Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 1 de septiembre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

La astróloga más reconocida, Mhoni Vidente, te dice qué tiene preparados los astros para este miércoles 1 de septiembre y qué le deparan los horóscopos a tu signo del zodiaco. Mhoni tiene listas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, salud y dinero.

Descubre qué tienen preparado para ti los astros y continúa la semana de la mejor forma, con energía y buena actitud.

ARIES

Te gusta llevar la voz cantante tu relación, y le dejas muy poco espacio a tu pareja para que se exprese. Crees que ese silencio que impone desde ha tiempo es una muestra de conformidad, cuando en realidad es más bien resignación. Por ello, hoy es un buen día para que le invites a decir lo que piensa.

No tengas escrúpulos en ponerte por delante de tu competencia. Tu rival no tiene eso que hace falta para aceptar ese reto, y tú tienes todas las calificaciones necesarias. No pierdas esta oportunidad solo por una falsa idea de la humildad y del juego justo. Hoy más vale la astucia que la civilidad.

Bailar es un ejercicio que no debes despreciar, y al que van a invitarte hoy. Puedes tomar muchas cosas benéficas de él: desde aprendizajes sobre la coordinación hasta un redescubrimiento de tu cuerpo. Baila y disfruta, libera tensiones y, además de todo, aprende nuevos trucos para conocer gente.

TAURO

No tengas prisa. El amor crea su propio tiempo, sus necesidades, sus obligaciones… Y a menudo lo hace sobre la marcha. No hay razón para apretar el acelerador o para reclamar a tu pareja por algún tipo de progreso. El amor debe disfrutarse lentamente. No hay prisa, y no trates de acelerarlo.

Este es el momento adecuado, el que has estado esperando para lanzar esa nueva idea. Puede tratarse de una nueva manera de hacer o de un nuevo producto. Sea lo que sea, lo has venido cocinando en silencio, esperando la oportunidad… Y esa va a presentarse hoy. Adelante con ello.

Eres una persona que hace de vigor y del entusiasmo su principal divisa. Por ello debes ser especialmente cuidadoso con lo que tiene que ver con el cuidado de tu esqueleto y de sistema muscular. Tienes que estar de pie, tienes que saltar, tienes que bailar, porque así lo reclama la vida.

GÉMINIS

Lo más importante a mantener dentro de una relación es la armonía. Esa que sientes rota por los conflictos que han tenido a últimas fechas, y que no les han dejado bien parados. Para reconstituirla, lo que debes hacer es decir que todo ha sido perdonado, y perdonarlo de corazón.

Este es un buen día para que plantees hacer de tus pasiones un buen negocio Es algo en lo que has fracasado hasta ahora, pero ello se debe a que no has sabido imponer a esa pasión un sentido práctico. Debes ver a eso que amas hacer como un producto, y entonces encontrar a sus consumidores ideales.

Tu salud requiere que recuperes tu equilibrio natural, ese que sabes mantener entre tu cuerpo y tu mente. La manera de hacerlo es volviendo a la práctica de la meditación. Ese ejercicio que te permite apreciar la acción en a contemplación, y que posibilita el escucharte a ti mismo, hasta saber lo que realmente necesitas.

CÁNCER

Digan lo digan, la pasión malentendida puede llevarnos a duros choques con la persona amada. Ni 24 horas al día ni 7 días a la semana: el amor necesita de descansos, de ausencias y de extrañamientos. No se puede vivir pegado el uno al otro. Tienes que ser moderadamente intenso, o sofocarás al amor.

No por ir con un paso más rápido las cosas que quieres van a suceder. Un kilómetro es un kilómetro, sin importar el paso que uses. Cada etapa se cumple a su debido tiempo y con un mayor o menos esfuerzo. Lo que importa es mantenerse, más que llegar. Y si arribas reventado de cansancio, no servirá de mucho.

Tu corazón es el centro de tu alma. Bombea tu sangre, pero también modula tus emociones. Por ello es sensible por ambas dimensiones: en lo emocional y en lo físico. De manera de que debes cuidarlo al sentir mejor y vivir mejor, evitando los alimentos nocivos para el alma y el cuerpo. Np te los permitas.

LEO

El prado del vecino siempre nos va a parecer más verde, siempre. Es un error y una injusticia comparar tu vida (y tu pareja) con otras. Cada relación se produce con su propia química y con sus propias circunstancias, y solo debe medirse en cuanto al desarrollo que tiene con sí misma. Hay que mirar hacia el interior.

Tienes muy buenas razones para aceptar la propuesta que te van a hacer hoy, y es mejor que no le busques tres pies al gato. Será una buena propuesta, y te será de gran beneficio. Debes olvidarte de cualquier suspicacia. La duda es algo natural en ti, pero en esta ocasión las cosas van a salir bien.

Estás disfrutando de un periodo excelente en lo que tiene que ver con tu salud. Y esa fortaleza debes aprovecharla para ponerte en mejor forma. Hoy es un buen día para hacer un plan de ejercicio y comenzar con una dieta más rigurosa. Tu cuerpo está en un buen momento, y aceptará de buen grado el cambio.

VIRGO

Hoy debes ser firme, pero gentil, y hacer a tu pareja ese reclamo que te has venido guardando. Te guardas las cosas por la autoridad que le confieres. O eso es lo que te dices a ti mismo, pero lo cierto es que no actúas por que prefieres evitar el conflicto. Está en tu naturaleza, pero es hora de actuar.

Hay controversias al interior de tu equipo, y es mejor deshacerse de ellas de una vez. Se discute quien tiene más autoridad, quién debe ser el representante y quién el líder. Todo ello es evidencia de que no están bien definido el organigrama dentro de tu organización. Es tiempo de que diseñes ese necesario orden.

Recibes una cierta asesoría para conservar tu salud, pero no te agrada la manera en que esta persona la lleva. Al final de cuentas quien rige sobre tu cuerpo rige sobre tu mente. No sueles reñir con la autoridad, pero en este caso es inevitable que suceda, pues hay cierto abuso de autoridad. Cambia a ese profesional.

LIBRA

Tienes que compartir más con tu pareja. Ya no es tiempo para tener reservas, para guardarte espacios y cosas para ti. Tienes que abrirte más y tienes que dejarle entra más en tu vida. No pongas candados a tu corazón, y dale un espacio dentro de ti a los sueños y a la esencia de tu pareja.

Hoy es un buen día para considerar la psicología del espacio. Y es que el sitio donde trabajamos es una herramienta que atrae o repele al éxito. Tienes que optimizar tu espacio de trabajo de modo que sea más amigable para un ánimo productivo y para que las personas que llegan a él se sientan cómodos y quieran hacer negocios contigo.

Tienes que ser la persona que eres. No importa la presión social o familiar, ni la de los amigos ni la de tus empleadores. Tu identidad (es decir: es persona que deseas ser) es la única posibilidad válida para existir. De modo que no te dejes moldear por voluntades externas. O de otro modo no alcanzarás la felicidad.

ESCORPIO

La culpa es algo que no debería caber dentro del amor. No es justo que tu pareja la utilice como una forma de control. Cometiste un error, pero ya has pagado por él. Asumiste las consecuencias de tu conducta y ese debe ser el final de todo el asunto. Habla con tu pareja para que evite ese recurso.

Este día te brinda una gran oportunidad para sacar provecho de tu número de la suerte, el 7. Debes buscar este número a tu alrededor, y guiar tus elecciones hacia esos elementos. Desde luego, si te decides por los juegos de azar, apuesta por él, pero no olvides la necesaria cautela que debes observar en temas de dinero.

Tu cuerpo cuenta con una serie de centro energéticos que no están del todo alineados. Es preciso que las emanaciones biomagnéticas fluyan con libertad y fuerza. Coloca tres cristales de cuarzo sobre tu cuerpo tendido: uno sobre tus pies entrelazados, otro sobre tu vientre y el último sobre tu frente.

SAGITARIO

Este es uno de esos días en que conviene atenerse a la mayor fortaleza del guerrero: no pelear. Antes esas provocaciones, es mejor evitar los enfrentamientos, pues no se trata de ganar o de perder, sino del daño que puedan hacerse el uno al otro dentro de tu pareja. Es mejor pensar lo que vamos a decir antes de decirlo.

Este día es mejor evitar esas tentaciones que pueden llevarnos a gastar un ingreso que no sabes si has de tener. Al final de cuentas, eres bien consciente de que no hay premio sin esfuerzo, y en este caso te estás adelantando demasiado.

Todo recuerdo es una clave de quien somos, y es por ello que continuamente debemos mirar al pasado. La idea no es renunciar a lo que fuiste, sino ver a esa persona que eras con ojos críticos, con la mirada que te ha dado la experiencia y que te permite conocer las razones de tus actos. Y no repetirlos.

CAPRICORNIO

El amor es un juego en el que nunca se pierde, pues ambos jugadores juegan para el mismo bando, y los rivales (el tiempo, la rutina, las urgencias de la vida…) siempre tienen solución. No lo olvides en este día en que los ánimos están un tanto decaídos, y sientes que tu pareja no te acompaña del todo.

No hay un esfuerzo que lleve a resultados si no se acompaña de una estrategia, y eso es justamente lo que te ha faltado. La fuerza y la creatividad que has invertido necesitan un sentido y un orden, y es por ello que hoy debes detenerte en tus esfuerzos para establecer un buen plan de trabajo.

Tu fuerza física es tu mayor valor, pero sin la participación de tu mente no podrá rendir todo lo que debe. Toda tu energía, que te llena y desborda, necesita encausarse, tener una meta. Y esa debe ser la de alcanzar tu dicha y tu plenitud como persona. Deja de dar vueltas en el mismo camino, y da los pasos para encontrarte a ti mismo.

ACUARIO

Lo que desees decir, dilo ya. Lo que debas callar, no lo reveles más adelante. En este día eso que deseas que tu parezca conozca acerca de ti (ese secreto) será bien recibido. Más adelante, no será así. Se trata de un tema de oportunidad. Y depende ti y solo de ti lo que deberá suceder. Haz tu elección.

Este es un día en el que se van a ajustar cuentas del pasado. No debes sentir inquietud, pues tu bien hacer va a rendir, al fin, los frutos que mereces. En cambio, algunos de tus compañeros de equipo van a recibir duras reprimendas. No debes meter las manos al fuego por nadie.

Hoy es un buen día para recolectar tus trozos y unirlos de nuevo. Sin duda han sido tiempos duros, pero tú tienes una poderosa capacidad de resiliencia. Vas a poder con esto y más. Por ello es importante sacudirse el polvo del camino y mirar hacia el horizonte. Tu historia apenas se ha comenzado a escribir.

PISCIS

La convivencia no es algo sencillo, pues implica compartir y ceder espacios y costumbres. No está siendo un proceso sencillo, como creías que iba a serlo. Defiendes tus lugares y tus hábitos con fiereza y tu pareja hace otro tanto. Los astros te aconsejan que seas el primeo el ceder, y que una vez que lo hagas, lograrán llegar a un punto medio.

Estás dejando de ganar dinero por abandonar la creencia en tu suerte. Los buenos negocios y los trabajadores rentables tienen, también, su parte espiritual. La Fortuna es una potestad que puede jugar a tu favor si sabes atraerla. Con este fin, coloca un espejo de agua, y cada día arroja una moneda en él al iniciar tu jornada.

Tu cuerpo es tu casa, el espacio que vas a habitar en este plano, y por ello debe estar en orden y limpio. Este día inicia un proceso de limpieza de toxina químicas y energéticas. Con en este fin consume alguna de las frutas más nobles: plátano, pera, manzana o fresa.