Instagram: Estos son los 10 museos chilangos más populares ¿has ido a alguno de ellos?

Siempre hay una excusa perfecta para visitar algún museo del abanico de recintos culturales que tiene la Ciudad de México; sin embargo, algunos de ellos son más populares que otros y hoy te hacemos un recuento de los más populares en Instagram.

Esta lista ayudará a inspirar a todos los soñadores que aman el arte y viajan con la intención de inmortalizar las obras maestras más valiosas del mundo.

Con 16 mil 56 menciones en la aplicación, el Museo de Arte Popular de Ciudad de México, uno de los museos que más impacto ha creado recientemente en Ciudad de México. Repleto de de colorido, figuras que enaltecen la cultura mexicana y una arquitectura exquisita, es un perfecto para conocer y admirar el arte popular de México. Es el museo ideal para quienes les gustan los alebrijes, las catrinas, esqueletos y calacas, los vestidos típicos mexicanos, el arte huichol, los árboles de la vida… y un extenso repertorio que no nos podemos perder. Podrás admirar exposiciones permanentes y exposiciones temporales donde podremos ver algunas de las piezas más representativas de nuestra cultura

Horarios: de martes a domingo de 10h a 18h.

Admisión general: $60.00 MXN (domingos entrada libre).

(domingos entrada libre). Descuentos: entrada libre para estudiantes y maestros con credencial vigente, menores de 18 años, personas con discapacidad, mayores de 60 años y artesanos.

Foto: @map_mexico

Este museo tiene 22 mil 380 menciones. Su misión en la innovación y creatividad, conservando, investigando, difundiendo el arte y el diseño a través de sus colecciones. Por esta razón, se ha dedicado a preservar, investigar y exponer un increíble repertorio, con extraordinarias piezas de orfebrería, cristalería y relojes; sarapes y rebozos mexicanos, artesanías de papel, mapas, abanicos y cientos de objetos increíbles. Además de contar con una amplia muestra de pintura europea de los siglos XV al XX, y también de mexicana de alrededor del siglo XVI. En definitiva, esta es una institución conocida por su excelencia que brinda día tras día a los visitantes experiencias de conocimiento, disfrute y aprendizaje desde a los adultos hasta a los más pequeños de la casa.

Horarios: de martes a viernes de 11h a 17h; sábado y domingo de 11h a 18h.

Admisión general: $70.00 MXN (martes entrada libre).

Descuentos: niños menores de 12 años gratuito, estudiantes y profesores $25.00 MXN.

Foto: @museofranzmayer

El Museo Nacional de Antropología e Historia tiene 35 mil 184 menciones y es considerado actualmente como uno de los espacios más importantes alrededor del mundo, debido a que posee una de las colecciones de arte precolombino más grandes del planeta, guardando así la memoria histórica prehispánica, fundamento esencial de la identidad de los mexicanos. En tu visita vas a realizar un auténtico recorrido en el tiempo, conociendo los vestigios materiales y las creaciones artísticas de las principales culturas que se desarrollaron en el territorio de lo que hoy es México. ¡Sumérgete en nuestra rica y apasionante historia!

Horarios: de martes a sábado de 10h a 17h

Admisión general: $80.00 MXN.

Descuentos: entrada gratuita a nacionales mayores de 60 años, a menores de 13 años, personas con discapacidad y profesores.

Foto: @mnantropologia

Tiene cerca de 37 mil 628 menciones y es must cuando visitas el hermoso Coyoacán. Y es que cómo no conocerlo cuando ahí vivió el icono femenino mexicano por excelencia: Frida Kahlo. La casona de Coyoacán está situada en la esquina de Londres y Allende llamada la Casa Azul, lugar donde la artista nació y murió. En el interior podrás descubrir el Universo íntimo de Frida Khalo con pinturas obras de arte popular, esculturas precolombinas, fotografías, documentos, libros y mobiliario original. Además de tener un hermoso jardín indispensable de visitar. Es un hecho que no te arrepentirás de visitar este maravilloso espacio conocido en el mundo entero.

Horarios: martes de 10h a 18h, miércoles de 11h a 18h, de jueves a domingo de 10h a 18h.

Admisión general: $250.00 MXN.

Descuentos: nacionales $110.00 MXN, estudiantes y guías turísticos $50.00 MXN, mayores de edad $25.00 MXN.

Foto: @museofridakahlo

Mencionado en 39 mil 277 ocaciones, el museo contemporáneo es uno de los más populares entre los más jóvenes. El destino cultural lleva el nombre de Rufino Tamayo, uno de los artistas mexicanos más importantes a nivel mundial y en su interior se presentan más de 300 obras de 170 artistas mexicanos, pero también internacionales con los cuales se busca crear una auténtica experiencia. Quedarás cautivado observando pintores tan reconocidos como Pablo Picasso, Henry Moore o Isamu Noguchi. Además, otro de sus grandes atractivos es su arquitectura, no te puedes perder el espectáculo que ofrece el edificio con una forma piramidal totalmente hecha de concreto armado. Recuerda que actualmente está cerrado por mejoras, pero el próximo octubre reabrirá al público.

Horarios: de martes a domingo de 11h a 17h.

Admisión general: $75.00 MXN (domingos la entrada es gratuita para todo el público nacional y para los extranjeros residentes en México.)

Descuentos: entrada libre a niños menores de 12 años y estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial vigente.

Foto: @eneltamayo

El espacio tiene 79 mil 290 menciones y, al igual que el Museo de Frida Kahlo, se ubica en Coyoacán. Aquí también habita la Cineteca Nacional que se ha convertido en el espacio por excelencia en México si del séptimo arte hablamos. Pero es un espacio que no únicamente esta destinado a ver películas, en su interior encontramos una extraordinaria galería donde se montan exposiciones directamente dedicadas a difundir y promover contenido muy interesante que hará las delicias de los más cinéfilos.

Horarios: de martes a domingo de 12h a 21h.

Admisión general: $50 entrada general.

Descuentos: $30 para menores de 25 años, estudiantes, profesores y adultos mayores. Martes y miércoles, el costo del boleto es de $30.

Foto: @pepeprisca

Cuenta con 97 mil 894 menciones y es uno de los museos más recienten en la metrópoli, el cual ha ganado gran popularidad por sus exóticas exhibiciones. El museo se dedica a exponer fantásticas piezas de arte contemporáneo queriendo llegar a un público amplio y diverso, y a la vez quiere convertirse en un laboratorio para la experimentación e innovación en las artes. Con mil 600 cuadrados de salas de exposiciones donde puedes encontrar increíbles obras de arte tan reconocidos como Gabriel Orozco o Jeff Koons, entre muchos otros. Además de muchas exposiciones temporales y actividades para todos los públicos que harán que el tiempo aquípase volando.

Horarios: de martes a domingo de 10h a 17h. Lunes cerrado.

Admisión general: Museo gratuito para todos los visitantes.

Foto: @museojumex

Mencionado más de 119 mil veces, el Museo Soumaya se ha convertido en el gran punto de encuentro del arte y la cultura de la Ciudad de México. Fácilmente reconocibles por su vanguardista arquitectura, en su interior alberga una colección de más de 6 mil obras pertenecientes a la colección de la Fundación Carlos Slim. Entre las obras expuestas se encuentran muestras de las 16 colecciones de arte europeo y latinoamericano de artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo; de los artistas extranjeros destacan Picasso, Rubens, Da Vinci, El Greco, Van Gogh, Monet, Cézanne, Renoir y Matisse. Solo con ver estos nombres uno ya quiere ir, ¿verdad?.

Horarios: todos los días de 10.30h a 18.30h.

Admisión general: Museo gratuito para todos los visitantes.

Foto: @elmuseosoumaya

Mencionado 133 mil 697 veces, el Museo Nacional de Historia es un fantástico recinto donde se preserva la memoria de la historia de México, desde la conquista de Tenochtitlan hasta la Revolución Mexicana. En sus salas se pueden observar una gran diversidad de objetos representativos de los últimos cuatro siglos de la historia del país. El museo ubicado en el Castillo de Chapultepec cuenta con 12 salas de exposición permanente que presentan la trayectoria histórica del país; y 22 salas en el área conocida como Alcázar, donde se pueden ver recreadas las habitaciones de Maximiliano y Carlota, así como la del presidente Porfirio Díaz.

Horarios: de martes a domingo de 9h a 17h.

Admisión general: $80.00 MXN (domingos la entrada es gratuita para todo el público nacional y para los extranjeros residentes en México.)

Descuentos: entrada libre a niños menores de 13 años, mayores de 60, maestros, estudiantes y personas con discapacidades.

Foto: @museodehistoria

Con más de 173 mil 629 menciones, el Palacio de Bellas Artes, ubicado en el centro de la Ciudad de México, es uno de los recintos culturales más importantes del mundo hispanoparlante y lo demuestra su popularidad en redes sociales. Este edificio art nouveau, que alberga salas de conciertos, museos y murales de los grandes maestros mexicanos, ha sido testigo de los cambios políticos y sociales de los últimos 120 años en México, que a su vez se pueden vislumbrar en su compleja historia. Además, gracias a su espectacular arquitectura, el Palacio de Bellas Artes ha sido un ícono del paisaje urbano de la Ciudad de México durante muchos y muchos años. ¡No espere más y vaya a descubrirlo!

Horarios: de martes a domingo (lunes cerrado) de 11h a 17h.

Admisión general: $75.00 MXN (Los domingos la entrada es libre)

Descuentos: entrada libre a estudiantes y profesores de instituciones nacionales, personas con credencial del INAPAM, personas con discapacidad y menores de 13 años.

Foto: @mbellasartes

