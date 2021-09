Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy SÁBADO 11 de septiembre según tu signo

La carta de este sábado 11 de septiembre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este sábado 11 de septiembre el cinco de oros del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Aunque la carta sale invertida por ser el número 5 da un mensaje mucho más positivo que si hubiera salido normal, y esta carta en particular señala que esa época de mala rachas, problemas y mala suerte ya se fue o por lo menos está a un paso de irse de tu vida y con ello la alegría, las ganas de arreglarte, autoestima, fé y hasta ganas de cantar en la regadera regresa a ti.

Amor

La soledad se va de tu vida, ya estas preparado o preparada para darle la bienvenida al amor, sin importar si tienes pareja o no, pues incluso estando con alguien pudiste haberte sentido abandonado, pero esto ya se acabó el amor llega a ti nuevamente.

Si estás soltero, no tengo que decirte más, la felicidad que irradias en este momento será el imán que atraerá a esa persona que llenará de risas y buenos momentos tu vida.

Trabajo o dinero

También en este terreno la mala racha se acabó, si tenías conflicto con tus compañeros algo pasará y se llevarán de maravilla, si había alguna dificultad todo se resolverá a tu favor, incluso llegará a ti nuevas ofertas laborales en las que el sueldo será mucho más atractivo.

Salud

La tristeza, la angustia y la depresión que te venías cargando ya se fueron o están saliendo de tu cuerpo por lo que te sentirás mucho más ligera y podrás dormir mucho mejor.