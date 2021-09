Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 10 de septiembre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

La astróloga más reconocida, Mhoni Vidente, te dice qué tienen preparado los astros para este viernes 10 de septiembre y lo que les deparan los horóscopos a tu signo del zodiaco. Mhoni tiene listas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, salud y dinero. No salgas de casa sin antes conocer a detalles qué te preparan los astros de la mano de las predicciones de la famosa pitonisa, poro eso infórmate para continuar la semana de la mejor forma, con energía y buena actitud.

ARIES

Nada habla mejor de nosotros mismos que tener una pareja feliz. Es tu mejor marketing, es tu mejor carta de recomendación, y es por ello algo que deben explotar. Ambos son muy discretos con su vida feliz. Es tiempo de sacarla a la luz, de exhibirla, de presumirla, y de aprovechar todas las oportunidades que les va a brindar.

Lo único y lo valioso, en tu caso, son lo mismo. Hay algo en tu talento y tu manera de hacer las cosas que brinda un extra singular, que nadie más puede brindar, y que por ello debes insistir en brindar. Esa manera excepcional de hacer las cosas es y será la base de tu éxito. Es un toque que no debes perder.

Disfruta del silencio, y de la calma que trae aparejada. Hoy es una gran oportunidad para disfrutarlo, para nutrirlo y expandirlo a todo tu alrededor. Este es un excelente momento para que instaures un día en el que nadie esté permitido a tu alrededor, de manera que puedas reponer tus energías con total tranquilidad.

TAURO

Los reproches de tu pareja te calan hondo. No hay nada de malo en ello. Es justo de la manera en que debe ser. A final de cuentas, es la primera persona a la que deseas complacer. El problema es que te falta entusiasmo para atacar esos aspectos que te pide. La verdad es que todo lo que intenta es que seas una mejor persona.

Esa idea que tienes es buena, y puede ser muy productiva. El problema es que no puedes llevarla a cabo por ti mismo, y necesitas ayuda y colaboración, desde los recursos necesarios hasta su orquestación. Te cuesta trabajo reconocer esa necesidad, pero es el único camino viable para que expandas tu posición.

Tu corazón marca el ritmo de tu vida. Por ello debes cuidar su fuerza y su salud. La mejor manera de atenderlo es prevenir su daño, dándole todo lo que necesita para preservarse y funcionar sin riesgos. Tu dieta es la parte más importante de una estrategia para cuidarlo: evita las grasas y las sales en exceso.

GÉMINIS

Cuida lo que dices cuando se trata de la familia de tu pareja. Cuando nos unimos a alguien, hay toda una serie de vínculos que arrastra, y que debemos respetar. Es mejor no navegar ciertas aguas y respetar los afectos. Es probable que tu tengas claro lo que tiene que ver con su familia, pero a ella le toca descubrirlo por sí misma.

Este es un buen día para darle forma a esa idea que tienes para hacer dinero. Te da miedo el fracaso, y eso es natural, pero en este caso no debes tenerlo. Los astros creen que vas a tener éxito, pues esta idea tuya es novedosa y útil, y de llevarla a cabo, va a ser una fuente de ingresos que, con el debido trabajo, se puede convertir en la principal.

Acalla las voces que te llaman la resignación y la calma. La insatisfacción no es mala, es necesaria, pues es la que impulsa a buscar, a ser, a renovarte. Aquellos que te digan que debes permanecer en tu zona de confort para no enfrentar la angustia mienten. Estar vivo es atreverse y saltar sin red.

CÁNCER

Nada se interpone entre tú y tus sueños. Mucho menos tu pareja. Por ello debes dejar de verla como un rival que se interpone entre tus metas y tú. Una serie de malentendidos no debe llevarte a conclusiones apresuradas. En todo caso, debes llegar a acuerdos con la persona que amas, para evitar que tropiecen entre sí.

Este es un buen día para reconocer a quien está a tu lado, invirtiendo todo para sacar adelante ese proyecto. Es habitual en ti que pases por alto a esos aliados, pero sin ellos no estarías dónde estás, ni llegarás a dónde debes llegar. Un apretón de manos, una palabra de aliento, un bono… Es tiempo de concederlo.

Nada se pierde: todo se transforma. La vida, el cuerpo, el amor, la energía… Vives en un ciclo de transformación constante. Si te aíslas, rompes ese circuito, y te pierdes de todo lo que el mundo puede darte. Sigue conectado a tus afectos, a tus compañeros, a tu familia, y se parte de los ciclos del Cosmos.

LEO

Este es un buen día para poner todas las cartas sobre la mesa. Tienes reclamos y tu pareja, a su vez, tiene los suyos. Es hora de escucharse y hablar, hasta vaciarse del todo. Nada debe quedar sin decirse, como si se escupiera el veneno de una herida. Es necesario que no quede nada en el tintero, y comenzar de cero, si reproches.

No pases de esas personas que te ofrecen ayuda y asesoría, pues te vendrá bien un impulso extra. No cedas al impulso de dejarte llevar por un falso orgullo. Nadie es perfecto y tú, en cambio, como ente profesional, eres perfectible. Acepta esta ayuda que llega a tu puerta, pues es una buena oportunidad para crecer.

Hoy debes cuidar con especial énfasis de tu corazón. Es hora de renunciar a esos alimentos que lo dañan o alteran su buen funcionamiento: sal, azúcar, cafeína y otras sustancias que suben el valor de tu presión. Este es un buen día para poner en orden a tu sistema circulatorio y al centro de tu vida y de tus afanes: tu corazón.

VIRGO

No es un buen día para exigir a tu pareja lo que en otro momento sería natural. No atraviesa por un buen momento, aunque no lo sepas. No debes añadir más presión a la que ya sufre. Dale un poco de tiempo de espacio. Ya habrá ocasión de rendir cuentas. Ahora lo que importa es, ante todo, acompañar.

Si el cansancio es fuerte, hay que descansar. Al final de cuentas, eres tu propia herramienta y tu centro de trabajo. Debes cuidarte. En ocasiones como esta, no quedar más que hacer caso a lo que el cuerpo pide, y reposar hasta que las fuerzas vuelvan a nosotros y podamos rendir con todo el entusiasmo que se necesita.

El equilibrio del cuerpo es un delicado equilibrio que puede romperse en un instante. Las emociones más descontroladas lo amenazan con mayor frecuencia. Debes aprender a controlar tu ira. Con este fin debes aprender a controlar tu espiración. Inhala y exhala para hacerte consciente de la energía que tu cuerpo va a liberar.

LIBRA

El orgullo puede ser un muro que impide que la gente que te ama haga lo que puede hacer por ti. No dejas a tu pareja afuera de tu vida, sobre todo en los momentos en que más la necesitas. Ahora mismo en ella reside la solución para este problema en particular. Ya no te resistas a contarle por lo que estás pasando.

Hoy debes realizar esa solicitud de mejora que llevas pensando desde hace tiempo. No puede esperar más. A pesar del miedo que te produce, es el momento de hacerlo. Las condiciones son las propicias para que recibas lo que pides. Hay que sacudirse el temor a pedir lo que mereces, de una vez por todas.

No puedes ocultarte de esos temores que no puedes resolver, pero sí puedes comenzar a vencerlos. Todo está en tu mente, que al final de cuentas es el terreno más complicado que existe. Pero esto también es una buena noticia, pues te dice que aquello que temes no es real, y que es a tu imaginación a la que tienes que vencer.

ESCORPIO

El amor crea un nuevo territorio, en donde dos viven y se aventuran en lo desconocido. Bajo esa idea: ¿Importa que te pareja te pida que se vayan a vivir juntos? ¿Va a cambiar tu vida positivamente? Pareces ignorar que ella y tú viven juntos, en los hechos, desde hace mucho. Solo se trata de hacerlo más juntos.

Este día va a quedar marcado en tu memoria como el primero de tu independencia. Hoy al fin vas a encontrar el impulso y la ruta que necesitas para llegar a la cima y a tu viabilidad como trabajador. A partir de ahora, lo que cuenta es que te mantengas en esa senda, y que no des pasos atrás.

La vida es un viaje en el que, en los hechos, vamos a solas. Las elecciones que cuentan, los errores que enseñan y las revelaciones que nos despiertan: todo ello lo encontramos y vivimos a solas. No es necesario que compartas este proceso con nadie, pues poco pueden hacer en él: disfrútalo y aprende.

SAGITARIO

El tumulto cotidiano nos hace alejarnos el uno del otro por esta prisa para resolver las urgencias. Sin duda hay pendientes importantes, pero no por ello debemos dejar de lado a quien nos procura y alienta. El amor es algo más que una pasión: es lo que construye entre dos para hacer mejor la vida.

Tu trabajo no solo es una forma de hacer dinero y de generar patrimonio. También, y sobre todo es una manera de forjar tu carácter y fortalecer tus habilidades y mente. De manera que aprende sobre lo que haces, perfecciónate, busca nuevas maneras de crear… No te limites solo a hacer.

La creatividad es la evidencia de tu mente vive y está sana. Sumirse en la rutina solo la reduce y la confina. Es tiempo de desatarla como antaño y dejarla que encuentre las mejores soluciones para tus problemas y tus afanes. No lo sabías, pero llevas dentro de ti la clave para todos los enigmas.

CAPRICORNIO

Hoy es un buen día para cerrar la puerta a esas voces que tratan de entrometerse entre los dos. Hay que dejar fuera de ese círculo que tú y la persona que amas forman, pues dentro no puede haber espacio para la amargura, la envidia y las mentiras. Dentro de tu relación solo puede caber el amor y nada más que el amor.

El tema del día va a ser cómo hacer dinero, cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo con menos esfuerzo… La respuesta es muy simple, pero requiere de gran esfuerzo: debes mantenerte en lo que haces y hacerlo tan bien como para que se convierta en tu pasión absoluta. Esa es la clave: pasión en el hacer.

Tienes que cuidarte de esos dolores de cabeza. No tanto por esas molestias, sino por lo que hay detrás de ellas. El estrés y la presión. Tienes que aprender a manejar mejor esas tensiones y llevar una mejor alimentación. Comienza con un paso muy sencillo: saca a las sales de tu dieta.

ACUARIO

Tu pareja te va a dar una sorpresa hoy. Tiene que ver con la salud, pues Saturno, el astro sanador, está alto en su Cielo. Puede ser el fin de una enfermedad o un cambio positivo: tal vez un embarazo. En todo caso, será una noticia que les dará felicidad hoy, a la par que va a cambiar positivamente el curso de sus vidas.

Hoy tendrás un golpe de suerte que va a dar un giro a tu fortuna de una manera asombrosa. No te llames a error: es la manera en que el Destino te premia por haberte esforzado y por ser una persona que no se rinde ante la adversidad. Este golpe de ventura tendrá una relación con tu número de la suerte: el 4.

En este día te parece que es más importante que nunca llegar a un mejor equilibrio entre lo que hay dentro de ti y el mundo exterior. Y es algo en lo que tienes toda la razón. El primer paso con este fin es sencillo pero decisivo: cuida tanto aquello que entra dentro de ti como aquello que sale.

PISCIS

Hoy es un día en el que debes ponerte manos a la obra con esas promesas que no has terminado de cumplir. Es importante que, a partir de ahora, cada vez que prometas algo, pases a cumplirlo, y que en esa medida solo hagas las promesas que puedas cumplir, pues tu pareja comienza a llevar inventario de ellas…

Esperas mucho de este negocio, y tienes buena razón para hacerlo, pues has puesto corazón y alma en ello. Pero es importante que no te quedes en el mero lanzamiento y la idea, y de que añadas un esfuerzo ininterrumpido hasta que los objetivos que anhelas se vislumbren.

La soledad es una mala consejera, y la obsesión por salir de ella te está llevando a tomar decisiones precipitadas. No ves que con ello estás perdiendo una oportunidad como ninguna otra de conocerte mejor y de estar mejor contigo. De todo el mundo, tú eres la persona con la que debes estar mejor a solas.