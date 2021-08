Mejores looks para el regreso a clases y destacar como fashionista en la escuela

Ya se acerca el regreso a clases y son muchas estudiantes las que están buscando ideas para ir a la escuela y destacar como una auténtica fashionista, por eso en esta ocasión te traemos los mejores looks para vestir sin pasar desapercibida por ninguno de tus compañeros y amigos.

Lamentablemente se acabaron las vacaciones de verano, y las escuelas ya se preparan para recibir a los alumnos de forma presencial, pero aunque las aulas sean un centro de aprendizaje, sabemos que existen muchas jóvenes que desean lucir a la moda y en tendencia en el primer día.

Look de falda tableada

Las faldas tableadas se han convertido en las favoritas este 2021. Este regreso a clases puedes combinarla en tus looks con sudadera o suéter y una camisa debajo, combinación que te hará ver casual, moderna y a la vez en tendencia. Estos atuendos pueden ir con tenis o botines.

Las faldas tableadas se han convertido en las favoritas. Foto: Especial

Atuendo con falda midi y tenis

Las faldas midi son una tendencia que no pasa de moda, su altura a los tobillos las hacen ideales para mujeres de diferentes estaturas, y al combinarlas con tenis e darán un look cómodo sin deja de verte muy chic. Este look se puede llevar con playera blanca y chamarra de mezclilla .

Las faldas midi son una tendencia que no pasa de moda. Foto: Especial

Outfit deportivo con joggers

Estos pants son característicos por tener tobillos muy estrechos y apretados, llegaron el año pasado, pero este 2021 siendo tendencia. Puedes armar tus outfits deportivos y muy chics combinándolos con sudaderas, chamarras deportivas con cierre al frente, chalecos, chamarras de jean o suéteres.

Llegaron el año pasado, pero este 2021 siendo tendencia. Foto: Especial

Jeans y muy chic

Para las chicas que prefieren un outfit más formal, los jeans combinados con blazers o sacos son ideales. Combina los pantalones de mezclilla con una blusa de cuello alto o playera blanca y botines, así podrás convertir tu atuendo en uno ganador y muy chic. Si lo prefieres puedes llevar con este look unas flats o mocasines.