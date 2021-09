Mhoni Vidente: Horóscopo fin de semana del 10 al 12 de septiembre, salud, dinero y amor

Llegó el fin de semana y con él la predicción de los horóscopos de la experta Mhoni Vidente quien trae para ti lo que te deparan los astros para esta jornada de los 10 al 12 de septiembre; aunque viene la renovación de energías para los signos del zodiaco, algunos deben tener cuidado para no caer en problemas con su pareja o de salud.

Aries

Eres el signo más orgulloso y fuerte del zodiaco, eso te hace tener éxito en todo lo que realices, pero debes controlar tu temperamento y no ser tan controlador. Viernes de estar con muchas energías positivas a tu alrededor que te van a traer un contrato nuevo de trabajo y suerte en juegos de azar con los números 1 y 49. Va a ser un fin de semana de mucho trabajo extra y estar poniendo en orden tus ideas para un futuro mejor.

Un amor nuevo te invita a salir y te va a llenar de ilusión. Para los Aries que están en una relación de pareja se deslumbra una separación por culpa de celos. Viene la oportunidad de salir de viaje. Te regalan una mascota, y te dará mucha buena energía en casa. Trata de ahorrar y no hacer gastos innecesarios. Arreglas asuntos de pagos de impuestos y de tu tarjeta de crédito.

Tauro

Tu signo es muy vigoroso y casi nunca se da por vencido en ninguna circunstancia. Eso te hace muy perseverante en todo lo relacionado con los negocios para llegar al éxito, solo recuerda que no todo en la vida es trabajo. En el ámbito laboral, será un viernes de revisión con tus superiores, solo trata de controlar tu enojo con tus compañeros de trabajo y así llegar al éxito en todo lo realizas.

Fin de semana de sentirte muy querido por todos los que te rodean y estar muy tranquilo en tu vida amorosa. Para los Tauro que están solteros les va a venir un amor muy compatible a su vida. Tendrás un golpe de suerte en estos días con los números 5 y 61. Trata de ya no platicar tanto tus planes, recuerda que las envidias se dan en todas partes y es mejor no provocarlas. Hazte un chequeo médico en estos días.

Géminis

Géminis es el primer signo de aire del zodiaco, eso los hace muy talentosos y el centro de atención de todas las miradas. Viernes de sentirte un poco cansado de la misma rutina, a tu signo siempre le gusta estar en movimiento y se aburren fácil de su ambiente laboral, así que es el momento de buscar otro lugar para superarte o poner un negocio propio.

Fin de semana de salir de viaje con tu familia. Pon en orden tus papeles de escuela o de trabajo. Un amigo se enamoró de ti y te hablará de tener una relación, así que te recomiendo que pongas en claro tus sentimientos para que no des alas a las personas equivocadas, recuerda que alguien podría salir lastimado si no tienes cuidado con tus acciones. Te viene un dinero extra por la venta de un coche. Tendrás un golpe de suerte con los números 4 y 38.

Cáncer

Se vienen cambios que te ayudarán a reinventarte por completo. Viernes de tener juntas en tu trabajo para hablar de mejores condiciones, solo trata de no platicarlo a nadie hasta que sea un hecho. Te llega un golpe de suerte el día sábado con los números 8 y 31. Trata de usar más el color azul fuerte que te va a atraer más abundancia.

Un amor del signo de Capricornio o Piscis volverá más fuerte a tu vida, ya concentrarte en un sola pareja. Mucho cuidado en las calles, debes estar atento para evitar robos o pérdidas. Te invitan a una fiesta en la que te vas a divertir mucho. Te sacas un premio en la lotería. Sales a pasear con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de tu vida son en familia. No dejes que la flojera que te gane, tú haz ese negocio que tienes en planes y te dará muchos frutos.

Leo

Días de atravesar por una buena racha en lo económico, pero no debes de dejar todo al azar ni caer en tentaciones que te desvíen de tus objetivos se más perseverante. Viernes de estar con mucha prisa por terminar todo lo que tenias en planes de tu trabajo. Debes de ser más ordenado en tu tiempo. Te busca un amor del pasado para volver, trata de analizarlo bien y si no te conviene no andes con alguien solo para no sentirte solo.

Cuídate de problemas de riñón o intestino, sigue una dieta más saludable. Pagas una deuda de tu tarjeta. Te invitan a una fiesta este sábado y te vas a divertir mucho. Te compras ropa. Mandas a arreglar tu carro de una llanta. Ya no pelees con tu familia, recuerda que ellos quieren lo mejor para tu vida. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 12 y 30.

Virgo

Mira hacia adentro de ti mismo, ya es tiempo de analizar que es lo mejor para tu futuro y no dejar de perseguirlo. Tu signo siempre busca el bienestar en todos los sentidos y es el momento ideal de lograrlo. Viernes de tener una junta de cambios de puesto o de reacomodo de personal en el trabajo. Te invitan a una cena, atrévete a ir y te vas a divertir mucho.

Ten cuidado con problemas con tu ex pareja, trata de quedar en paz y no buscar una reconciliación porque después te vas a decepcionar, es mejor seguir avanzando en tu vida amorosa y conocer a personas más compatibles. Trata de no platicar tanto tu vida privada, recuerda que no todos te quieren ver feliz. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 4 y 26. Trata de usar más el color amarillo y dorado para atraer la abundancia.

Libra

Te encuentras en el momento ideal, la suerte te sonríe en todos los sentidos, así que trata de aprovechar esta buena racha por la que atraviesas y esfuérzate para lograr todos los objetivos que tienes en mente. Ten presente que si tienes algún tropiezo en tu vida es para que aprendas a superar las adversidades, no te dejes vencer tan fácil. Tu pareja te invita a salir de viaje en estos días.

Te regalan una mascota que te dará mucha felicidad. Recibes un dinero por un bono, trata de invertirlo en tu casa. Te invitan a una boda en la que te divertirás mucho. Cuídate de problemas de infección en las vías respiratorias y procura consultar a tu médico. Eres el mas cariñoso del Zodiaco y por eso siempre tienes una pareja a tu lado, sólo prioriza la honestidad. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 66.

Escorpión

El universo es abundante y tú estás en el momento de conectarte con la abundancia, sólo trata de mentalizarte para lograr lo que tanto deseas en la vida. La soberbia no te llevará a ningún lado, trata de ser humilde y verás cómo se te abren más caminos hacia el éxito.

Este viernes tendrás mucha presión en el trabajo por parte de tus superiores, trata de calmarte y tendrás tu recompensa laboral. Te invitan a una fiesta este sábado, ve y te la pasarás de lo mejor. Arregla situaciones familiares y no guardes rencores. Cuida tus dientes y trata de ir con el especialista. No busques amores imposibles, recuerda que los cuentos de hadas no existen, intenta salir y conoce a nuevos amores, uno de esos será tu pareja ideal. Tienes un golpe de suerte este domingo con los números 09 y 13, y usa el color rojo.

Sagitario

Estás en la etapa de serte fiel a ti mismo y creer en tus objetivos de ser grande en todo lo que te propongas. Tu signo es propenso a caer en depresiones y baches económicos que te desaniman pero ya te encentras en una nueva etapa en la que te irá mejor y te llegará lo que tanto deseas, sólo trata de no cambiar tus objetivos.

Este viernes realizas pagos de tarjeta y de tu coche, necesitas administrar mejor tus ingresos y . Ya no busques a ese amor del pasado, si en su momento no te valoró, es mejor dejarlo atrás y mejor empieza a conocer gente más compatible contigo. Te invitan a una fiesta, ve y te divertirás mucho, incluso podrías encontrar a un amor nuevo que te guste mucho. Tienes un golpe de suerte con los números 16 y 40. Lo más importante con tu familia es convivir más y tenerles paciencia.

Capricornio

Durante este fin de semana analizarás realizar un cambio positivo en tu actitud, debes aprender de todo lo que has vivido y así evitar caer en los mismos errores en tu futuro. Tu signo tiende a repetir las situaciones por ser muy confiado, pero ya debes poner un límite y buscar el éxito. Te proponen salir de viaje para visitar a unos familiares.

Arreglas tu carro para venderlo. Tendrás una sorpresa por parte de un amor del pasado que te buscará para regresar. Cuídate de problemas de estómago e intestino este fin de semana, trata de ir con tu médico, recuerda que si no realizas de manera ordenada las dietas, después te puedes enfermar. Arreglas tu casa con muebles nuevos. Sacarás mucho trabajo atrasado este fin de semana, trata de ponerte al día en todo lo que realizas. Tendrás un golpe de suerte con los números 18 y 77.

Acuario

Reflexionarás este fin de semana sobre lo que has hecho en tu vida y decides que es el momento de reacomodar todos tus sentimientos y empezar a ver qué es lo que realmente te conviene para tu futuro. A tu signo le da por ser impulsivo, por eso necesitas pensar bien y con la cabeza fría para saber qué es lo que quieres hacer.

Te hallas en tu momento para buscar cohesión y dejar atrás las divisiones, recuerda que la vida es más fácil en pareja. Este viernes saldrás de viaje por cuestiones de trabajo, mientras que el sábado será de fiesta, sólo controla tu consumo de alcohol y comida para que no tengas cruda moral. Decides arreglar algo de tu casa. Te invitan a comer el domingo y será alguien del signo de Aries o Géminis que te dará mucha felicidad. Tus números de la suerte el fin de semana son 03 y 28, y usa el color azul.

Piscis

Atraviesas por una etapa de conocer a personas nuevas para entablar una relación sentimental, así que no te cierres y déjate querer, quizá hasta podría tratarse de un amor duradero, pero evita empezar algo en tu ámbito laboral porque después acabarás mal, es mejor buscar el amor en otra parte. Estos tres días estarás con muy buena suerte a tu alrededor. A tu signo le gusta prevenir su futuro económico y este fin de semana te llegará una oportunidad para empezar un negocio familiar.

El viernes tendrás mucho trabajo y acudirás a juntas de última hora, sólo trata de no pelear con tus compañeros. Recuerdas a alguien del pasado, trata de quedar en paz para que no te sientas con remordimientos. Cambias tu look. Tendrás un golpe de suerte este fin de semana con los números 15 y 30; usa el color rojo para estimular tu suerte.