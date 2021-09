Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 20 de septiembre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este lunes 20 de septiembre preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, el dinero y el trabajo. Descubre qué tienen preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este lunes.

Aries

Tienes que guardar más la compostura en los momentos de ira o frente a las cosas que te hacen un poco mal. No siempre vas a tener que soportar todo lo que los demás te digan, pro es importante que a veces guardes silencio ante cosas que te cuesta manejar, sobre todo si se trata del carácter de otras personas. No cometas el error de hablar de más frente a una situación que pueda estar afectándote, pero que no necesita que reacciones de forma apresurada. Tus números de la suerte son 14, 31, 23 y 46.

Tu color para hoy es el azul. Foto: El Heraldo de México

Tauro

Las comparaciones no siempre son algo negativo como muchas personas quieren hacernos creer, muchas veces son necesarias para hacernos saber lo que estamos haciendo bien y lo que otros están haciendo mejor. Si tienes que hacer una escala antes de llegar a casa, procura que sea algo rápido. Podrías perder mucho tiempo en el tráfico el día de hoy y no querrás perder algo importante que estará esperando por ti cuando llegues. Es un buen momento para decidir lo que quieres hacer con tu vida en el futuro. Tus números de la suerte son 45, 36, 21y 12.

Tu color para hoy es el rojo. Foto: El Heraldo de México

Géminis

Una posibilidad de encontrar un nuevo trabajo en algo que quieres mucho podría darse el día de hoy, es tiempo que decidas tomarla, no importa lo que estés haciendo en el momento que se dé esta oportunidad. No es bueno que siempre estés buscando formas de superar a otros, sobre todo a quienes no te reportan cosas buenas para tu vida, es mejor que te mantengas de la mejor forma posible frente a escenarios que no quieres vivir. Si tienes que estar presente en algo importante, procura salir temprano de tu trabajo. Tus números de la suerte son 13, 35, 46 y 23.

Tu color para hoy es el blanco. Foto: El Heraldo de México

Cáncer

No es tiempo de cometer errores en el trabajo, podrían costar un poco caros; todo esto debido a una reducción de personas en tu lugar de trabajo. El amor se encuentra bien, pero necesita un mayor sacrificio de tu parte. No esperes que todo se te dé de la forma que quieres, es probable que debas hacer mayores esfuerzos para lo que quieres conseguir en este periodo de tu vida. No seas impaciente. No es buen momento para hacer inversiones de riesgo. Tus números de la suerte son 43, 32, 21 y 16.

Tu color para hoy es el verde. Foto: El Heraldo de México

Leo

Conocerte a ti mismo es parte importante del amor, no hay mejor manera para eso que pasar un tiempo a solas. No te arrepentirás. Para las mujeres nacidas bajo este signo hay buenas noticias. Si estás con interés de ser madre, éste es un buen periodo para intentarlo. Debes fortalecer lo que ya has conseguido tomando un curso de perfeccionamiento o aprendiendo un nuevo idioma. Tienes que cuidar de tu cuerpo, consume menos sodio y azúcar en las comidas. Tus números de la suerte son 13, 32, 25 y 26.

Tu color para hoy es el gris. Foto: El Heraldo de México

Virgo

Un buen momento el día de hoy, pues Virgo está dejando de lado una pena que tuvo hace poco tiempo, por lo que es necesario comenzar a celebrar tu nuevo estado de ánimo. Llama a algunos amigos y haz algo informal en tu hogar. Hay cosas importantes que debes decidir el día de hoy y la jornada de hoy se mostrará favorable si eliges la mejor opción. El amor se proyecta bien para quienes están en una relación. Tus números de la suerte son 13, 37, 46 y 21.

Tu color para hoy es el negro. Foto: El Heraldo de México

Libra

Es hora de hacer un viaje hacia el pasado y recordar la sencillez de la niñez, no con un ánimo de generar nostalgia o como una comparación con tu vida actual, sino como un recordatorio de las cosas que valen realmente en esta vida, como la capacidad de soñar y de sorprenderte por lo que te da vida. Tendrás un logro muy grande el día de hoy en tu trabajo, recuerda que siempre puedes ser mejor en lo que haces si te lo propones. Tus números de la suerte son 43, 36, 2 y 21.

Tu color para hoy es el amarillo. Foto: El Heraldo de México

Escorpio

Tienes una buena visión de mundo, pero muchas veces te enojas con facilidad, procura entender mucho más al mundo que te rodea. Debes mirar mejor a la persona que tienes a tu lado, no puedes estar pendiente siempre de lo que otros digan, si elegiste a esa persona es por algo y debes defenderle. Recuerda que parte fundamental de la pareja es cuidarse y protegerse mutuamente. El amor se encuentra bien, pero hay coas que necesitan conversar, necesitan ayudarse. Tus números de la suerte son 32, 25, 46 y 11.

Tu color para hoy es el gris. Foto: El Heraldo de México

Sagitario

Un viaje interior siempre trae beneficios, pero también algunos costos, ya que dentro de esta travesía podrías tener que enfrentar algunos fantasmas que creías olvidados. Si lo haces bien, siempre podrás volver con energías renovadas y con mucho ánimo para salir adelante. No estás en un momento como para tomar una aventura importante ni llena de riesgos, concéntrate en lo que debes hacer en tus obligaciones diarias y en tu relación de pareja. Tus números de la suerte son 14, 32, 25 y 44.

Tu color para hoy es el rojo. Foto: El Heraldo de México

Capricornio

No pongas en riesgo el progreso que has conseguido en este tiempo solo por pensar en lo que el otro está viviendo. Tienes todo un camino que recorrer por delante aún, no lo desperdicies. Es probable que recibas una mala actitud de una persona que estás conociendo, lo que significa que deberás decirle lo malo que ha hecho contigo. No aceptes a las personas inseguras que no saben lo que quieren de verdad, vales mucho más que eso. Comienza a salir de esa nociva relación. Tus números de la suerte son 12, 35. 46 y 28.

Tu color para hoy es el azul. Foto: El Heraldo de México

Acuario

El momento de tener esa conversación sincera con tu pareja ha llegado y no puede esperar más; ciertas situaciones los han distanciado y necesitas hablar sobre ello, no dejes que siga pasando el tiempo. Debes estar más pendiente de los pasos que estás dando en la vida, no puedes siempre estar pensando en lo que harás mañana si no ves primero dónde estás pisando. No es una buena idea siempre estar dependiendo de la comodidad, toma la decisión de volar por ti mismo. Tus números de la suerte son 19, 41, 22 y 31.

Tu color para hoy es el blanco. Foto: El Heraldo de México

Piscis

Has experimentado un cambio de mentalidad y tienes todas las energías puestas en sacar tu carrera lo mejor posible. No dejes que tus padres u otras personas con autoridad te digan lo que debes hacer. Siempre debes tomar el control de tu vida y tu camino. Cada sendero de vida es personal. Un buen momento para decidir amar y querer a una persona que puede haber llegado a tu vida, no tengas miedo a expresar tus sentimientos y tus emociones más profundas. Tus números de la suerte son 13, 36, 45 y 21.