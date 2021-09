Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 11 de septiembre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Este sábado 11 de septiembre habrá importantes cambio. Con las predicciones de Mhoni Vidente para la salud, dinero y amor, estarás listo para comenzar tu día y estar preparado para las vueltas que tienen los astros para ti. Enfrentarás nuevos retos y tendrás oportunidades que no puedes dejar pasar. Consulta tu horóscopo para este fin de semana:

ARIES

El tiempo es el gran enemigo el amor. Hay muchas maneras de vencerlo. Hoy que te preocupa los astros van a revelarte la más efectiva: nunca reveles todas tus cartas. Siempre mantén un as bajo la manga. Cuando los rivales o las circunstancias nos obligan a girar y emprender la retirada no todo son pérdida, pues podemos tomarnos tiempo para recuperarnos de la derrota, poner orden y evaluar nuestros recursos antes de lanzarnos de nueva cuenta.

TAURO

No esperes a que tu pareja te reclame atenciones o promesas sin cumplir. Tienes que ir un paso por delante suyo en ese aspecto. Debes adelantarte a sus necesidades y deseos, aunque no siempre des en el blanco. Es un buen día para hacer un balance. Debes hacer una comparación entre lo que has invertido y lo que has ganado en este periodo, para evaluar si vas por el camino correcto. No abuses del café y de otras bebidas energética, es mejor usar sustancias naturales.

GÉMINIS

Es un buen día para recuperar algo del tiempo perdido, y dedicarse el uno al otro sin prisas ni distracciones. El amor necesita su tiempo y su dedicación. Haz ese préstamo que te solicitan, y no te preocupes en averiguar si te lo pueden pagar o no. Hazlo bajo la idea de “Hoy por mí, mañana por ti”. Espera un mejor momento para cambiar el ritmo de tu entrenamiento. No es un buen momento para que te sometas a un mayor rigor.

CÁNCER

Dentro de tu relación, y tu pareja lo reconoce, eres la voz de la sensatez. Ahora ves que, lenta pero decididamente, tu pareja va a tomar una decisión a todas luces equivocada. No se da cuenta, pero tienes que ser firme, y decirle que no lo haga. Tu mejor esfuerzo está por llegar, y con él los frutos que esperas. Todo está en insistir, resistir y prevalecer. No te des por vencido.

LEO

Tienes un estilo para amar que es un tanto frío y desapegado, y ello hace que tu pareja, en ocasiones, crea que estás ahí solo por compromiso. Tienes que ir a contracorriente de ti mismo, y ser más abierto, atento y cariñoso. No te esmeres demasiado en este proyecto, pues no es lo que te vendieron en un primer momento. Ni sus beneficios son tan altos ni el prestigio que te va a brindar tan sólido.

VIRGO

Nacimos para amar y para ser amados. La pareja es nuestro estado natural, pero también nuestro más caro objetivo. Por ello, hay momentos meseta, en los que nada parece moverse, y en los que la calma hasta puede resultar inquietante. No creas que no te mereces este oasis en medio de un mundo que no para de sacudirse.

Ante las cuestiones de dinero, lo que apremia es mantener un buen pulso. De modo que podamos controlar el barco y no nos precipitemos y se temen decisiones equivocadas. No es el momento de elegir aún: hay que aguantar hasta que sea el instante oportuno. Ten la seguridad de que vas a poder distinguirlo.

LIBRA

Tu pareja está en riesgo de dejar de ser la persona de la que te enamoraste. Es tiempo de que le impulses a ser la persona que amas, y no alguien que puede ser deshonesto. En el trabajo, no se trata de una responsabilidad tuya, pero eres la persona que puede poner fin a este problema. Debes intervenir y ayudar a que todo se encauce nuevamente. Es hora de dejar de abusar de esos alimentos que te encantan.

ESCORPIO

Hay buenas razones para celebrar a tu pareja y a la persona que amas. Tienen salud, tienen empleo y poseen recursos, además de que les llena y desborda un amor inmenso. Hoy es un día para decir “te amo”. En tanto, no hay que marcarse metas mediocres. Te toca planteare metas descabelladas, que te quiten el aliento de solo pensarlas. Repasa si tu hogar, oficina y todos los ambientes en los que sueles encontrarte respetan las reglas energéticas del Feng Shui y cambia tus hábitos.

SAGITARIO

Cuando la comunicación se rompe, toda la relación se agrieta. No permitas que las vías a través de las que tu pareja y tú se dicen todo se vean dañadas por el rencor y por la intervención de terceras personas. El diálogo es lo que más fortalece al amor. Por otra parte, este día se van a acercar a ti con una propuesta que implica más dinero del que ganas ahora, pero en un contexto en el que no te agrada estar.

CAPRICORNIO

Cada pareja crea un lenguaje para comunicarse. Hay frases y gestos que dicen más de lo que dicen cuando se pronuncian en el seno de una pareja, pues reflejan vivencias y experiencias, gustos y momentos. Para recuperar la magia de tu relación debes volver a ese lenguaje común en lo que el amor se decía todo.

Entre más aplaces la puesta en macha de tu proyecto, más dinero se va a ir directamente por el drenaje. Deja de lado este medio que te inmoviliza y pon manos a la obra.

ACUARIO

El amor tiene dos sentidos. Palabras, caricias, promesas y hechos van en un sentido y en el opuesto. Es decir, como vida que se entrega y se recibe. Ese intercambio no puede cesar pues es la esencia del amor. No dejes de dar lo que recibes de la persona que amas. Es un circuito de esperanza. En tanto, este es un día que debes aprovechar para apostar al azar. De manera que no dejes de trabajar duro y de cuidar tus ingresos.

PISCIS

Es difícil adaptarse a la vida con otra persona cuando has vivido toda tu vida por tu cuenta, y es preciso dividir tiempos y espacios entre dos. Por otra parte, el trabajo en equipo es una coreografía en donde todos deben saber, de antemano, el momento en el que deben entrar a escena. No puedes producir en el caos o en el desconocimiento. Solo en el orden se genera riqueza.