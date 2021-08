Horóscopo: Cómo destruir a cada signo del zodiaco

Cada signo del zodiaco tiene sus características propias que los hacen únicos. Esto permite, además de conocerlos en sus fortalezas, saber cuáles son sus debilidades, miedos e inseguridades.

Por tal razón, si es que quieres seguir conservando la confianza, el cariño y el respeto de las personas que pertenezcan a estas casas zodiacales, es necesario saber qué no se debe hacer durante la convivencia con ellos.

En algunos casos, los signos no reaccionarán de la manera en la que marca su signo rector; sin embargo, pueden hacerlo como lo harían sus ascendentes. Esto depende de la forma en la hora en la que nacieron o la influencia de sus padres.

Los Acuario son refinados, sinceros e idealistas. No suelen ocultarse en formas de ser o clichés, por lo que lo que más les duele es que los descubran haciendo algo frívolo o siguiendo la manada.

Además de sentirse avergonzados por parecer poco profundos o tontos, buscará la forma de excusarse de estos comportamientos, así que lo mejor es hacerles entender que deben dejar de pasar ese tipo de situaciones y no enfrascarse en ellas.

Los nacidos en Aries pertenecen a uno de los signos más planificadores, así que basta con hacerles sentir que las cosas que espera de la vida no sirven para nada o no tienen sustento en la realidad para dañarlos.

Pese a que se recuperarán de manera relativamente fácil, la situación será algo que no olvidarán y no volverán a hablar con esa persona de las cosas que quieren.

Los Cáncer son personas que se hacen querer por sus buenas cualidades para proteger y cuidar a los demás. Decirles que no cumplen con su misión o que no valen la pena los puede destruir en segundos.

Hacerlo esto a las personas de este signo puede ser una fuerte herida, sobre todo cuando este tipo de comentarios vienen de parte de las personas que más quiere o de las cuales se trata de hacer cargo.

Los Capricornio saben ganarse muy bien el sustento y entienden el valor de las cosas, así que lo peor que alguien podría hacerles es robarles o evitar que lleguen a cumplir sus metas.

Las personas que se atrevan a hacer enojar al carnero con este tipo de acciones se ganarán un lugar en su lista negra y, si bien no buscarán venganza, no se tentarán el corazón en hacerle saber al mundo que quien los defraudó no es alguien de confianza.

Los Escorpio son de los signos más orgullosos y son extremadamente hábiles para hallar los errores de los demás. Es ahí donde está su talón de Aquiles, ya que no toleran saber que se equivocaron en algo o que fueron engañados.

La vergüenza que sentirán por esta situación los puede hacer inclusive víctima de las personas que los han chantajeado con anterioridad, así que lo que deben hacer es olvidar el ego, aceptar el fallo y volverse más fuertes.

Los Géminis generalmente son buenos para adaptarse a cualquier ambiente y no temen los retos que le ponga la vida. Su mayor debilidad viene de no poder llevar a cabo su propia personalidad; es decir, que le digan que no sirve para hacer algo o que nunca llegará a lograr sus metas.

Si bien sus metas suelen ser muy claras, este tipo de obstáculos los hace dudar mucho de ellos mismos, aunque traten de guardarse el sentimiento.

Los Leo son muy pasionales y extrovertidos, por lo que no suelen guardarse nada de lo que sienten. Si bien son explosivos, también son muy sinceros y esperan eso de los demás, así que lo que más los lastima es que les digan que nunca los quisieron.

Esto se debe a que aún en el peor de los momentos creerán lo que les dicen y además caerán en cuenta de que lo que se les dijo con anterioridad pudo haber sido una mentira. Sin duda, su reacción será de gran molestia y les costará mucho recuperarse del golpe.

Los más amables y pacíficos en el zodiaco con los Libra; sin embargo, lo único que no aguantan de nada es la crueldad, ni el conflicto salido de la nada, así que ofenderlos, gritarles o decirles groserías es algo altamente ofensivo para ellos.

Pueden dejar de hablarle a cualquier persona que consideren vulgar, así que al verse frente a alguien que frecuentemente los insulte les enervará la sangre.

Los signos de agua son los que guardan sentimientos más profundos, por lo que suelen ver más allá de los demás y quererlos de manera más pronta, por lo que lo peor que se les puede hacer es cambiarlos por alguien más.

Este tipo de traiciones son las que más afecta a los Piscis, pues además de demostrarles que lo que vivían era una ilusión, los hace dudar de lo que creen en general.

Los más confiados en todas las casas zodiacales son los Sagitario, ya que no ven maldad en el corazón de la gente. Por esta razón, lo que más les duele son las mentiras, sobre todo cuando son malintencionadas.

Su optimismo puede empezar a flaquear cuando la gente que quiere es descubierta siendo deshonesta y los llevará a una etapa en la que no sabrá qué hacer para solucionar la situación.

Pese a tener un carácter fuerte, los Tauro también tienen su corazoncito. La gente que los quiere suele verlos malencarados o explosivos; sin embargo, buscan demostrar lo que significan los demás para ellos con pequeños detalles.

Por esta razón, cuando la gente no nota lo que hacen o les dice que no tienen corazón, las personas de este signo tienden a decepcionarse y pasar por un periodo de gran tristeza.

La perfección o la búsqueda de ella define a Virgo como tal, así que todo aquello que rompa su ego lo hará trizas. Basta encontrarles una mala cualidad y hacer énfasis en ella para que se depriman.

Por esta razón, una crítica constructiva en un mal momento puede ser lo menos indicado para ellos, así que lo mejor es preguntarles primero cómo se sienten antes de darles un comentario, a pesar de que sea bienintencionado.