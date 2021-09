Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 18 de septiembre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Este sábado 18 de septiembre es un día importante de cambios, por eso tienes que conocer que dicen los astros. Con las predicciones de Mhoni Vidente para la salud, dinero y amor, estarás listo para comenzar tu día. Consulta tu horóscopo y no te pierdas lo que los astros tienen para ti. Estas son las predicciones para este sábado

ARIES

La justicia en una relación comienza porque todo lo que se planifique debe incluirlos a los dos. De modo que hacer planes que no involucran a tu pareja puede verse como una especia de traición. En tanto, te enteras de que alguien muy cercano ha cometido una traición. O por lo menos ha beneficiado a tus rivales. Además, considera acudir a un nutriólogo, contratar un entrenador personal o acudir al especialista que te ayude a avanzar a un estado de mayor bienestar.

TAURO

Crees que es normal que tu pareja y tú deban disputarse cada espacio físico y emocional, cada decisión y cada logro… Deben reencauzar la manera en que se relación: el amor es pura cooperación. En lo laboral, es importante que des con la solución exacta en cuanto a ese tema pendiente. Te corresponde a ti y solo a ti demostrarte tu valía y creatividad al dar con el remedio a las pérdidas que han debido enfrentar.

GÉMINIS

En el amor no hay maestro, no hay guía, no hay método. Te toca a ti ir descubriendo sobre la marcha sus reglas y sus exigencias. Las discusiones, inevitables, son parte de ese aprendizaje. Hoy es un día que debe ser el último en que toleres a la mediocridad como la medida de tu empleo. Es tiempo de salir de este círculo vicioso que no te permite crecer.

CÁNCER

Tu pareja lo espera todo de ti, y ese es el problema. Todo lo que tiene que ver compromiso y con tu pareja parece a punto de suceder, pero nunca acaba por ocurrir. Es hora de ir, paso a paso, cumpliendo con tu palabra. Por cumplir a las prisas, estás perdiendo, y es urgente que recuperes la pasión de una vez por todas. Finalmente, es un buen día para sanear el ambiente de tu casa.

LEO

Hoy tienes que reconocer que has sido demasiado duro con tu pareja y deberás dar un paso atrás en tus decisiones. Vas a escuchar a alguien que va a poner las cosas claras, y va a hacerte evidente que te equivocaste en esa última decisión que tomaste. No dejes que te dejen fuera de este proyecto, y mucho menos que te escatimen el reconocimiento por tus ideas, que fundamentan todo este nuevo emprendimiento.

VIRGO

El amor nos ayuda a valorar lo bueno y a sobrevivir a lo malo. Para que su magia se produzca, ambas partes deben estar presentes. Este es un buen día para hacer inventario de tus fortalezas y de tus debilidades. Tienes grandes planes de expansión y de diversificación, y la manera de poder avanzar con ellos es saber en dónde estás y con qué cuentas. Disfrutar de tu cuerpo es el primer paso para un equilibrio saludable.

LIBRA

Tienes que arreglar este problema entre los dos no con vanas promesas, sino con compromisos reales, que puedas y desees cumplir, pues de otra manera se encontrarán de nuevo en el punto de partida. La imaginación es el límite cuando se trata de resolver problemas. De manera que no debes temer, pues si hay algo de que cuentas con creces, eso es la creatividad.

ESCORPIO

El trabajo y las obligaciones cotidianas son, sin la menor duda, ineludibles, pero no pueden ser pretexto para restar dedicación al amor. Organiza mejor tu tiempo. Ese empleo o ese negocio te han dado todo lo que podían dar. Y eso es bueno, pero no puedes seguir intentando revivir un tiempo que ya ha pasado. Es hora de ir en busca del siguiente reto.

SAGITARIO

Cada comida debe ser una celebración del amor y de tu pareja. Deja de pedir comida, al menos por hoy, y cocina para la persona que amas, pues el ingrediente secreto que se pone en todo platillo que preparamos es esencial en la vida: el calor del amor verdadero, que cuida y procura. Es un día para enfriar las cosas, pues estás esforzándote demasiado sin saber si lo que entregas va a redundar en buenos frutos.

CAPRICORNIO

Es vital que, dentro de tu relación de pareja, no las confundas entres sí. Por ejemplo: esos celos que te despierta que tu pareja sea atenta con otras personas, son importantes. Pero es más importante que evites que se conviertan en un tema de discusiones. Cada día debes ser consiente del avance hacia tus metas. Y es perfectamente valido que celebres y te sientas orgulloso por cada etapa cumplida.

ACUARIO

Hay que saber decir que no cuando las situaciones te rebasan o sencillamente no quieres participar de ellas. Incluso cuando tienes una pareja: estás en tu derecho de no acudir a los espacios que te hacen sentir ajeno o como un intruso. La incertidumbre es parte de todo trabajo. A pesar de ella, debes ir con la frente en alto y con la mejor voluntad de hacer que las se cumplan.

PISCIS

En este momento, sin lugar a dudas, eres el que más pone en esta relación, pero te olvidas de la esencia del amor. Se trata de un proceso en el que todo cambia a cada instante, y el que más ama se convierte ahora en el que se deja amar, para que los papeles se inviertan. Si no tienes pareja: No dudes del interés de esa persona en ti, aunque su manera de ser pueda ser contradictoria.

La arrogancia hace daño, sobre todo cuando viene de los que amamos. No temas decir lo que piensas por ser censurado, ni tampoco te culpabilices por sentir ese rechazo. Se la persona que eres, pues eso es lo justo, y deja de lado a lo que no saben apreciarte, ni a tus conocimientos espirituales.