Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 7 de agosto: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Este sábado 7 de agosto no puedes salir de casa sin antes conocer las predicciones que Mhoni Vidente tiene para tu signo del zodiaco. La astróloga más reconocida trae lo que le deparan los astros a tu horóscopo en salud, dinero y amor, para que puedas tomar las mejores decisiones.

Este día tendrás nuevos retos y tendrás oportunidades que no puedes dejar pasar. Consulta tu horóscopo y no te pierdas lo que los astros tienen para ti.

Aries

Reconoce y valora los dones y cualidades que tiene tu pareja, pues ha influido positivamente en tu vida. Recuerda que cuando tu estás en problemas, tu ser amado siempre ha estado para apoyarte. En lo laboral, tienes que adaptarte a lo que se te impone, no te desgastes peleando por lo que te rebasa. Vienen temporadas de menos ingresos, pero de aceptar podrás disfrutar de un vínculo más fuerte con la organización.

Tauro

Estás temeroso de que tu pareja conozca algo del pasado, eso que te afectó tu salud menta, sin embargo los astros están de tu parte y te dicen que no debes de tener miedo. En tanto, utiliza tu sabiduría para detectar las malas inversiones, así que si no estás seguro de algo, coméntalo y evita los problemas.

Géminis

Soluciona los problemas con tu pareja en el momento, toda mentira y engaño debe ser expuesta y discutida, y perdonada. Es buen día para dejar todas las energías negativas y dejar el amor fluir. En tanto, tienes que utilizar nuevas técnicas para encontrar formas de hacer las cosas. Cuida tu menta y tú ánimo. Haz tu tarea: saca de tu mente todo pensamiento negativo que te haga daño o te conduzca a caer en los mismos errores.

Cáncer

Respeta los límites, recuerda que no puedes saber lo que tu pareja está pensando, y eso no es malo. Tiene sus preocupaciones y su vida. Hay más en su existencia que tú, y eso es algo que debería alegrarte. Debido a tu habilidad, tus superiores te van a pedir una solución que les hará ahorrar tiempo y dinero, sin embargo, antes consulta si tendrás alguna retribución justa por lo que puedes brindar.

Leo

Las peleas no deben ser algo común en una relación, por el contrario ambos se deben de apoyar para conseguir objetivos en conjunto. En tanto, tendrás una pérdida el día de hoy, no muy grave, pero debes comenzar en analizar como éstas controlando tu negocio o trabajo. Cuida de tus ojos, pues las tendencias marcan que pueden verse afectados si no tienes los cuidados suficientes. Si usas gafas, tal vez sea momento de revisar su graduación.

Virgo

Los celos y las discusiones no son pruebas de amor o interés. No hay nada como vivir una relación en paz y con todos los canales abiertos. Por otra parte, este es un día por fin tu esfuerzo tendrás recompensa, ya que te van a ofrecer una oportunidad para impulsar tu carrera o tus productos. Debes decir que sí a esa propuesta. Debes encontrar tu equilibrio mental y físico, en una nueva armonía

Libra

No esperes demasiado de tus amigos en cuanto a que acepten a tu pareja. En parte, porque se creen que mereces algo mejor, y porque los celos también juegan entre amigos. Es momento de recuperar las energías y deshacerte de todo lo que no necesita y dárselo a alguien más. La generosidad, con todos los cambios hormonales que nos provoca, es todo un apuntalamiento de nuestro organismo, pero no esperes que el universo te lo regrese, por que tiene que venir desde tu corazón.

Escorpio

Hay que evadir las tentaciones que solo van a ponerte en situaciones comprometidas con tu pareja. Mejor es que nada que envíe un mensaje equivocado acerca de tus intenciones con otra persona, incluso. Ese cansancio no es fruto de tu trabajo y de las tareas que emprendes día tras día. Es la forma en que tu cuerpo te demanda atención. Ve con un profesional y resuélvelo.

Sagitario

Tu nueva historia de amor no terminará igual que la anterior. Debes tener una mayor fe en ti mismo y en la fuerza de tu amor. Te has dejado llevar por ese pensamiento negativo y ahora quieres retirarte, sin embargo, es hora de mantenerse y de apretar la marcha. La victoria está lejos, pero no estás derrotado. En tanto, las preocupaciones sobre hechos hipotéticos no ayudan a tu ansiedad. Necesitas centrarte en lo que pasa ahora y solo ahora y nada más.

Capricornio

Aprende tus errores, sobre todo en lo que tiene que ver con el amor. No vayas por los mismos caminos, ni repitas los mismos hábitos, menor ahora que estas feliz. Hoy es un buen día para replantearte la manera en que trabajas y haces negocio. Recupera tus rutinas de actividad física, pues tendrá grandes beneficios para tu salud.

Acuario

La rutina, obligaciones, el tiempo y la distancia serán los enemigos de tu relación, así que planea una estrategia para procurar más a tu pareja. Tu negocio y tu trabajo deben de crecer. No tiene sentido que sigas manteniendo un estatus quo en nombre de la estabilidad, es momento de arriesgar.

Piscis

Este es un buen momento para volver a la raíz del amor, a las cosas que verdaderamente importan, y para desechar todo lo que es secundario alrededor de la relación. En tanto, hay que ser cuidadoso con las ofertas engañosas. Es mejor que dejes pasar esta serie de oportunidades, pues solo van a ser un gasto que no puedes enfrentar. Aliméntate e hidrátate mejor, haz una rutina de ejercicios y, sobre todo, respeta tus horas de descanso.