Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 14 de septiembre según tu signo

La carta de este martes 14 de septiembre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 14 de septiembre es La Reina de Bastos pero invertida

Esta carta esta presente para darte un consejo o sugerencia sobre como actúes en cierta situación, sin embargo, no trae buenas noticias pues hay alguien que se está comportando de mala manera, con mucho egoísmo o manipulación y esto te provoca una gran carga negativa, estarás enojadx por que las cosas no están saliendo como deseas pero eso sí, todo tendrá solución, así que no te preocupes

Amor

No es una buena carta para el amor, si estas en pareja, los problemas se harán presentes, habrán muchas peleas, uno de los dos ya perdió la confianza pues se enteró de engaños, infidelidades y te dolió darte cuenta que la persona a la que amas no es leal, tomas la decisión de dejarlx; el tiempo dirá si deben volver a hablar y solucionar las cosas, pero por lo pronto ponte abusadx y no dejes que te manipulen, se fuerte en tu decisión, ya no puedes estar disponible para tu pareja todo el tiempo y todas las veces que te busque.

Trabajo

¿Has pensado en cambiar de trabajo? ¡Ojo! no lo vayas a hacer por qué es un mal momento para cambiar de aires, incluso para pedir aumentos, tu estas haciendo bien las cosas, simplemente en tu lugar de labores hay unas malas energías que hacen que todos estén de mal humor y eso perjudica los cambios; pero pronto se irá y estarás de lo mejor.

Salud

Debido a todo lo anterior has estado muy intranquilx, has presentado enojo, ira e impotencia, debes tranquilizarte por que eso puede afectar tu buena salud, incluso estarás presentando algunos síntomas de gripe, nada de qué preocuparse si te cuidas, tomas muchos líquidos y alimentos llenos de vitamina C. Ni se te ocurra comenzar con dietas o tratamientos, tu cuerpo debe estar relajado cosa que en estos días no lo ha estado.