Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 13 de septiembre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este lunes 13 de septiembre preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, el dinero y el trabajo. Descubre qué tienen preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este lunes.

Aries

Comprender el medio donde nos rodeamos siempre es importante y debes darte cuenta de ello. Recuerda que vivimos en una sociedad y como siempre habrá personas que no nos agraden, acéptales como son. Estás con la disposición de comenzar un camino junto a alguien que has conocido hace poco tiempo, pero que ha cautivado tu corazón. No te apresures, es probable que necesiten más tiempo para conocerse. No dejes que los miedos por cosas que han sucedido en el pasado te pasen la cuenta en este momento.

Siempre es un buen momento para atreverte a probar cosas nuevas y para comenzar un nuevo camino en tu vida. Una persona muy importante en tu vida está necesitando ayuda con un tema económico, es probable que no tengas dinero para prestarle, pero sí un buen consejo que te ha ayudado a ti en ocasiones similares. Si estás buscando una nueva casa entonces hoy es el día cuando podrías encontrar un nuevo hogar para ti y tu familia. Siempre es bueno tomar un poco de distancia cuando se está recién conociendo a alguien, no es algo malo, nos ayuda a extrañar y apreciar mucho más lo que te entregue esa persona. Tus números de la suerte son 23, 31, 15 y 44.

Tu color para hoy es el amarillo. Foto: El Heraldo de México

Tauro

Si durante este tiempo estás comenzando a conocer a alguien y se proyecta como algo potencialmente bueno, entonces debes dar rienda suelta a la pasión. No pienses tanto las cosas, necesitas comenzar a explorar más tu cuerpo y las posibilidades de este. No dejes de cumplir con todas tus obligaciones en el trabajo, es probable que tengas que hacer un esfuerzo extra el día de hoy para sacar una difícil misión. No dejes de hacer eso que tenías que terminar hace un par de semanas, pero por falta de tiempo has decidido aplazar el momento de terminarlo es hoy.

El amor no está tocando tu puerta y eso te está preocupando, no te preocupes porque puede ser solo una fase, solo quiere decir que la persona correcta aún no ha llegado. No apures el proceso se dará solo y cuando esté frente a ti lo sabrás. Siempre es bueno recordar viejos tiempos, sobre todo si se trata de alguien de la infancia, es probable que vuelvas a ver a un viejo amigo durante la jornada. Hoy es un día para la reflexión y para pensar bien las cosas que te han sucedido, sobre todo si se trata de alguna pena en el corazón. No te alejes de todo el mundo. Tus números de la suerte son 12, 24, 45 y 33.

Tu color para hoy es el gris. Foto: El Heraldo de México

Géminis

No seas una persona descuidada en la vida, tienes que tomar atención a los pasos que vas dando. No es momento de hacer inversiones fuertes en la bolsa o en otro tipo de negocios, es mejor mantener tus ahorros que sigan generando interés donde están mientras decides qué hacer con ellos. Si recibes un dinero extra el día de hoy o sale una herencia en favor tuyo, procura guardar este dinero para invertirlo en un tiempo más.

Necesitas comenzar a culturizar tu mente un poco más, es probable que estés abandonando la curiosidad por saber siempre cosas nuevas que lleven a temas de conversación interesante con las personas que te rodean. Comienza desde hoy a estudiar y leer más. No dejes de tomar acciones sobre un problema que tienes, es de fácil solución para ti. Muchas veces debemos adoptar roles en las relaciones de pareja, en la familia, en el trabajo. Un momento profesional de mucho provecho para Géminis, tendrás una excelente noticia en tu lugar de desempeño, será todo gracias al esfuerzo que has puesto en lo que haces. Tus números de la suerte son 23, 34, 46 y 15.

Tu color para hoy es el verde. Foto: El Heraldo de México

Cáncer

No dejes de responder a una persona que te ha hecho un favor en el pasado, ahora necesita que le devuelvas la mano y debes hacerlo. El trabajo necesita cambios y estos deben partir desde tu interior, no es posible que siempre estés con alguna excusa para hacer cosas. No siempre vas a tener la necesidad de hacer todo por los demás, recuerda que a veces es importante que dejemos a los otros hacer sus cosas, que se aprovechen de ti. Muchas veces tienes que tomar decisiones importantes con respecto a tus labores.

Siempre recuerda que el amor tiene muchas sorpresas que podrían llegar si no las esperas con tantas ansias, toma el tiempo y con calma. No es bueno que comiences a pensar en dejar tu trabajo por tomar un riesgo innecesario en este momento, es probable que luego puedas hacerlo, por ahora debes mantenerte en el lugar donde estás. No digas cosas que no sientes a la persona que amas, no sabes cuánto puede herirle si haces esto. Tienes la tendencia a apurar las cosas y querer resultados automáticos, te cuesta esperar por lo que quieres, pero hoy es un día donde debes darte cuenta que todo lo bueno tiene un tiempo de espera determinado y debemos tener paciencia para que se den las cosas que más queremos. Tus números de la suerte son 19, 24, 46 y 38.

Tu color para hoy es el azul. Foto: El Heraldo de México

Leo

Vuelve a creer en ti mismo y no le des la espalda del destino. Estás en un muy buen camino hacia el éxito. No es bueno que creas que haces todo mejor que los demás, muchas veces te equivocas y siempre existirán otros que podrán superar algunas capacidades que tengas. En vez de generar envida y de desear que les vaya mal a otros, te convendría aprender un poco el gran talento de otras personas. No dejes que te coma el orgullo. Un dinero podría llegar el día de hoy, disfrútalo.

Es probable que estés con una persona en tu mente que se trate de algo no correspondido, si estás en esta situación, es mejor que digas lo que sientes y así te desharás de este sentimiento para poder avanzar y así conocer a alguien más adelante. Si tienes algo que hacer por la noche, quizás debas cambiar los planes, ya que la persona que te interesa podría invitarte a una cita a última hora. Estás en un periodo mental muy bueno, debes aprovecharlo para poder absorber más conocimiento. No dejes hacer esto, será algo que impulsará tu carrera de maneras que no te lo imaginas. Tus números de la suerte son 43, 36, 28 y 12.

Tu color para hoy es el gris. Foto: El Heraldo de México

Virgo

Necesitas comenzar a pensar mucho más en los sueños que puedes haber dejado de lado por diversos motivos. No es un buen día para tomar créditos o solicitar préstamos, mejor espera un tiempo hasta que puedas arreglar la situación de otra forma. Ten siempre en cuenta que la vida no espera mucho, menos a quienes no se esfuerzan en ella. El trabajo está en un buen momento, pero la rutina te puede estar absorbiendo un poco; algo que estás comenzando notar con más fuerza mientras pasan los días.

Si tienes que hacer una petición importante a alguien el día de hoy, debes esperar un posible no como respuesta, ya que es probable que esta persona esté con demasiadas cosas que hacer. De todas formas debes recordar que no todas las personas están dispuestas a ayudar a un amigo o conocido como lo estás tú, algunos sólo siguen sus propias prioridades. Una buena noticia te alegrará el día. Tus números de la suerte son 23, 34, 46 y 15.

Tu color para hoy es el rojo. Foto: El Heraldo de México

Libra

Comienzas a pensar que estás cometiendo muchos errores y, pese a que quizás tengas la razón, no es un buen motivo como para pensar que todo lo que haces está equivocado y que estás haciendo sufrir a todo el mundo. No eres el centro del universo, no creas todo lo que se te pasa por la mente. Nunca es bueno dejar pasar la oportunidad de amar y de tener más acercamiento con la persona que te gusta este momento. No hay excusa que valga para no hacerte un tiempo para darle un poco de atención es algo muy importante en la primera de una relación.

Los cambios que estabas esperando hace tiempo no se harán realidad del día de hoy, es probable que tengas que esperar un tiempo más. Es momento de hacer más ejercicio, sobre todo al aire libre. Tienes que salir al menos una vez al día a correr o a hacer otra actividad. Tienes una buena relación de pareja, pero tienes que comenzar agregarle un poco más de pimienta a la vida en común. Las proyecciones personales son muy importantes para la vida, así como también las que nos hacemos con nuestra pareja. Tus números de la suerte son 21, 14, 46 y 33.

Tu color para hoy es el negro. Foto: El Heraldo de México

Escorpión

El amor está muy estable, no hay grandes cambios ni tampoco se visualizan problemas más adelante. Es importante que busques la manera de poner un poco más de tu parte en algo que tu pareja te ha perdido hace tiempo que hagas y no has hecho. Es un día perfecto para dedicarlo a la familia, a los amigo, a la pareja y a quienes están a tu lado siempre. Organiza una cena en casa o hazle una visita a un grupo de gente que te importe, muchos están buscando verte hace tiempo.

Un buen momento para el amor y para decidirte a querer a quien ha llegado a tu vida. No dejes que pase la oportunidad de dejar salir todo lo que sientes por una persona especial que te ha cautivado, si las cosas no se dan con esta persona, es probable que alguien llegue cuando menos te lo esperes. Una persona muy importante te dará la opción de tomar un riesgo el día de hoy, como desobedecer una orden, no tengas miedo. Tus números de la suerte son 28, 35, 41 y 10.

Tu color para hoy es el blanco. Foto: El Heraldo de México

Sagitario

Si estás buscando trabajo, entonces deberás esforzarte mucho más para encontrar el lugar que deseas, podrías terminar la jornada un tanto desanimado de que tu búsqueda no dé frutos, pero no pierdan las esperanzas, luego aparecerá una excelente oportunidad. Grandes noticias podrían llegar para quienes están en una buena relación de pareja, tu vida está caminando muy bien y puedes sentirlo hace algún tiempo, se proyectan grandes cosas para ti y para los tuyos.

Será tu pareja la que te dará la mejor noticia que podrías recibir durante el día, quizás algo que estaba intentando hace tiempo por fin ha tenido buenos resultados y quiera celebrar contigo durante la noche, será algo que les dará la oportunidad de estar mucho más unidos para lograr un objetivo común; no te dejes pasar el momento y la oportunidad de felicitarle y decirle lo orgulloso que te sientes de sus logros. Intenta llevar del trabajo como algo agradable para tu vida, no lo mires como una carga más. Tus números de la suerte son 24, 43, 31 y 11.

Tu color para hoy es el verde. Foto: El Heraldo de México

Capricornio

El trabajo puede estar un tanto difícil. Si aún estás sin ocupación, no esperes resultados inmediatos, es probable que te tardes un poco en encontrar algo a tu medida. Si estás en una necesidad económica urgente, considera tomar una opción que no has tomado en cuenta hasta ahora; no será quizás lo que quieres, pero debes mantenerte trabajando mientras llega. Decisiones importantes en la familia podrían dividir un poco el núcleo, es fundamental que se mantengan unidos frente a lo que está sucediendo, el separarse solo agrava el problemas.

Comienza a poner tu cabeza a trabajar, ordena tu espacio de trabajo, busca tomar el riesgo y ponerte metas nuevas. Podrías terminar con un agotamiento mental y con pocas ganas de seguir en un lugar donde se te dan buenas cosas y hay proyecciones futuras. Si tienes hijos, siempre es bueno que les enseñes cómo compartir más con las personas que los rodean, no dejes que absorban demasiada televisión. Tus números de la suerte son 34, 47, 13 y 21.

Tu color para hoy es el verde. Foto: El Heraldo de México

Acuario

Posible viaje o mudanza para hoy ven un tiempo cercano, debes tomar esto como una buena experiencia que te traerá muchos beneficios más adelante. Estás comenzando a recibir excelentes críticas en el trabajo y esto se nota porque tus superiores parecen estar muy contentos con tu desempeño, el día de hoy te lo harán saber, por lo que será un excelente día para ti. Siempre tienes que tener en cuenta que la vida se encargará de darle su merecido a las personas que se comportan de mala forma. Una persona que te hizo daño está recibiendo su parte, no debes sentirte mal.

La vida siempre busca el equilibrio y equiparar las cosas. Si tienes un adeudo de dinero con un amigo desde hace algún tiempo, es importante que dejes en claro que tienes todas las intenciones de pagar en el corto plazo. Si puedes hacerlo en éste momento, hazlo sin miedo. Tienes que comenzar a creer más en tu talento en el trabajo, necesitarás de todas tus habilidades el día de hoy para solucionar un problema, comienza a creer en ti y los demás lo harán también. Tus números de la suerte son 43, 32, 21 y 10.

Tu color para hoy es el blanco. Foto: El Heraldo de México

Piscis

Si te encuentras en una duda en el amor y te encuentras saliendo con más de una persona a la vez, debes saber que esto siempre trae problemas a la larga, debes tomar una decisión y ser más honesto con las personas que estás conociendo. Los amores en línea no siempre son los más recomendables, pero hoy en día es una buena forma de hacer un primer contacto. Hoy aparecerá alguien que te dejará con una buena sensación y te inspirará confianza. Atrévete a tener una cita.

Estás comenzando a hacerte cargo de las decisiones qué has tomado en la vida y también de lo que tienes que hacer en este momento, como tu trabajo. Ha sido bueno dejar de postergar las cosas importantes de la vida para así darle más cabida a lo que de verdad necesitas hacer para lograr todos tus objetivos. No esperes que la persona que ha cautivado todas tus miradas se acerque a hablarte, es importante que hagas esfuerzos tú también para conocerle. Tus números de la suerte son 12, 23, 34 y 45.