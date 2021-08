Jugos de frutas para aliviar el estreñimiento rápidamente

El estreñimiento es un trastorno digestivo muy común entre la población. Esta condición se produce cuando el intestino presenta alteraciones en su funcionamiento, los cuales impiden realizar las evacuaciones y provocan que los desechos se acumulen en el colon, ocasionando síntomas como la inflamación, los gases y el dolor.

Para mejorar la digestión y aliviar el estreñimiento existen jugos naturales que funcionan como laxantes, ya que tienen diferentes ingredientes que aportan fibra y antioxidantes que estimulan las funciones digestivas. Hay que recordar que estos zumos no sustituyen a un tratamiento médico, sólo son complementos.

1. Jugo de aloe vera y miel de abejas

De acuerdo a Journal of Neurogastroenterology and Motility, el aloe vera ayuda a tratar el estreñimiento y es beneficioso para los pacientes con síndrome del intestino irritable (SII). Mientras que la miel puede tener un efecto laxante, según merican Journal of Clinical Nutrition.

Ingredientes

6 cucharadas de gel de aloe vera (90 g)

½ vaso de agua (100 ml)

1 cucharada de miel de abejas (25 g)

Preparación

En la licuadora mezcla medio vaso de agua y la pulpa aloe vera.

Añade una cucharada de miel y consúmelo en ayunas durante dos semanas.

2. Jugo de higos

Los higos tienen fibra que ayuda a estimular el movimiento del intestino y son fuente de ácidos fenólicos y flavonoides que contribuyen a cuidar la salud.

Ingredientes

3 higos frescos o deshidratados

1 plátano maduro

1 cucharada de miel (25 g)

½ vaso de agua (100 ml)

Preparación

Mezcla todos los ingredientes en la licuadora y procésalos hasta obtener un jugo homogéneo.

Tómalo cada noche antes de dormir.

3. Jugo de manzana y papaya

La papaya tiene enzimas digestivas que se complementan a la perfección con las fibras dietéticas de la manzana. A demás, la papaya también contiene vitamina C, que ayuda a un sistema inmunitario fuerte.

Ingredientes

1 manzana verde

3 rodajas de papaya madura

½ vaso de agua (100 ml)

1 cucharada de miel (25 g)

Preparación

Mezcla medio vaso de agua con la papaya y la manzana en trozos. Agrega miel para darle más sabor.

Tómala en ayunas o en el desayino todos los días por mínimo dos semanas seguidas.

4. Jugo de pera y semillas de lino

La pera y las semillas de lino contienen fibra dietética, la cual tiene beneficios para controlar el estreñimiento. De acuerdo a World Journal of Gastroenterology, la fibra puede aumentar la frecuencia de las heces en pacientes con estreñimiento.

Ingredientes

2 peras

1 cucharada de semillas de lino (10 g)

½ vaso de agua (100 ml)

Preparación

Coloca medio vaso de agua en la licuadora y mezcla las persas sin cáscara junto con la cucharada de semillas de lino.

Tras obtener un jugo homogéneo, consúmelo en ayunas y tómalo tres veces a la semana.

5. Jugo de kiwi y naranja

El consumo de kiwi puede acortar el tiempo de tránsito del colon, aumenta la frecuencia de defecación y mejora la función intestinal. Para incrementar sus beneficios laxantes se puede combinar con la naranja y así mejorar el proceso digestivo.

Ingredientes

5 naranjas

4 kiwis

Preparación