegar a toda meta, por descabellada que sea. Eso es lo que le hace falta a tu relación: una meta común que les haga buscar algo más allá de sí mismos.

Necesitas una mejor planificación para que el día te rinda como deseas, pues aún no se inventan los días de 48 horas. Tu problema no es disponibilidad de tiempo, sino de organización. Dedicas demasiado tiempo a lo secundario y no pones en primer plano aquello que es prioritario.

Una buena estrategia para echar fuera esa tensión, que tanto daño te hace, y hacer el ejercicio que te hace falta es el baile. Si acudes a clases de algún ritmo, además, tendrás buenos aprendizajes: coordinación y equilibrio. Dos aptitudes que puedes llevar a todas las esferas de tu vida.

CAPRICORNIO

Esperas mucho de tu pareja, y ella espera de ti también grandes cosas. Y eso está perfecto, pues señala la salud de tu relación. Hoy es un día para celebrar que ambos pueden seguirse sorprendiendo el uno al otro. Y una vez que lo hayan celebrado, es tiempo de cumplir con las expectativas que cada uno tiene del otro.

Este es un buen día para que dejes de lado aquellas prácticas secundarias que te hacen apartarte de tus labores productivas, y no te permiten poner toda tu fuerza en lo que importa: tu trabajo y los beneficios que te genera. No dejes que lo secundario siga por delante de lo necesario. Enfócate en lo que importa.

Hoy es un día en el que debes firmar un nuevo pacto con tu cuerpo. Debes tener mayores cuidados para con él. Una mejor alimentación, más ejercicios y más meditación. Hazlo de a poco, avanzando gradualmente hasta llegar al punto que necesitas en rigor y dieta. Tu cuerpo lo necesita ya.

ACUARIO

Cuida del amor. Esa preservación no tiene solo que ver con los aspectos que te parecen obvios (la compañía, la intimidad física, la escucha…), sino también aquellos que involucran el crecimiento personal y académico. Sí: hoy es un buen día para plantearse que tu pareja y tú regresen a estudiar.

Es necesario que escuches esas críticas de parte de la gente a la que sirves y atiendes, los que reciben tus productos o servicios, pues en todo lo que te dicen está la clave para que mejores como profesional y trabajador. No eches en saco rato esta valiosa información que te va a permitir crecer.

Esos abusos en la comida te pasan la factura, y no será muy barata. Necesitas volver a poner en orden tu sistema digestivo. La clave para que tu estómago e intestino vuelvan a funcionar al 100% es muy sencilla: mucha agua, vegetales y sobre todo fibra. Y evita esos manjares que te han provocado ese malestar.

PISCIS

Recuerda que importa tanto lo que dices como la manera en que lo dices. La palabra más duces puede ser u insulto si no se le da la intención que requiere. No levantes la voz ni uses la ironía, pues puede jugarte en contra: piensa muy bien cuanto tengas que decir antes de decirlo.

Entre más temprano comencemos, más rápido llegaremos. Tienes que organizar mejor tus tiempos, de manera que puedas brindar más espacio al trabajo. Esos cortes, esas ausencias, esa dispersión… no te ayudan a rendir todo lo que deberías. Que el tiempo del trabajo solo sea el tiempo del trabajo.

Nunca hay que irse a dormir enojado. Algo que te ocurre con mucha frecuencia a últimas fechas, y que debes evitar. Al hacerlo el estrés y la angustia dominan tu sueño, y te restan descanso. De modo que siempre, al terminar cualquier discusión nocturna, trata de llegar a puntos de conciliación.